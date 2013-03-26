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Домбровский Юрий



26.03.2013 АРОС: Несогласованность позиции госведомств по методике взимания платы за частоты негативно отразится на развитии новых технологий связи в РФ 1
14.03.2013 Телекомы конкурируют за счет ИТ 1
18.02.2013 Круглый стол CNews: Как с помощью ИТ построить телеком-оператора будущего 1
07.02.2013 АРОС: Москве нужен четвертый массовый оператор сотовой связи 1
25.12.2012 Tele2 экспериментально подтвердила возможность передачи голоса по сетям LTE 1
05.07.2012 Ограничение роуминговых тарифов в ЕС не отразится на ценах российских сотовых операторов 1
04.06.2012 «Билайн» и МТС боятся попасть в «транзитное рабство» от МТТ 1
22.05.2012 ФАС признала нарушением закона о конкуренции требования о демонтаже подвесных линий связи 1
15.05.2012 АРОС: у региональных операторов появился реальный шанс получить лицензии для строительства сетей 4G 1
23.12.2011 АРОС: работа сетей GSM и LTE на единых частотах придаст заметный импульс развитию рынка 1
14.12.2011 АРОС поддерживает предложения об ограничении количества проверок операторов связи 1
25.11.2011 АРОС: вступление России в ВТО будет способствовать развитию отрасли связи 1
06.10.2011 АРОС поддерживает предложение Минкомсвязи о включении мобильной связи в перечень универсальных услуг 1
27.07.2011 АРОС выступает за прозрачные условия распределения частот для развития сетей LTE 1
12.07.2011 АРОС считает необходимым существенно скорректировать проект федерального закона «О персональных данных» 1
07.07.2011 АРОС поддерживает отмену госрегулирования тарифов операторов фиксированной связи 1
19.05.2011 Юрий Домбровский покидает «Tele2 Россия» 3
17.05.2011 АРОС поддержала инициативы Минкомсвязи по сокращению избыточного регулирования отрасли связи 1
28.02.2011 АРОС считает необходимым продолжить совершенствование нормативной базы в сфере радиочастотного регулирования 1
18.02.2011 АРОС: благодаря региональным операторам тарифы «большой тройки» доступны людям с низкими доходами 4
01.02.2011 АРОС предлагает кардинально изменить закон о персональных данных 1
27.01.2011 АРОС: отмена платы за входящие звонки в роуминге может привести к росту тарифов на сотовую связь в России 1
09.11.2010 Россия: «перепрошивка» мобильника грозит уголовной ответственностью 1
06.10.2010 АРОС поддерживает решение ВАС о незаконности требований судебных приставов о предоставлении персональной информации абонентов 1
28.09.2010 АРОС: предложения ЛДПР по отмене межрегиональных роуминговых тарифов приведут к росту цен на связь 1
23.09.2010 ФАС прекратила рассмотрение дела о присоединении сетей региональных операторов к сети «Вымпелкома» 1
16.07.2010 АРОС обеспокоена очередным переносом рассмотрения вопроса о GSM-лицензии в регионах 1
25.06.2010 «Tele2 Россия» сформировала пять макрорегиональных бизнес-единиц 1
26.05.2010 АРОС: Ликвидация 10-рублевых банкнот снизит доступность сотовой связи для социально незащищенных слоев населения 1
20.04.2010 АРОС выступила в поддержку инициативы о запрете автоматической рассылки рекламы на мобильные телефоны 1
20.01.2010 Государство потеснит частников на рынке WiMAX 1
28.09.2009 АРОС начала борьбу с мошенничеством и спамом в мобильных сетях 2
01.09.2009 «Билайн» принуждают к присоединению 1
22.05.2009 АРОС предоставит операторам связи правовую поддержку 1
25.07.2008 Tele2 будет проситься в Москву 2
29.12.2007 Государство лишило «Мегафон» сверхдоходов 1
19.10.2007 Ветераны сотовой связи не пустили "Билайн" в Сибирь 1
15.10.2007 Платежные системы отбиваются от банкиров 1
25.09.2007 Реймана просят спасти терминалы экспресс-оплаты 1
17.09.2007 Виртуальным мобильным операторам в России места нет? 1

Публикаций - 56, упоминаний - 67

Домбровский Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7439 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8491 17
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2207 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6173 15
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7727 5
СМАРТС Компания 491 5
Ростелеком - Связьинвест 1654 4
UMC - United Microelectronics Corporation 272 4
Сумма Телеком - Sumtel 131 3
Telefonica O2 UK 183 2
Акадо Телеком - Комкор 775 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1224 2
Swisscom 120 2
Bell Canada 39 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 397 2
Orange Wanadoo 73 2
Yota - Скартел 696 2
Vodafone Group 1266 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 629 2
Telia Company 782 2
Ростелеком - Уральский филиал 69 1
Nokia Siemens Networks 201 1
IBM 8625 1
Microsoft Corporation 20931 1
SK Telecom 188 1
Ростех - Ростехнологии 2284 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 222 1
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 701 1
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 625 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 727 1
Amazon Inc - Amazon.com 2507 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 66 1
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 140 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 86 1
Tele2 Байкалвестком 84 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS 192 1
KT Corporation - Korea Telecom 110 1
CyberPlat - КиберПлат 328 2
Альфа-Банк 1314 2
Евросеть 1342 2
АльфаСтрахование СГ 230 2
Связной ГК 1083 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 129 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
Экспобанк - Expobank 25 1
Dixis - Диксис 341 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7278 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1719 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2270 12
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1929 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2711 3
Правительство РФ 2621 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1941 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1473 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 735 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1623 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 44 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 99 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 704 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 278 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1868 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 36 24
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 3
ЛДПР 97 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 385 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 160 1
Единая Россия - Политическая партия 217 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 362 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4181 4
3G - Стандарт мобильной связи 5059 4
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 212 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 3
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 2
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2497 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3942 2
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 140 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 79 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3028 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1880 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1630 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 977 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 237 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 105 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1443 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 144 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 820 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 746 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 567 1
Big Data - Большие данные 1227 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1572 1
Microsoft Dynamics CRM Online 37 2
Fujitsu Eternus - Серия СХД 33 1
Fujitsu Eternus DX - Серия СХД 20 1
Тройка - транспортная карта 44 1
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Мардер Наум 109 1
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Яковлев Александр 24 1
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Манджиков Очир 56 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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