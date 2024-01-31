«М.Видео-Эльдорадо» в 2023 году открыла 62 компактных магазина

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, в 2023 г. расширила присутствие в ключевых регионах России и вышла в 15 новых городов, открыв 62 магазина «М.Видео» компактного формата с площадью 500-600 кв. метров и системой вертикального хранения техники, а также три стандартных точки продаж 1-1,5 тыс. кв. метров. На конец прошлого года сеть ритейлера достигла 1242 розничных объектов. В 2024 г. компания планирует увеличить темпы региональной экспансии – рассчитывает открыть ещё более 100 магазинов «М.Видео», большая часть из которых придётся на демонстрирующую эффективность компактную концепцию.

В 2023 г. группа возобновила программу региональных открытий и внедрила новый формат компактных магазинов «М.Видео». Средняя площадь таких точек (500-600 кв. метров) вдвое меньше, чем у магазинов с традиционной площадью (1-1,5 тыс. кв. метров), при этом доступный для клиентов ассортимент (порядка 4,5 тыс. наименований, включая крупную бытовую технику) сопоставим за счёт расположения товаров ярусами, а объем инвестиций в открытие до трёх раз ниже при более высоком обороте с 1 кв. метра. В компактных розничных точках покупателям доступен привычный набор сервисов, услуги и консультации, а также возможность получить онлайн-заказ в срок от 15 минут.

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Разработанная концепция компактных магазинов позволяет компании гибко подходить к расширению физического присутствия, открывает дополнительные возможности и локации для выбора торговых площадей на рынке коммерческой недвижимости. В прошлом году при помощи меньшего формата «М.Видео-Эльдорадо» усилила сеть в ключевых регионах, а также впервые появилась в 15 населённых пунктах РФ (Ишимбай, Воткинск, Тулун, Копейск, Шадринск и др.). Кроме того, в 2023 г. ритейлер расширил сеть кобрендинговых магазинов, и сейчас их насчитывается около 60. Они созданы на базе магазинов «Эльдорадо» и усилены брендом «М.Видео».

Директор по развитию сети группы «М.Видео-Эльдорадо» Борис Огарков сказал: «Мы успешно совершенствуем бизнес-модель, основанную на развитии удобного омниканального клиентского опыта, её центром остаются магазины. В рознице клиенты получают экспертную и сервисную помощь, новый опыт и эмоции от взаимодействия с техникой, а также используют её как удобную точку самовывоза. В прошлом году мы вернулись к программе целевого расширения географии сети, которая вышла на новый уровень рентабельности и эффективности за счёт внедрения новых компактных точек «М.Видео». Благодаря этому становимся ближе к клиентам и расширяем аудиторию, а также активнее развиваем онлайн-направление. В этом году у нас амбициозный план по пополнению розничной инфраструктуры минимум сотней новых точек, преимущественно компактного размера, при этом продолжим гибко использовать для открытий полноформатные магазины».