Домбровский Юрий

Телекомы конкурируют за счет ИТ 1

Tele2 экспериментально подтвердила возможность передачи голоса по сетям LTE 1

Ограничение роуминговых тарифов в ЕС не отразится на ценах российских сотовых операторов 1

ФАС признала нарушением закона о конкуренции требования о демонтаже подвесных линий связи 1

АРОС поддерживает предложения об ограничении количества проверок операторов связи 1

АРОС поддерживает предложение Минкомсвязи о включении мобильной связи в перечень универсальных услуг 1

АРОС выступает за прозрачные условия распределения частот для развития сетей LTE 1

АРОС поддерживает отмену госрегулирования тарифов операторов фиксированной связи 1

АРОС поддержала инициативы Минкомсвязи по сокращению избыточного регулирования отрасли связи 1

АРОС считает необходимым продолжить совершенствование нормативной базы в сфере радиочастотного регулирования 1

АРОС предлагает кардинально изменить закон о персональных данных 1

АРОС поддерживает решение ВАС о незаконности требований судебных приставов о предоставлении персональной информации абонентов 1

АРОС выступила в поддержку инициативы о запрете автоматической рассылки рекламы на мобильные телефоны 1

Государство потеснит частников на рынке WiMAX 1

АРОС начала борьбу с мошенничеством и спамом в мобильных сетях 2

АРОС предоставит операторам связи правовую поддержку 1

Tele2 будет проситься в Москву 2