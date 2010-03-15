SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM

Alvarion создаст в России компанию для производства и продвижения WiMAX-оборудования Компания Alvarion, производитель и поставщик решений 4G (WiMAX) и беспроводных широкополосных систем связи, объявила, о том, что ведет переговоры с российскими производителями и бизнес-интеграторами с ц

Nortel и Alvarion объединили усилия в области WiMAX Nortel и Alvarion заключили стратегическое соглашение, целью которого является создание комплексного WiMAX-решения для удовлетворения потребностей растущего рынка беспроводной широкополосной связи. Как

"Седиком" завершил первую поставку оборудования Alvarion для "Энфорта" з поставщиков оборудования широкополосного беспроводного доступа (ШБД) для проекта «Энфорта», сообщила о завершении первого этапа поставок. Данный этап поставки оборудования ШБД производства компании Alvarion (Израиль) включает в себя как оборудование базовых станций, так и абонентских комплектов и предназначается для установки в семи городах разных регионов России. Объем поставки составил

На Кубани развернут беспроводные сети eMGW Компания Alvarion, производитель беспроводных широкополосных систем связи, заключила контракт на поставку сетей передачи данных eMGW (enhanced MultiGain Wireless) и голоса «в последней миле» с операторо

Alvarion представил WiMAX-платформу BreezeMAX Компания Alvarion представила новую платформу BreezeMAX для беспроводной широкополосной связи по протоколу IEEE 802.16/ETSI HiperMAN, известному как WiMAX. Она позволяет организовывать офисные, вспомога

Alvarion расширил линейку BreezeACCESS Компания Alvarion, производитель решений для беспроводной широкополосной связи, объявила о своей новой системе BreezeACCESS VL для полосы частот 5,2 ГГц, которая стала доступной в России и ряде стран Юг

Alvarion представил финансовый отчет 5 февраля израильская компания Alvarion опубликовала отчет о финансовых результатах 4 квартала 2003 г. После долгого перерыва фирма получила прибыль в размере $81 тыс. Доход компании в 4 квартале составил $39,5 млн., что на

Alvarion выпустил радиомост на базе OFDM Израильский производитель телекоммуникационного оборудования Alvarion анонсировал беспроводной мост BreezeNET B, предназначенный для организации радионаправлений в диапазоне 5,725-5,850 ГГц. По данным компании, мост, благодаря применению технологии уплот

Qualcomm расширил лицензионное соглашение с interWAVE по CDMA Qualcomm объявила в среду о расширении лицензионного соглашения по CDMA инфраструктуре с компанией interWAVE Communications International, производящей компактные системы беспроводной связи. Д

Alvarion приобрел InnoWave за $10 млн. Израильский разработчик сетевых решений Alvarion приобрел компанию InnoWave, подразделение компании ECI Telecom, предоставляющую услуги широкополосной фиксированной и беспроводной связи, доступа в интернет. Стоимость сделки составила

CEDICOM представляет беспроводные решения ALVARION на основе OFDM в диапазоне 5 ГГц Компания CEDICOM, авторизованный дистрибутор и сертифицированный ALVARION тренинг-центр, в рамках акции «Хорошие новости» представила новые решения ALVARION, предназначенные для организации сетей широкополосного беспроводного доступа на основе OFDM те

"Ceдиком", Alvarion и "Московская сотовая связь" создадут технический центр обслуживания оборудования BreezeACCESS Компания "Ceдиком" - авторизованный дистрибьютор и сертифицированный Alvarion тренинг-центр - заявила о подписании трёхстороннего протокола о намерениях по органи

"Cедиком" завершил сертификационные испытания нового оборудования Alvarion Компания "Cедиком", авторизованный дистрибьютор и сертифицированный тренинг-центр по оборудованию Alvarion, заявила об окончании сертификационных испытаний нового оборудования Alvarion, предназначенного для организации сетей широкополосного беспроводного доступа. Отчетные материалы п

Alvarion и Network Building Group открыли учебный центр в Москве Компания Alvarion (объединенная компания BreezeCOM и Floware) и российская компания Network Building G

"Омнибэнд Групп" объявила о специальном предложении по телекоммуникационному оборудованию компании Alvarion Компания "Омнибэнд Групп", ведущий дистрибьютор израильской компании Alvarion в России, предложила скидку 30% на весь спектр оборудования и аксессуаров. Предложен

"Атлант-Информ" и "Телеком Транспорт" достигли договоренности о стратегическом партнерстве предприятиях и в небольших городах. Решение базируется на интеграции оборудования микро-GSM фирмы "interWAVE Communications Inc", поставляемого в Россию компанией "Телеком Транспорт" и универс

Израильские BreezeCOM и Floware объединились в компанию Alvarion и в среду о завершении процесса объединения компаний в новое предприятие, которое получило название Alvarion. Акционеры Floware получат по 0,767 обыкновенных акций BreezeCOM в обмен на каждую с

Компании "BreezeCOM" и "Омнибэнд групп" откроют в России центр обучения и технической поддержки В июле руководители компаний "Омнибэнд Групп" и "BreezeCOM" приняли решение об открытии авторизованного центра обучения и технической поддержки BreezeCOM в России. Стороны подчеркнули успешный ход развития совместного бизнеса и обоюдну

Израильская BreezeCom будет поставлять Siemens продукты для беспроводных локальных сетей Израильская компания BreezeCom, разработчик решений беспроводного широкополосного доступа в сети связи, сообщила о заключении долгосрочного соглашения с Siemens Information and Communications Networks, дочерним пре

Interwave установит GSM-сеть на круизном корабле и частной сети GSM на борту круизного корабля. По сообщению Newsbytes, компания заключила договор с Interwave на установку базовой станции мобильной связи на борту корабля, которая будет подклю

Art Communications получила статус авторизованного партнера компании BreezeCOM Ltd. Art Communications Ltd., специализирующаяся на построении беспроводных сетей передачи данных, успешно прошла квалификационные процедуры и получила Сертификат авторизированного партнера (VAR) компании BreezeCOM Ltd., производителя сетевого оборудования.

Alcatel и InterWave образуют стратегический альянс el, производящая телекоммуникационное оборудование, образовала стратегический альянс с американской InterWave Communications International (Redwood City, CA), производителем сетевого программно

"Омнибэнд Групп" запустила программу по продвижению продуктов BreezeCOM на российский рынок Компания "Омнибэнд Групп", дистрибутор израильской BreezeCOM, объявила о начале действия новой маркетинговой программы "Access-2000" по продвижению продуктов BreezeCOM на российский рынок. В ее рамках предполагаются поставки "Омнибэнд Гр

Руководство BreezeCOM посетило Москву с рабочим визитом В начале недели состоялся визит в Москву президента и CEO BreezeCOM Майкла Ротенберга и президента компании Цви Слонимски. В его рамках прошла встреча

"Омнибэнд Групп" продемонстрировала новую линейку продуктов BreezeCOM на "Связь-Экспоком'99" одном направлении. При этом организуемый на каждой стороне модемный пул может работать на один антенный комплект. Также была представлена версия BreezeNET PRO.11, подготовленная израильской компанией BreezeCOM специально для России. Серия предназначена для создания беспроводных компьютерных сетей масштаба предприятия или города в соответствии со стандартом IEEE 802.11 и с сетевым интерфейсо

Comtek и Diamond Communications авторизованы в качестве учебных центров BreezeCOM Производитель оборудования беспроводного доступа к локальным сетям, компания BreezeCOM, объявила вчера об авторизации двух российских учебных центров. Свидетельства были вручены компаниям Comtek и Diamond Communications. Программа сертификации проводится на двух уровнях

"Омнибэнд Групп" стала дистрибутором BreezeCOM Израильская компания BreezeCOM, производитель оборудования беспроводного доступа к локальным сетям, представила вчера новый канал дистрибуции. Соответствующее соглашение было подписано с образованной в 1998 году "О