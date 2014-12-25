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Ростелеком
РТК Лизинг
РосТелекомЛизинг
RosTeleComLeasing AG



25.12.2014 Поставщик оборудования «питерских связистов» ликвидируется
08.12.2014 «Почта России» не расплатилась за систему защиты доходов
29.07.2013 Расследование: кому достался поставщик «питерской группы связистов»
07.12.2012 «Почта России» отдала мега-контракт поставщику «питерских связистов»
01.03.2010 «Питерские» связисты атакуют «Скай Линк»
21.01.2005 "Связьинвест": сенаторы жаждут крови
29.10.2003 "Ростелеком" продал 30,08% акций ОАО "РТК-Лизинг"
19.08.2003 Компании "Связьинвеста" получат от "РТК-лизинг" оборудование на 25 млрд. руб.

Публикаций - 67, упоминаний - 109

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест 1657 36
Питерская группа связистов 192 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 28
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 23
АФК Система ПАО 1622 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 16
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 714 9
Ростелеком - РТКомм.РУ 338 9
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 51 7
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 305 7
Рустелеком ТК 255 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 6
Альфа-Телеком ГК - Megacom 193 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 233 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 5
Синтерра - Synterra 754 4
SafeData - Центр Хранения Данных 53 4
Ngenix 44 4
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 140 4
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 97 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1232 4
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 364 3
МТС - Система Телеком 86 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 3
МегаФон ПетерСтар 285 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 2
Ангстрем-Т 97 2
Глобус-телеком 159 2
Oracle Corporation 5809 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 503 2
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 17 2
Ангстрем-М 21 2
Veon - Beeline - Sky Mobile 53 2
Siemens AG - Сименс Россия 2222 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2234 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 93 2
AT&T Inc 1554 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 226 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 74 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 11
Почта России ПАО 1779 9
IPOC 121 7
Связь-банк 104 7
Альфа-Групп 588 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 4
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 3
Ростелеком Гарантия НПФ 5 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 2
ETV - Emergent Telecom Ventures 13 2
Runica Investments 10 2
РТС - Фондовая биржа 317 2
Альфа-Банк 1332 2
Лента - Сеть розничной торговли 212 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange 845 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1911 2
РЖД - Российские железные дороги 1328 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 1
Контрактфинансгрупп МФО 12 1
Уралсиб Банк 426 1
MIG - Metromedia International Group 51 1
Merrill Lynch 427 1
Росгосстрах 219 1
Ангстрем Инвест 9 1
Связной ГК 1084 1
ГПБ - Газпромбанк 799 1
Норникель - Норильский никель 259 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 98 1
Банк Санкт-Петербург 127 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 560 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 508 7
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2761 3
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1735 3
Совета министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 12 2
Счётная палата РФ 556 2
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ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 1
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Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 140 1
Конституционный суд РФ 76 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 1
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NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2520 3
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Чебан Юрий 11 4
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Казьмин Андрей 17 3
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 12
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
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