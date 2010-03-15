SuperCom Alvarion Technologies interWAVE Communications International BreezeCOM

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.03.2010 Alvarion создаст в России компанию для производства и продвижения WiMAX-оборудования

Компания Alvarion, производитель и поставщик решений 4G (WiMAX) и беспроводных широкополосных систем связи, объявила, о том, что ведет переговоры с российскими производителями и бизнес-интеграторами с ц
17.06.2008 Nortel и Alvarion объединили усилия в области WiMAX

Nortel и Alvarion заключили стратегическое соглашение, целью которого является создание комплексного WiMAX-решения для удовлетворения потребностей растущего рынка беспроводной широкополосной связи. Как

20.06.2006 "Седиком" завершил первую поставку оборудования Alvarion для "Энфорта"

з поставщиков оборудования широкополосного беспроводного доступа (ШБД) для проекта «Энфорта», сообщила о завершении первого этапа поставок. Данный этап поставки оборудования ШБД производства компании Alvarion (Израиль) включает в себя как оборудование базовых станций, так и абонентских комплектов и предназначается для установки в семи городах разных регионов России. Объем поставки составил

11.02.2005 Alcatel и Alvarion будут совместно продвигать WiMAX
25.11.2004 На Кубани развернут беспроводные сети eMGW

Компания Alvarion, производитель беспроводных широкополосных систем связи, заключила контракт на поставку сетей передачи данных eMGW (enhanced MultiGain Wireless) и голоса «в последней миле» с операторо
02.06.2004 Alvarion представил WiMAX-платформу BreezeMAX

Компания Alvarion представила новую платформу BreezeMAX для беспроводной широкополосной связи по протоколу IEEE 802.16/ETSI HiperMAN, известному как WiMAX. Она позволяет организовывать офисные, вспомога
14.05.2004 Alvarion расширил линейку BreezeACCESS

Компания Alvarion, производитель решений для беспроводной широкополосной связи, объявила о своей новой системе BreezeACCESS VL для полосы частот 5,2 ГГц, которая стала доступной в России и ряде стран Юг
06.02.2004 Alvarion представил финансовый отчет

5 февраля израильская компания Alvarion опубликовала отчет о финансовых результатах 4 квартала 2003 г. После долгого перерыва фирма получила прибыль в размере $81 тыс. Доход компании в 4 квартале составил $39,5 млн., что на

19.11.2003 Alvarion выпустил радиомост на базе OFDM

Израильский производитель телекоммуникационного оборудования Alvarion анонсировал беспроводной мост BreezeNET B, предназначенный для организации радионаправлений в диапазоне 5,725-5,850 ГГц. По данным компании, мост, благодаря применению технологии уплот
10.04.2003 Qualcomm расширил лицензионное соглашение с interWAVE по CDMA

Qualcomm объявила в среду о расширении лицензионного соглашения по CDMA инфраструктуре с компанией interWAVE Communications International, производящей компактные системы беспроводной связи. Д
25.02.2003 Alvarion приобрел InnoWave за $10 млн.

Израильский разработчик сетевых решений Alvarion приобрел компанию InnoWave, подразделение компании ECI Telecom, предоставляющую услуги широкополосной фиксированной и беспроводной связи, доступа в интернет. Стоимость сделки составила
12.02.2003 CEDICOM представляет беспроводные решения ALVARION на основе OFDM в диапазоне 5 ГГц

Компания CEDICOM, авторизованный дистрибутор и сертифицированный ALVARION тренинг-центр, в рамках акции «Хорошие новости» представила новые решения ALVARION, предназначенные для организации сетей широкополосного беспроводного доступа на основе OFDM те
29.11.2002 "Ceдиком", Alvarion и "Московская сотовая связь" создадут технический центр обслуживания оборудования BreezeACCESS

Компания "Ceдиком" - авторизованный дистрибьютор и сертифицированный Alvarion тренинг-центр - заявила о подписании трёхстороннего протокола о намерениях по органи
26.11.2002 "Cедиком" завершил сертификационные испытания нового оборудования Alvarion

Компания "Cедиком", авторизованный дистрибьютор и сертифицированный тренинг-центр по оборудованию Alvarion, заявила об окончании сертификационных испытаний нового оборудования Alvarion, предназначенного для организации сетей широкополосного беспроводного доступа. Отчетные материалы п
19.12.2001 Alvarion и Network Building Group открыли учебный центр в Москве

Компания Alvarion (объединенная компания BreezeCOM и Floware) и российская компания Network Building G
21.11.2001 "Омнибэнд Групп" объявила о специальном предложении по телекоммуникационному оборудованию компании Alvarion

Компания "Омнибэнд Групп", ведущий дистрибьютор израильской компании Alvarion в России, предложила скидку 30% на весь спектр оборудования и аксессуаров. Предложен
05.09.2001 "Атлант-Информ" и "Телеком Транспорт" достигли договоренности о стратегическом партнерстве

предприятиях и в небольших городах. Решение базируется на интеграции оборудования микро-GSM фирмы "interWAVE Communications Inc", поставляемого в Россию компанией "Телеком Транспорт" и универс
03.08.2001 Израильские BreezeCOM и Floware объединились в компанию Alvarion

и в среду о завершении процесса объединения компаний в новое предприятие, которое получило название Alvarion. Акционеры Floware получат по 0,767 обыкновенных акций BreezeCOM в обмен на каждую с
01.08.2001 Компании "BreezeCOM" и "Омнибэнд групп" откроют в России центр обучения и технической поддержки

В июле руководители компаний "Омнибэнд Групп" и "BreezeCOM" приняли решение об открытии авторизованного центра обучения и технической поддержки BreezeCOM в России. Стороны подчеркнули успешный ход развития совместного бизнеса и обоюдну
10.05.2001 Израильская BreezeCom будет поставлять Siemens продукты для беспроводных локальных сетей

Израильская компания BreezeCom, разработчик решений беспроводного широкополосного доступа в сети связи, сообщила о заключении долгосрочного соглашения с Siemens Information and Communications Networks, дочерним пре
22.12.2000 Interwave установит GSM-сеть на круизном корабле

и частной сети GSM на борту круизного корабля. По сообщению Newsbytes, компания заключила договор с Interwave на установку базовой станции мобильной связи на борту корабля, которая будет подклю
10.04.2000 Art Communications получила статус авторизованного партнера компании BreezeCOM Ltd.

Art Communications Ltd., специализирующаяся на построении беспроводных сетей передачи данных, успешно прошла квалификационные процедуры и получила Сертификат авторизированного партнера (VAR) компании BreezeCOM Ltd., производителя сетевого оборудования.
17.11.1999 Alcatel и InterWave образуют стратегический альянс

el, производящая телекоммуникационное оборудование, образовала стратегический альянс с американской InterWave Communications International (Redwood City, CA), производителем сетевого программно
10.06.1999 "Омнибэнд Групп" запустила программу по продвижению продуктов BreezeCOM на российский рынок

Компания "Омнибэнд Групп", дистрибутор израильской BreezeCOM, объявила о начале действия новой маркетинговой программы "Access-2000" по продвижению продуктов BreezeCOM на российский рынок. В ее рамках предполагаются поставки "Омнибэнд Гр
04.06.1999 Руководство BreezeCOM посетило Москву с рабочим визитом

В начале недели состоялся визит в Москву президента и CEO BreezeCOM Майкла Ротенберга и президента компании Цви Слонимски. В его рамках прошла встреча

21.05.1999 "Омнибэнд Групп" продемонстрировала новую линейку продуктов BreezeCOM на "Связь-Экспоком'99"

одном направлении. При этом организуемый на каждой стороне модемный пул может работать на один антенный комплект. Также была представлена версия BreezeNET PRO.11, подготовленная израильской компанией BreezeCOM специально для России. Серия предназначена для создания беспроводных компьютерных сетей масштаба предприятия или города в соответствии со стандартом IEEE 802.11 и с сетевым интерфейсо
15.04.1999 Comtek и Diamond Communications авторизованы в качестве учебных центров BreezeCOM

Производитель оборудования беспроводного доступа к локальным сетям, компания BreezeCOM, объявила вчера об авторизации двух российских учебных центров. Свидетельства были вручены компаниям Comtek и Diamond Communications. Программа сертификации проводится на двух уровнях
15.04.1999 "Омнибэнд Групп" стала дистрибутором BreezeCOM

Израильская компания BreezeCOM, производитель оборудования беспроводного доступа к локальным сетям, представила вчера новый канал дистрибуции. Соответствующее соглашение было подписано с образованной в 1998 году "О
08.02.1999 BreezeCom авторизовала Центр сетевых технологий Diamond Communications

Центр сетевых технологий Diamond Communications Inc. (ЦСТ DCI) получил статус авторизованного учебного центра израильской компании BreezeCom. Слушатели могут получить сведения о принципах построения и использования радиооборудования серий BreezeNet и BreezeLink, предназначенного для развертывания беспроводных локальных сет

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

