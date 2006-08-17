Индексная книга CNews*
1G NMT Nordic Mobile Telephony стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом
Публикаций - 175, упоминаний - 176
1G упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пестерева Ольга 32 5
|Рейман Леонид 1032 4
|Погребинский Антон 45 4
|Косинов Михаил 14 3
|Волошин Кирилл 23 3
|Костров Владимир 9 3
|Устюжанин Виктор 12 3
|Розинова Раиса 14 3
|Рабовский Семен 32 2
|Хромов Юрий 8 2
|Голант Геннадий 5 2
|Прокофьева Ева 9 2
|Милованцев Дмитрий 110 2
|Яшин Валерий 79 2
|Алябьев Сергей 2 2
|Домбровский Юрий 62 2
|Лагутин Владимир 39 2
|Бородаенко Юрий 2 2
|Васин Владислав 16 2
|Авдеев Сергей 26 2
|Платонов Леонид 5 2
|Белобоков Андрей 11 1
|Svanberg Carl-Henric - Сванберг Карл-Хенрик 7 1
|Заболотный Игорь 43 1
|Морозюк Владимир 12 1
|Митрофанов Сергей 10 1
|Яковлев Михаил 17 1
|Хусаинов Тимур 4 1
|Баров Кирилл 4 1
|Фатиков Валерий 3 1
|Ericsson Lars Magnus - Эрикссон Ларс Магнус 3 1
|Маношкин Александр 8 1
|Гусев Николай 3 1
|Спирин Игорь 3 1
|Пальцев Юрий 1 1
|Роговина Елена 2 1
|Масенков Вячеслав 7 1
|Силяков Виталий 1 1
|Глебовский Петр 1 1
|Цыганков Евгений 1 1
|ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 108 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.