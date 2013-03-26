Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Домбровский Юрий
Публикаций - 56, упоминаний - 67
Домбровский Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CyberPlat - КиберПлат 328 2
|Альфа-Банк 1314 2
|Евросеть 1342 2
|АльфаСтрахование СГ 230 2
|Связной ГК 1083 1
|Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 129 1
|Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
|Экспобанк - Expobank 25 1
|Dixis - Диксис 341 1
|Microsoft Dynamics CRM Online 37 2
|Fujitsu Eternus - Серия СХД 33 1
|Fujitsu Eternus DX - Серия СХД 20 1
|Тройка - транспортная карта 44 1
|Медведев Дмитрий 1582 3
|Щеголев Игорь 684 3
|Богатов Антон 76 3
|Белашева Марина 36 3
|Морошкин Александр 111 2
|Меднов Сергей 121 2
|Пестерева Ольга 29 2
|Изосимов Александр 188 2
|Прянишников Николай 282 2
|Чесаков Георгий 18 2
|Гирев Андрей 69 2
|Павлов Андрей 29 2
|Рейман Леонид 985 2
|Свердлов Денис 169 2
|Бунин Алексей 6 1
|Воробьев Дмитрий 8 1
|Серова Елена 299 1
|Ноготкова Елена 25 1
|Боярсков Борис 28 1
|Сергеев Александр 24 1
|Крысина Ольга 109 1
|Ткачук Лариса 48 1
|Савватин Максим 55 1
|Четвернин Алексей 658 1
|Ничипоренко Алексей 23 1
|Поповский Александр 87 1
|Макаров Станислав 114 1
|Щебетов Сергей 30 1
|Наумов Виктор 112 1
|Панкратова Оксана 42 1
|Осадчая Ирина 59 1
|Брюквин Юрий 253 1
|Кусков Денис 212 1
|Припачкин Юрий 59 1
|Мардер Наум 109 1
|Аитов Тимур 187 1
|Яковлев Александр 24 1
|Айвазов Армен 450 1
|Манджиков Очир 56 1
|Ибрагимов Руслан 34 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10407 5
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 521 5
|РИА Новости 712 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru