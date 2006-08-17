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1G NMT Nordic Mobile Telephony стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом

СОБЫТИЯ

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17.08.2006 UMC прекращает оказывать услуги в аналоговом стандарте NMT-450

Украинский оператор мобильной связи UMC (100-процентная дочерняя компания ОАО "Мобильные ТелеСистемы", МТС) с 31 августа 2006 г. прекращает оказывать услуги в аналоговом стандарте NMT-450. Как сообщает пресс-служба компании, это будет сделано в соответствии с решением кабинета министров Украины, который своим постановлением N815 от 9 июня принял "План использования радио
04.08.2006 "Уралвестком" объявил о закрытии сети NMT-450

NMT 450i. С 1 сентября 2006 г. услуги сотовой связи в стандарте NMT предоставляться не будут. «Уралвестком» полностью перейдет на работу в сети «Скайлинк-Екатеринбург». Сеть мобильной связи стандарта NMT-450 была построена и запущена в коммерческую эксплуатацию в 1995 году. Это была первая сеть мобильной связи в Екатеринбурге и Свердловской области. Скандинавский стандарт NMT-450 в с
17.11.2004 "ЦентрТелеком" продал активы NMT-операторов в Калуге и Брянске

42% акций «Калужской сотовой связи» и 34,4% акций «Брянских сотовых сетей», работающих в стандарте NMT-450, сообщил Reuters. Представители компании не уточнили параметры сделки и контрагента.

30.08.2004 "ВолгаТелеком" продает операторов связи стандарта NMT-450

. Данная сделка состоялась в соответствии с принятым 12 мая 2004 г. решением о прекращении участия оператора «ВолгаТелеком» в уставных капиталах компаний, оказывающих услуги сотовой связи в стандарте NMT-450. В настоящий момент получено соответствующее решение регулирующих органов. В ближайшее время «ВолгаТелеком» планирует завершить сделки по продаже своих активов в следующих операторах со
30.01.2004 Доли ОАО "Дальсвязь" в трех NMT-операторах будут проданы ООО "МС Директ" за $550 тыс.

на Репина, на приобретение NMT-активов было подано две заявки - от ЗАО "Скай Линк" и от ООО "МС Директ". ООО "МС Директ" является владельцем пакетов акций 39 региональных сотовых операторов стандарта NMT-450. В конце декабря 2003г. "МС Директ" был продан холдингу "Скай Линк" компанией "Аккорд-Тел". ЗАО "Скай Линк" было создано в июле 2003г. с целью консолидации сотовых операторов устаревшег
26.12.2003 "Скай Линк" получил доступ к активам 39 региональных операторов стандарта NMT-450

На прошлой неделе холдинг "Скай Линк" купил входящую в холдинг "Аккорд-Тел" компанию "МС-Директ", владеющую пакетами акций 39 региональных сотовых операторов стандарта NMT-450. Скорее всего, приобретенные компании вольются в проект "Скай Линка" по созданию будущего общероссийского сотового оператора стандарта CDMA-450. "Аккорд-Тел" через свою дочернюю компани
23.09.2003 NMT-активы "Связьинвеста" разошлись в мгновение ока

й стратегии в сфере сотовой связи - он продаст принадлежащие ему доли в сотовых компаниях стандарта NMT-450, при этом намерен стать активным игроком на рынке GSM. Продавая NMT-компании, "Связьи
10.07.2003 "ВолгаТелеком" ищет поставщика оборудования для операторов NMT-450

ОАО "ВолгаТелеком" объявило тендер на поставку оборудования для четырех аффилированных с ней компаний мобильной связи, работающих в стандарте связи NMT-450. Как сообщил генеральный директор ОАО "ВолгаТелеком" Владимир Люлин, после монтажа оборудования сотовые операторы сохранят обслуживание абонентов в стандарте NMT-450 и приступят

27.03.2003 Ярославль не отказывается от стандарта NMT-450

Ярославский филиал ОАО "ЦентрТелеком" намерен развивать сотовую сеть стандарта NMT-450. Как сообщает компания, в I квартале 2003 г. Ярославский филиал установит дополнительное антенно-мачтовое оборудование в с.Некрасовское, а также установит новую базовую станцию в с.Петр
25.11.2002 "Дельта Телеком" получила первую в России лицензию на услуги связи в стандарте CDMA-450

0). Ее обладателем стала петербургская компания "Дельта Телеком", работающая в аналоговом стандарте NMT-450. Cтандарт CDMA-450 был разработан специально для модернизации этих морально устаревши
30.10.2002 "Межрегиональный ТранзитТелеком" подписал 100-е международное соглашение об открытии сигнального трафика

организован сигнальный маршрут. Предоставление услуг по обеспечению международного роуминга началось с августа 1996 года, когда был открыт первый сигнальный маршрут между операторами сетей стандарта NMT-450 Tele Danmark Mobil (Дания) и "Московская Сотовая Связь" (Россия). А уже с мая 1998 года услугами по организации сигнальных маршрутов для обеспечения международного роуминга смогли воспо
05.04.2002 Рынок телекоммуникаций: 3G стучится в нашу дверь... Откроем?

ога к цифре Стремительные успехи конкурентов, работающих в стандарте GSM, не дают спокойно спать операторам, входящим в федеральную сеть СОТЕЛ, и вопрос о переходе от "мертвого" аналогового стандарта NMT-450 к цифровому возник не сегодня. И проблема эта стоит достаточно остро - ни для кого не секрет, что основная причина, по которой "аналоговые" операторы теряют свою клиентскую базу, заключ
28.02.2002 "Дельта Tелеком" приступила к созданию опытной сети cтандарта NMT-450 на базе оборудования Lucent Technologies

Компании Lucent Technologies и "Дельта Телеком", крупнейший российский оператор сотовой связи стандарта NMT-450, объявили о том, что в рамках подписанного между компаниями контракта "Дельта Телеком" приступила к развертыванию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области опытной сети стандарта IMT-M
16.03.2001 МТТ снизила тариф на услугу SIS для российских операторов NMT-450

С 1 апреля МТТ (Межрегиональный Транзит Телеком) снижает тариф на услугу SIS (обеспечение регистрации абонентов, подключаемых к федеральной ССПС стандарта NMT-450, и авторизации абонентов при использовании услуг мобильной связи) для аутентификации абонентов в сетях NMT-450. Стоимость услуги теперь составляет $1.5 (вместо $2.5) в месяц за к
28.11.2000 SMS от МСС: стандарт NMT-450 догоняет GSM!

тей GSM, однако МСС совместно с российской фирмой "Беркут" реализовало систему приема-передачи коротких сообщений в аналоговом стандарте сотовой связи, что фактически приблизило услуги сети стандарта NMT-450 к возможностям систем цифровой связи. Затраты компании на внедрения данной системы составили около $100 тысяч. Пока эта услуга будет доступна только в московском регионе. В настоящий вр
11.09.2000 ОАО "Связь" Республики Коми окончательно рассталось с сотовой связью стандарта NMT-450

Совет директоров ОАО "Связь" Республики Коми принял решение о продаже 10% акций ЗАО "Парма-НМТ", которое предоставляет в Воркуте услуги сотовой связи стандарта NMT-450. Ранее акционерным обществом было продано 40% акций из 50-ти, которыми оно владело, второму учредителю "Парма-НМТ" - ЗАО "Межрегиональный Транзит Телеком". В настоящее время в республик
03.05.2000 GSM-400 — радужное будущее аналоговых сетей?

Крупнейшая по охвату территории сеть сотовой связи в Росии — NMT-450 (входящая в Федеральную сотовую сеть «Сотел») — является аналоговой. Это обстоятельство, несмотря на все преимущества частотного диапазона 450 МГц (как известно, чем ниже частота, тем б
29.03.2000 Что выйдет из NMT-450?

Российский рынок сотовой связи поделен между несколькими стандартами. Два из них - NMT-450 и GSM - имеют статус федеральных. При этом на фоне разговоров о переходе на системы мобильной связи третьего поколения, один из федеральных стандартов является аналоговым. Речь идет об

23.03.2000 МCC и Ericsson модернизируют и расширят сеть NMT-450 в Московском регионе

Компания Московская Сотовая Связь и шведская корпорация Ericsson подписали соглашение о расширении и оптимизации действующей сети сотовой связи NMT-450 в Московском регионе. Ericsson будет поставлять МСС новейшее оборудование базовых станций, систем передачи и последнюю версию программного обеспечения, а также дополнит столичную сеть м

Публикаций - 187, упоминаний - 199

1G и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 90
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 53
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 27
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 21
Аккорд-Тел 32 20
МегаФон 10742 20
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 19
Ростелеком - Связьинвест 1719 19
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 18
RTDC Holdings - Russian Telecommunications Development Corporation - RTDMC - РТДМК - РТДК - Рашн Телекоммуникейшнз Девелопмент Корпорейшн 54 17
Ростелеком 10948 15
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 15
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 15
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 14
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 13
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 132 11
Huawei 4677 11
Ростелеком ЦТ - Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 46 11
МТС - Система Телеком 239 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 10
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 10
Сонет 173 9
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 8
БелСел - Diallog - белорусский оператор сотовой связи 65 7
Т2 - Т2 Мобайл - МС-Директ 21 7
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Скай Линк - Екатеринбург - Уралвестком 41 7
Питерская группа связистов 441 7
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 7
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 6
МТС - Примтелефон 47 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Калининградские мобильные сети 15 6
ZTE Corporation 800 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 6
Lenovo Motorola 3566 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 9
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 5
Альфа-Групп 745 4
Альфа-Банк 1979 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 2
First National Holdings 40 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Hyundai Motor Company 436 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 2
Enron - Enrongate 122 1
Ростелеком Гарантия НПФ 5 1
Альфа-Эко 55 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 1
НефТеКом Производственное объединение 2 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Гута ГК 34 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 13 1
МТС - МТТ Инвест 1 1
РЖД КЖД - Калининградская железная дорога 10 1
Convergence Capital Managment - Convergence Capital - Gamma Capital 11 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
Apax Partners 29 1
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 1
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 1
Comtel Eastern 19 1
Lindsell Enterprises LTD - Линдселл Интерпрайсиз Лимитед 18 1
ICNIRP - International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection - Международная комиссия по защите от неионизирующих излучений 5 1
Альянс-Капитал 29 1
Ansaldo Energia 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Почта России ПАО 2370 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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