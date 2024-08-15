«МегаФон» ускорил связь для посетителей Ишеевских пещер

Мобильный интернет на скорости до 75 Мбит/c стал доступен в селе Ишеево Ишимбайского района Башкирии. Сейчас в населенном пункте проживает около 1,3 тыс. человек. Также через него проезжают туристы, направляясь к Ишеевской пещерной системе и другим природным памятникам. Об этом CNews сообщили представители МегаФона.

Ишеевская пещерная система — одна из крупнейших в регионе. Она состоит из шести горизонтальных пещер коридорного типа и имеет общую площадь 4600 квадратных метров. Вблизи находится еще одна достопримечательность республики — Стерлитамакские шиханы. А если проехать дальше, можно добраться до Гумеровского ущелья, скалы Калим-Ускан и водопада Кук-Караук.

Расширение сети «МегаФона» позволило жителям Ишеево скачивать «тяжелый» контент, смотреть фильмы и общаться по видео без задержек и зависаний, а приезжим — оперативно искать туристические объекты с помощью онлайн‑карт и выкладывать фото и видео в соцсети.

Построенная инфраструктура работает в низко‑ и среднечастотных диапазонах. Сигнал с низкими частотами связисты называют «дальнобойным» — он покрывает сразу большую площадь. Средний частотный слой дает оптимальную емкость.

«Полюбоваться природными объектами Башкирии приезжают не только местные жители, но и туристы из других регионов. Как показывает наша big data, этим летом в республике часто отдыхают гости из Челябинска, Сургута, Екатеринбурга, Казани и Краснодара. В среднем за поездку каждый использует порядка 2 Гбайт мобильного трафика. Дополнительное телеком-оборудование сделает их путешествие еще комфортнее», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Инженеры оператора запустили объекты связи и в других селах Ишимбайского района. Благодаря этому в Васильевке и Янурусово, где суммарно проживает около 1400 человек, скорость загрузки интернет-данных достигает 60 Мбит/c.