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1G NMT Nordic Mobile Telephony стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом



17.08.2006 UMC прекращает оказывать услуги в аналоговом стандарте NMT-450
04.08.2006 "Уралвестком" объявил о закрытии сети NMT-450
30.08.2004 "ВолгаТелеком" продает операторов связи стандарта NMT-450
26.12.2003 "Скай Линк" получил доступ к активам 39 региональных операторов стандарта NMT-450
10.07.2003 "ВолгаТелеком" ищет поставщика оборудования для операторов NMT-450
27.03.2003 Ярославль не отказывается от стандарта NMT-450
30.10.2002 "Межрегиональный ТранзитТелеком" подписал 100-е международное соглашение об открытии сигнального трафика
05.04.2002 Рынок телекоммуникаций: 3G стучится в нашу дверь... Откроем?
28.02.2002 "Дельта Tелеком" приступила к созданию опытной сети cтандарта NMT-450 на базе оборудования Lucent Technologies
16.03.2001 МТТ снизила тариф на услугу SIS для российских операторов NMT-450
28.11.2000 SMS от МСС: стандарт NMT-450 догоняет GSM!
11.09.2000 ОАО "Связь" Республики Коми окончательно рассталось с сотовой связью стандарта NMT-450
03.05.2000 GSM-400 — радужное будущее аналоговых сетей?
29.03.2000 Что выйдет из NMT-450?
23.03.2000 МCC и Ericsson модернизируют и расширят сеть NMT-450 в Московском регионе

Публикаций - 175, упоминаний - 176

1G упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 80
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 218 44
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 814 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9571 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8093 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10136 20
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 19
АФК Система ПАО 1717 17
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 15
Ростелеком - Связьинвест 1704 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7015 15
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1561 13
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 36 11
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 130 11
Сонет 167 9
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 8
МТС - Система Телеком 227 8
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5597 8
Huawei Technologies 393 8
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 7
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 7
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 336 7
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис 544 6
ZTE Corporation 724 6
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ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс - Примтелефон 47 6
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2525 6
Siemens AG - Siemens Group 2547 5
БелСел - Diallog - белорусский оператор сотовой связи 65 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 5
МегаФон - Мобиком 225 4
Huawei 3530 4
Связьинформ 88 4
СМАРТС ГК 519 4
Bercut - Беркут НПФ 160 4
Nortel Networks 1295 4
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 4
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 75 6
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 3
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 2
Альфа-Банк 1607 2
Hyundai Motor 342 2
Альфа-Групп 665 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 281 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1028 2
ИСК - Ижевская строительная компания 5 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 441 1
USM Holdings - Металлоинвест ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 10 1
Honda Motor Company 230 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 328 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 51 1
Enron - Enrongate 121 1
НефТеКом Производственное объединение 2 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 9 1
РЖД КЖД - Калининградская железная дорога 7 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
Bombardier Inc 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5882 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1202 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 849 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 305 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 397 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 87 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 19 1
Тинькофф ГК - TCS Group Holding 90 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 21 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 5 1
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EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 148 1
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 17 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 164 1
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Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 607 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18197 11
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Судебная власть - Judicial power 2111 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10457 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 704 2
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Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 876 1
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