UMC прекращает оказывать услуги в аналоговом стандарте NMT-450 Украинский оператор мобильной связи UMC (100-процентная дочерняя компания ОАО "Мобильные ТелеСистемы", МТС) с 31 августа 2006 г. прекращает оказывать услуги в аналоговом стандарте NMT-450. Как сообщает пресс-служба компании, это будет сделано в соответствии с решением кабинета министров Украины, который своим постановлением N815 от 9 июня принял "План использования радио

"Уралвестком" объявил о закрытии сети NMT-450 NMT 450i. С 1 сентября 2006 г. услуги сотовой связи в стандарте NMT предоставляться не будут. «Уралвестком» полностью перейдет на работу в сети «Скайлинк-Екатеринбург». Сеть мобильной связи стандарта NMT-450 была построена и запущена в коммерческую эксплуатацию в 1995 году. Это была первая сеть мобильной связи в Екатеринбурге и Свердловской области. Скандинавский стандарт NMT-450 в с

"ЦентрТелеком" продал активы NMT-операторов в Калуге и Брянске 42% акций «Калужской сотовой связи» и 34,4% акций «Брянских сотовых сетей», работающих в стандарте NMT-450, сообщил Reuters. Представители компании не уточнили параметры сделки и контрагента.

"ВолгаТелеком" продает операторов связи стандарта NMT-450 . Данная сделка состоялась в соответствии с принятым 12 мая 2004 г. решением о прекращении участия оператора «ВолгаТелеком» в уставных капиталах компаний, оказывающих услуги сотовой связи в стандарте NMT-450. В настоящий момент получено соответствующее решение регулирующих органов. В ближайшее время «ВолгаТелеком» планирует завершить сделки по продаже своих активов в следующих операторах со

Доли ОАО "Дальсвязь" в трех NMT-операторах будут проданы ООО "МС Директ" за $550 тыс. на Репина, на приобретение NMT-активов было подано две заявки - от ЗАО "Скай Линк" и от ООО "МС Директ". ООО "МС Директ" является владельцем пакетов акций 39 региональных сотовых операторов стандарта NMT-450. В конце декабря 2003г. "МС Директ" был продан холдингу "Скай Линк" компанией "Аккорд-Тел". ЗАО "Скай Линк" было создано в июле 2003г. с целью консолидации сотовых операторов устаревшег

"Скай Линк" получил доступ к активам 39 региональных операторов стандарта NMT-450 На прошлой неделе холдинг "Скай Линк" купил входящую в холдинг "Аккорд-Тел" компанию "МС-Директ", владеющую пакетами акций 39 региональных сотовых операторов стандарта NMT-450. Скорее всего, приобретенные компании вольются в проект "Скай Линка" по созданию будущего общероссийского сотового оператора стандарта CDMA-450. "Аккорд-Тел" через свою дочернюю компани

NMT-активы "Связьинвеста" разошлись в мгновение ока й стратегии в сфере сотовой связи - он продаст принадлежащие ему доли в сотовых компаниях стандарта NMT-450, при этом намерен стать активным игроком на рынке GSM. Продавая NMT-компании, "Связьи

"ВолгаТелеком" ищет поставщика оборудования для операторов NMT-450 ОАО "ВолгаТелеком" объявило тендер на поставку оборудования для четырех аффилированных с ней компаний мобильной связи, работающих в стандарте связи NMT-450. Как сообщил генеральный директор ОАО "ВолгаТелеком" Владимир Люлин, после монтажа оборудования сотовые операторы сохранят обслуживание абонентов в стандарте NMT-450 и приступят

Ярославль не отказывается от стандарта NMT-450 Ярославский филиал ОАО "ЦентрТелеком" намерен развивать сотовую сеть стандарта NMT-450. Как сообщает компания, в I квартале 2003 г. Ярославский филиал установит дополнительное антенно-мачтовое оборудование в с.Некрасовское, а также установит новую базовую станцию в с.Петр

"Дельта Телеком" получила первую в России лицензию на услуги связи в стандарте CDMA-450 0). Ее обладателем стала петербургская компания "Дельта Телеком", работающая в аналоговом стандарте NMT-450. Cтандарт CDMA-450 был разработан специально для модернизации этих морально устаревши

"Межрегиональный ТранзитТелеком" подписал 100-е международное соглашение об открытии сигнального трафика организован сигнальный маршрут. Предоставление услуг по обеспечению международного роуминга началось с августа 1996 года, когда был открыт первый сигнальный маршрут между операторами сетей стандарта NMT-450 Tele Danmark Mobil (Дания) и "Московская Сотовая Связь" (Россия). А уже с мая 1998 года услугами по организации сигнальных маршрутов для обеспечения международного роуминга смогли воспо

Рынок телекоммуникаций: 3G стучится в нашу дверь... Откроем? ога к цифре Стремительные успехи конкурентов, работающих в стандарте GSM, не дают спокойно спать операторам, входящим в федеральную сеть СОТЕЛ, и вопрос о переходе от "мертвого" аналогового стандарта NMT-450 к цифровому возник не сегодня. И проблема эта стоит достаточно остро - ни для кого не секрет, что основная причина, по которой "аналоговые" операторы теряют свою клиентскую базу, заключ

"Дельта Tелеком" приступила к созданию опытной сети cтандарта NMT-450 на базе оборудования Lucent Technologies Компании Lucent Technologies и "Дельта Телеком", крупнейший российский оператор сотовой связи стандарта NMT-450, объявили о том, что в рамках подписанного между компаниями контракта "Дельта Телеком" приступила к развертыванию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области опытной сети стандарта IMT-M

МТТ снизила тариф на услугу SIS для российских операторов NMT-450 С 1 апреля МТТ (Межрегиональный Транзит Телеком) снижает тариф на услугу SIS (обеспечение регистрации абонентов, подключаемых к федеральной ССПС стандарта NMT-450, и авторизации абонентов при использовании услуг мобильной связи) для аутентификации абонентов в сетях NMT-450. Стоимость услуги теперь составляет $1.5 (вместо $2.5) в месяц за к

SMS от МСС: стандарт NMT-450 догоняет GSM! тей GSM, однако МСС совместно с российской фирмой "Беркут" реализовало систему приема-передачи коротких сообщений в аналоговом стандарте сотовой связи, что фактически приблизило услуги сети стандарта NMT-450 к возможностям систем цифровой связи. Затраты компании на внедрения данной системы составили около $100 тысяч. Пока эта услуга будет доступна только в московском регионе. В настоящий вр

ОАО "Связь" Республики Коми окончательно рассталось с сотовой связью стандарта NMT-450 Совет директоров ОАО "Связь" Республики Коми принял решение о продаже 10% акций ЗАО "Парма-НМТ", которое предоставляет в Воркуте услуги сотовой связи стандарта NMT-450. Ранее акционерным обществом было продано 40% акций из 50-ти, которыми оно владело, второму учредителю "Парма-НМТ" - ЗАО "Межрегиональный Транзит Телеком". В настоящее время в республик

GSM-400 — радужное будущее аналоговых сетей? Крупнейшая по охвату территории сеть сотовой связи в Росии — NMT-450 (входящая в Федеральную сотовую сеть «Сотел») — является аналоговой. Это обстоятельство, несмотря на все преимущества частотного диапазона 450 МГц (как известно, чем ниже частота, тем б

Что выйдет из NMT-450? Российский рынок сотовой связи поделен между несколькими стандартами. Два из них - NMT-450 и GSM - имеют статус федеральных. При этом на фоне разговоров о переходе на системы мобильной связи третьего поколения, один из федеральных стандартов является аналоговым. Речь идет об