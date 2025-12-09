Разделы

Яковлев Михаил


СОБЫТИЯ


09.12.2025 Indeed CM 7.2 помогает в построении импортонезависимой PKI-инфраструктуры 1
26.06.2025 Indeed CM 7.1 упрощает миграцию с Active Directory и расширяет возможности работы со средствами криптографической защиты 1
06.06.2024 Пушкин в поиске «Яндекса» 1
18.11.2021 Системообразующая ИТ-компания России выходит на рынок ИБ, составив конкуренцию Infowatch и «Ростелеком-Солар» 1
02.12.2013 Наталья Альбрехт назначена вице-президентом «ВымпелКома» 1
03.07.2012 «ВымпелКом» завершает оптимизацию организационной структуры и бизнес-процессов компании 1
13.10.2011 Татьяна Михайлова назначена руководителем «Билайн Университета» 1
18.04.2011 «Бэби-клуб» приступил к использованию CRM-решения на платформе «Клиент-Коммуникатор» 1
08.02.2011 Алексей Крайнов назначен директором Центрального региона «ВымпелКома» 1
26.11.2010 «БМикро» предлагает бесплатное решение для CRM и бизнес-аналитики 1
12.11.2010 В «ВымпелКоме» назначен вице-президент по организационному развитию и работе с персоналом бизнес единицы «Россия» 3
09.03.2007 В "ВымпелКоме" назначен новый финансовый директор Центрального региона 1
25.04.2006 В "ВымпелКоме" назначен новый коммерческий директор Центрального региона 1
20.12.2005 В "ВымпелКоме" назначен новый директор Центрального региона 2
07.04.2005 Tele2 не сдается 1
07.07.2004 "Би Лайн" на грани остановки 1
27.04.2004 Рынок мобильной связи будет расти в регионах РФ 1
27.04.2004 Запасов номерной емкости "ВымпелКому" хватит не на один месяц 1
04.02.2003 «Би Лайн» и «Евросеть» помирились 1
05.12.2000 Новый шаг "Вымпелкома": входящие с мобильных - бесплатно 1

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 14
Системы КлиК - BMicro - БМикро 9 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 133 2
Аксистем - Axistem 25 1
СибАкадемСофт НП - Некоммерческое партнерство содействия развитию информационных технологий 10 1
ВымпелКом - МСС-Старт - Мобайл-Центр 18 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 180 1
InfoWatch - Инфовотч 1088 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 472 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 56 1
Такснет - Taxnet 9 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 1
Lenovo Motorola 3530 1
Сонет 170 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
Ростелеком 10306 1
МегаФон 9892 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 264 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 1
Yandex - Яндекс 8434 1
Microsoft Corporation 25236 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 110 1
Евросеть 1417 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 1
Adidas - Адидас 166 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 208 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 545 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 459 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 1
Аналоговые технологии 2835 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 336 1
Оповещение и уведомление - Notification 5376 1
1G - AMPS - Advanced Mobile Phone Service - аналоговый стандарт сотовой связи сетей первого поколения 118 1
Автоинформатор 111 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 186 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4286 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 676 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2255 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 571 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 326 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2031 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 537 1
Microsoft Windows 2000 8662 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 1
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 60 1
Компания Индид - Indeed CM - Indeed Certificate Manager - Indeed Card Management 13 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 55 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 89 1
Microsoft Windows 16327 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 1
Linux OS 10896 1
Михайлова Татьяна 6 3
Изосимов Александр 192 2
Минаев Артем 26 1
Аляутдинов Тимур 22 1
Лапицкий Дмитрий 11 1
Кромской Дмитрий 7 1
Суслов Владимир 6 1
Афанасьева Ирина 2 1
Нуднов Олег 4 1
Viklund Kersti - Виклунд Кьерсти 8 1
Жиганов Валерий 1 1
Вьюшина Светлана 1 1
Кондратьев Владимир 4 1
Жуковский Василий 2 1
Барышников Евгений 1 1
Шишко Владимир 2 1
Китушин Викентий 1 1
Муртазин Азат 1 1
Плетнев Петр 2 1
Нащокин Павел 1 1
Соболевский Сергей 1 1
Горчаков Александр 3 1
Тургенев Александр 1 1
Хитрово Елизавета 1 1
Матюшкин Федор 1 1
Вяземский Петр 2 1
Корсаков Николай 1 1
Илличевский Алексей 1 1
Дельвиг Антон 1 1
Данзас Константин 1 1
Вольховский Владимир 1 1
Малиновский Иван 1 1
Пущин Иван 1 1
Дьяченко Мария 1 1
Чаадаев Петр 1 1
Кандыбович Дмитрий 17 1
Ермак Антон 2 1
Путин Владимир 3349 1
Касперская Наталья 303 1
Подшивалов Павел 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 3
Россия - ЦФО - Курская область 697 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 888 3
Россия - ЦФО - Костромская область 434 3
Россия - ЦФО - Орловская область 354 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 860 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 521 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 3
Россия - ЦФО - Брянская область 381 3
Казахстан - Республика 5792 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 779 1
Россия - СФО - Кемеровская область 985 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 718 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 2
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 217 1
Льготы - Льготные кредиты 155 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 593 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1338 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 143 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1071 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 2
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 10 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 1
