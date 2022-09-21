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Россияне создали не имеющий аналогов в мире датчик для весового контроля автомобилей

Российский концерн «Телематика» создал особый цифровой датчик весового контроля автотранспорта. В отличие от применяемых во всем мире решений, он совмещает в себе функции всех устройств, которые должны быть внедрены в дорожное полотно на контрольных пунктах.

Три в одном

Как стало известно CNews, российская компания «Казань-Телематика» (входит в концерн «Телематика») разработали не имеющий аналогов в мире цифровой датчик весового контроля грузового автотранспорта.

Он входит в состав весоизмерительного модуля, который также включает в себя рамную опору с табло и камерами, которые фиксируют все транспортные средства, распознавая их номера и определяя скорость движения каждого автомобиля.

Данное оборудование призвано работать в качестве поста автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК). Основной задачей АСВГК является фиксация автомашин, двигающихся с нарушением весовых и/или габаритных параметров в автоматическом безостановочном режиме без снижения их скорости.

Как объяснили CNews в «Телематике» в отношении нового датчика, технологически решение совместило в себе функции нескольких устройств. Обычно на пунктах контроля в дорожное полотно внедряется три элемента: так называемые индукционные петли, которые обнаруживают факт появления авто, подавая сигналы другим элементам системы, весогабаритный модуль для измерения нагрузки, и датчики скатности, определяющие количество колес на оси транспортного средства.

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Перегруженные автомобили станут выявлять российские датчики «три в одном»

Новый датчик «Телематики» выполняет все функции разом. Измерение нагрузки происходит в каждой его точке по всей длине. Обработка полученных сигналов осуществляется внутри самого датчика, и передача измерительных данных во внешнюю информационную систему происходит сразу в цифровом виде по Ethernet-кабелю. В «Телематике» полагают, что такая интеграция дает большую точность и достоверность измеряемых показателей.

Кроме того, использование одного датчика, вместо трех компонентов, позволяет снизить ущерб для дорожного полотна — его штробят в одном, а не в нескольких местах. К тому же, при монтаже поста АСВГК применение такого датчика существенно сокращает срок монтажных работ и период перекрытия дороги.

Еще одно преимущество — ценовое: однокомпонентное решение дешевле своих трехкомпонентных аналогов.

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Представители «Телематики» подчеркивают, что датчик преимущественно создан на основе российской компонентной базы, а закупка недостающих импортных элементов сейчас переориентирована на дружественные России страны.

Первое применение разработанного датчика состоится в составе нового поста АСВГК на трассе Ижевск — Воткинск, который заработает осенью 2022 г.

Как работает АCВГК

В «Телематике» объясняют, что развернутый пост АCВГК автоматически взвешивает и определяет размеры грузового транспорта — без его торможения или полной остановки. Если фиксируется перегруз, приборы отправляют фотографию грузовика и его номеров, а также видеозапись для выписки постановления об административном правонарушении. При этом АПВГК способен определить и скорость автомобиля.

Система работает круглосуточно и выявляет перегруженные машины в дорожном потоке.

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Так, если транспортное средство будет идти с перегрузом, на информационном табло появится госномер автомобиля и надпись «Перегруз».

Социальная значимость

«Автомобили, передвигающиеся с нарушением габаритных и весовых параметров, наносят непоправимый урон дорожному полотну и дорожной инфраструктуре, — поделился замгендиректора концерна «Телематика» Марсель Нигметзянов. — В среднем этот ущерб оценивается в 2,5 трлн руб. в год. Также езда с перегрузом приводит к ускоренному износу деталей авто и подвергает опасности водителя и других участников движения. По статистике на российских дорогах каждый третий грузовой автомобиль имеет перегруз, из них процент превышения разрешенной нагрузки по общей массе составляет 20% машин, а на ось — 80%. Поэтому применение современных цифровых решений весогабаритного контроля – основа безопасности на дорогах».

Денис Воейков

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