Мирин Станислав


СОБЫТИЯ


20.02.2026 Российские дата-центры для ИИ могут получить дешевое электричество в специальных энергетических зонах 1
23.09.2025 Avito готовит миллиарды рублей на строительство ЦОДа под аппетиты своих нейросетей 2
18.10.2024 Интернет дорожает изнутри. Тарифы крупнейших российских хостеров взлетели на 20%, и это совсем не предел 1
11.09.2024 Российский бизнес по-крупному разочаровался в облаках. Корпорации не хотят платить за чужую ИТ-инфраструктуру и строят свою 1
28.09.2023 Selectel Tech Day: спрос на облака продолжает расти вопреки экономической турбулентности 1
26.07.2023 Московские ЦОДы вот-вот останутся без клиентов из-за беспилотников. Данные массово переносятся за Урал для безопасности 1
03.06.2022 Введены санкции против основателя «Яндекса», главы Роскомнадзора и «Воентелекома» 1
24.03.2021 ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД 1
05.11.2020 DataPro построила первый ЦОД Tier IV в Восточной Европе 1
23.09.2019 ИТ-дистрибьюторы создают новые услуги в традиционных областях 2
15.02.2005 Участники рынка: лицензирование погубит гибридную IP-телефонию 1
17.05.2004 Россия дождалась бума на рынке call-центров 1
03.06.2003 Когда 3G придет в Россию? 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Мирин Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10434 5
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 41 2
RuVDS - МТ Финанс 80 2
9119 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
Астра Пейдж - Astra Page 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 1
Тарио Трейдинг - TARIO.net - Тарио.Нэт - Тарио Комьюникейшнс - Tario Communication 42 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 81 1
CK Hutchison Holdings 173 1
Elemy - Элеми - Уралэнерготел 15 1
Телеконтакт 11 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 182 1
Rosweb - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 85 1
Рунити 70 1
Dr.Web - Доктор Веб 1277 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 1
Amazon Inc - Amazon.com 3165 1
Yandex - Яндекс 8638 1
Восход ФГБУ НИИ 689 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3322 1
Microsoft Corporation 25346 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14685 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 1
AMD - Advanced Micro Devices 4500 1
Информзащита 870 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9252 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 921 1
Selectel - Селектел 462 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 353 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1449 1
Merlion iRU - Деловой офис 336 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 865 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8325 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1538 1
РосТендер - Тендеры и закупки 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 1
РЖД - Российские железные дороги 2021 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3028 1
Газпром ПАО 1427 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1094 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Северсталь ПАО - Severstal 570 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2767 1
Ростех - Вертолеты России 176 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1391 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 45 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13069 2
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1101 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2974 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3531 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5283 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3125 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2205 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74042 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12099 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32044 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22046 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23341 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18895 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17225 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23095 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17221 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1514 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14954 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25598 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10161 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32151 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21836 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7475 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3080 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57702 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6718 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6008 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3111 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4157 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28978 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8171 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1218 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 398 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 230 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4041 1
Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 72 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1621 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4381 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 202 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1262 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4060 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4247 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 166 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 523 1
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 186 1
FreePik 1529 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 49 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 10 1
Selectel ML-платформа 8 1
DataPro - Moscow II ЦОД 4 1
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 9 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 903 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 89 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1200 1
Merlion - MerliOnCloud 40 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 329 1
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 45 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
IBM SPSS Statistics 54 1
DataPro - Moscow I ЦОД 9 1
Цаплин Никита 72 2
Толмачева Татьяна 35 1
Абрамов Алексей 50 1
Корнильев Кирилл 64 1
Проколов Роман 48 1
Саяпина Елена 46 1
Авдеев Сергей 29 1
Каледин Виктор 12 1
Богданчиков Евгений 12 1
Ханов Михаил 11 1
Масенков Вячеслав 7 1
Махлин Сергей 6 1
Беловолов Сергей 3 1
Платонов Леонид 5 1
Пушилин Денис 5 1
Преде Дмитрий 1 1
Давид Андрей 2 1
Ahman Eddie - Оман Эдди 7 1
Маторин Владимир 1 1
Липов Андрей 67 1
Волож Аркадий 262 1
Малис Александр 158 1
Худавердян Тигран 92 1
Солдатов Алексей 101 1
Брюквин Юрий 299 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Васильев Александр 68 1
Балюк Александр 4 1
Ансимов Константин 35 1
Радовский Николай 5 1
Голубев Антон 1 1
Кравченко Олег 12 1
Палант Евгений 4 1
Кочепасов Сергей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 158736 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46177 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18838 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53612 4
Европа Восточная 3124 3
Европа 24693 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8241 2
Оман Султанат 125 1
Франция - Канны 112 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18391 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3269 1
Япония 13574 1
Беларусь - Белоруссия 6087 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4335 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3222 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1021 1
Германия - Федеративная Республика 12970 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 626 1
Россия - СФО - Новосибирск 4719 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1727 1
Великобритания - Лондон 2412 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 967 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 758 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 510 1
Украина 7820 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1017 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2713 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 210 1
Россия - УФО - Тюменская область 1296 1
Нидерланды 3649 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 801 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 659 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 443 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1355 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 78 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55173 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15291 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51443 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6156 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6384 2
Аренда 2583 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8251 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 626 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7378 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5918 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6350 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 358 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 933 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10548 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 54 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1625 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7309 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2595 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4926 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3687 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32043 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17462 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3715 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8179 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2074 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2713 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8560 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3192 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1009 1
Зоология - наука о животных 2793 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10779 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 689 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1977 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6516 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 330 1
Clearing - Клиринг - безналичные расчёты между государствами, компаниями за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путём взаимного зачёта, исходя из условий баланса платежей 32 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4343 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3682 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5344 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 3
Ведомости 1305 2
Forbes - Форбс 933 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2218 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3770 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
IDC - International Data Corporation 4947 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
Рустелеком ТК 304 1
Selectel TechDay 6 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
