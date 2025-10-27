Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190349
ИКТ 14684
Организации 11374
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3551
Системы 26598
Персоны 82739
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1271
ИАА 742
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Россия ПФО Удмуртия Воткинск

Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск

СОБЫТИЯ


27.10.2025 «МегаФон» улучшил связь в жилом массиве Воткинска

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в жилом массиве Сельхозтехника в Воткинске. Жители микрорайона получили более устойчивый сигнал голосовой связи, а разговоры по смартфону стали более комфортными. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Новое оборудов
29.09.2025 «МегаФон» усилил мобильный сигнал в домах и парках Воткинска

го абонента здесь приходится более 240 минут разговор в месяц. «Для нас важно, чтобы жители и гости Воткинска оставались на связи в любых районах города. Березовка — большой микрорайон города,

29.08.2025 «МегаФон» улучшил связь на родине Чайковского

етропоезда «Чайковский экспресс», который стартует из Ижевска и прибывает на железнодорожный вокзал Воткинска. Устойчивый прием в этой важной локации позволит путешественникам сразу после прибы
30.07.2025 «МегаФон» расширил покрытие в двух районах Воткинска

«МегаФон» запустил базовые станции в городе Воткинске. Новое оборудование обеспечит стабильный сигнал в районах Плодопитомник и Сельхозхимия, что значительно повысит качество связи для местных жителей. Об этом CNews сообщили представител
03.08.2023 «Мегафон» провел модернизацию базовых станций в Ижевске, Воткинске и Глазове

В трех городах Удмуртии связисты увеличили покрытие сети четвертого поколения. «Мегафон» провел модернизацию базовых станций в Ижевске, Воткинске и Глазове. Благодаря техническим работам значительно расширилась территория, где горожане могут пользоваться 4G-интернетом. Оператор запустил дополнительный низкочастотный слой сети,


Публикаций - 52, упоминаний - 62

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10080 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14593 9
Airspan Networks 27 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9241 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 3
Ростелеком 10410 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3154 2
Intel Corporation 12577 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2589 2
Kometa - Комета 157 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 164 2
Siemens AG - Siemens Group 2633 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 505 2
МТС - МТС Удмуртия - ЦСУ-900 - Цифровые Сети Удмуртии-900 8 2
Motorola - NextNet Wireless 11 2
Дэйтлайн НПЦ 5 1
Yandex - Яндекс 8586 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3319 1
Microsoft Corporation 25328 1
Huawei 4281 1
LG Electronics 3684 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
Fujitsu 2069 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 473 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 78 1
Ланит - Comptek - Комптек 200 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 41 1
Teamscore - Вебзавод - Webzavod 16 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Huawei Technologies 405 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 1
Элеконд 5 1
Телематика Концерн - Казань-Телематика 8 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 115 1
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 98 1
МТС - Кубань GSM 116 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Сотовая связь Удмуртии - Удмуртские сотовые сети 27 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8300 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2739 3
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 3
РусГидро - Чебоксарская ГЭС - Шупашкар ГЭСӗ 2 2
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1809 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 351 2
Роснефть НК - нефтяная компания 532 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 357 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 323 2
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 2
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 13 2
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 114 2
РусГидро - Красногорские МГЭС - Красногорские Малые ГЭС 5 2
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 22 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 661 2
Комбарко 3 1
Воткинский завод 9 1
Ростех - Завод имени Я. М. Свердлова ФКП 3 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 355 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 148 1
Евросеть 1417 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
Haier - Candy Group - Канди 100 1
Студия Артемия Лебедева 99 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 24 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 1
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 8 1
Сбер - Еаптека 39 1
Веста 52 1
Dixis - Диксис 359 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13027 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2960 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2093 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3146 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5318 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 720 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6337 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 704 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1458 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 353 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 240 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 94 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 1
Фонд президентских грантов 17 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 123 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 159 1
Администрация Омска 24 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 30 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 35 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 53 1
Росстат - Управления Федеральной службы государственной статистики - Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 42 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Администрация Волгограда - органы государственной власти 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73759 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9446 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8805 14
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4018 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6719 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17167 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3323 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1288 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3082 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13056 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8974 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25692 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27172 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4064 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13028 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8479 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3804 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3979 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 883 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5915 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1539 2
Microsoft Windows Server 2008 481 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1567 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1053 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 585 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2078 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 6 1
ЦРТ Voice2Med 38 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 702 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Renault Duster - кроссовер 6 1
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 20 1
МТС 3G-сеть 121 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 436 1
Вятка-автомат - Вятка Катюша - Вятка Мария - Мини-Вятка - стиральная машина 7 1
Ока - стиральная машина 1 1
ROBBO Отто 1 1
ROBBO Robot kit - РОББО Платформа 12 1
Ceragon FibeAir 6 1
Соловьев Александр 109 13
Куртеев Сергей 6 5
Чайковский Пётр 14 3
Огарков Борис 6 3
Перешеин Владимир 9 2
Davies John - Дэвис Джон 16 1
Davies John - Дэйвис Джон 4 1
Chase Steve - Чейз Стив 28 1
Morris Sandra - Моррис Сандра 5 1
Путин Владимир 3382 1
Рейман Леонид 1059 1
Орловский Виктор 399 1
Терещенко Денис 92 1
Голодец Ольга 23 1
Фролов Павел 86 1
Кузнецов Александр 151 1
Ярыгин Иван 2 1
Лебедев Артемий 109 1
Нигметзянов Марсель 15 1
Прокошев Андрей 32 1
Валяева Елизавета 72 1
Хрусталь Оксана 25 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Москалева Татьяна 73 1
Шопин Андрей 1 1
Гуляева Татьяна 39 1
Терещенко Павел 20 1
Мазанов Андрей 6 1
Сергеев Константин 12 1
Хромов Игорь 5 1
Агалакова Марина 1 1
Ковганко Станислав 1 1
Маршак Самуил 5 1
Травин Вадим 2 1
Фоминов Михаил 4 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 894 38
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 32
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 61 30
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 23
Россия - РФ - Российская федерация 158279 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46083 11
Россия - ПФО - Удмуртия - Балезинский район - Балезино 18 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Малопургинский район - Малая Пурга 14 8
Россия - Завьяловский район 16 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Шарканский район - Шаркан 10 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Каракулинский район - Каракулино - Усть-Бельск - Чеганда 9 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53571 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2148 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Кезский район - Кез 13 4
Европа 24678 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3257 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8222 4
Россия - УФО - Свердловская область 1793 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2993 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1677 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Вавожский район - Вавож 10 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3313 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4322 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3208 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1919 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2698 3
Россия - УФО - Челябинская область 1417 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1035 3
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 681 3
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 251 3
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 79 3
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 69 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Ишимбай 23 3
Россия - ПФО - Кировская область - Кильмезский район - Кильмезь 6 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18354 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2439 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18791 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2943 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5911 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6989 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1198 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10427 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11782 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2305 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8910 2
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 280 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8544 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 516 1
Образование в России 2567 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3797 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4769 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 28 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 32 1
Минздрав РФ - ИжГМУ - Ижевский государственный медицинский университет - Ижевская государственная медицинская академия 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418199, в очереди разбора - 726362.
Создано именных указателей - 190349.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще