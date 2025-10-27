Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|27.10.2025
«МегаФон» улучшил связь в жилом массиве Воткинска
«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в жилом массиве Сельхозтехника в Воткинске. Жители микрорайона получили более устойчивый сигнал голосовой связи, а разговоры по смартфону стали более комфортными. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Новое оборудов
|29.09.2025
«МегаФон» усилил мобильный сигнал в домах и парках Воткинска
го абонента здесь приходится более 240 минут разговор в месяц. «Для нас важно, чтобы жители и гости Воткинска оставались на связи в любых районах города. Березовка — большой микрорайон города,
|29.08.2025
«МегаФон» улучшил связь на родине Чайковского
етропоезда «Чайковский экспресс», который стартует из Ижевска и прибывает на железнодорожный вокзал Воткинска. Устойчивый прием в этой важной локации позволит путешественникам сразу после прибы
|30.07.2025
«МегаФон» расширил покрытие в двух районах Воткинска
«МегаФон» запустил базовые станции в городе Воткинске. Новое оборудование обеспечит стабильный сигнал в районах Плодопитомник и Сельхозхимия, что значительно повысит качество связи для местных жителей. Об этом CNews сообщили представител
|03.08.2023
«Мегафон» провел модернизацию базовых станций в Ижевске, Воткинске и Глазове
В трех городах Удмуртии связисты увеличили покрытие сети четвертого поколения. «Мегафон» провел модернизацию базовых станций в Ижевске, Воткинске и Глазове. Благодаря техническим работам значительно расширилась территория, где горожане могут пользоваться 4G-интернетом. Оператор запустил дополнительный низкочастотный слой сети,
