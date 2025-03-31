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Сафронова Мария


31.03.2025 В РТУ МИРЭА представили систему контроля доступа на основе искусственного интеллекта 1
11.05.2011 Молдавский банкир поставил на «счетчик» русских связистов 1
31.03.2011 Генпрокурора Киргизии уволили из-за «взятки» от русских связистов 1
17.02.2011 Megacom национализируют и вернут русским связистам 1
07.02.2011 Русских связистов изгнали из Киргизии 1
09.06.2010 Революция вернула россиянам киргизскую связь 1
12.04.2010 Вместо продажи «Мегафону» «Синтерра» покупает МТТ 1
12.01.2010 Молдавия обанкротила российского сотовика 1
02.10.2009 Киргизия отобрала у россиян сотового оператора 1
15.10.2007 Потомки «питерских» оттеснили «Систему» от Индии 1
17.07.2007 В Eventis Mobile назначен генеральный директор 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Сафронова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Альфа-Телеком ГК - Megacom 227 8
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 56 6
МегаФон 9088 5
Питерская группа связистов 435 3
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Veon - Beeline - Sky Mobile 56 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 440 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8813 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1523 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 1
Gamma Group 6 1
Fintur 56 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 97 1
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 1
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 382 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 327 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
ByCell 26 1
АКОС 68 1
Unimedia 1 1
Мегаком 8 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 10
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 360 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Лента - Сеть розничной торговли 2105 1
Альфа-Групп 714 1
ПромСвязьКапитал 83 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 139 1
МегаФон - Синтерра - Synterra Cyprus 12 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 65 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 50 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
АТФБанк 22 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Moldindconbank - Молдинкомбанк 3 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 117 3
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1003 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2198 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 178 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6012 1
Судебная власть - Judicial power 2327 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5524 1
Правительство Молдавии - НАРЭКИТ - НАРЭИ - Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова 37 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 22 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28096 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20887 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1398 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5173 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7940 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9428 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10200 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4228 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 1
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 186 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1282 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 1
Оцифровка - Digitization 4622 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3178 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 387 7
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 132 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 134 1
Бакиев Курманбек 50 5
Бакиев Максим 41 4
Ивантер Дмитрий 35 4
Силич Андрей 23 4
Андросик Владимир 32 4
Огнянников Глеб 17 4
Брюквин Юрий 299 3
Елисеев Алексей 15 3
Мурзалиев Азамат 20 3
Рейман Леонид 1051 2
Морошкин Александр 118 2
Чебан Юрий 14 2
Бабанов Омурбек 16 2
Бороздин Александр 9 2
Отунбаева Роза 10 2
Стрешинский Иван 38 1
Островский Алексей 8 1
Белковский Станислав 32 1
Лузин Александр 7 1
Апостол Вячеслав 7 1
Салянова Аида 5 1
Примак Олег 2 1
Гуревич Евгений 8 1
Власов Валентин 1 1
Литвина Дарья 3 1
Абеков Алмазбек 10 1
Лазэр Валерий 1 1
Сариев Темир 3 1
Верлан Наталья 1 1
Науменко Максим 1 1
Байболова Нуржамал 4 1
Байболов Кубатбек 7 1
Полуэктов Александр 2 1
Платон Вячеслав 2 1
Богдасаров Семен 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1286 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17621 4
Молдавия - Республика Молдова 712 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 2
Кипр - Республика 564 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52364 1
Казахстан - Республика 5594 1
Беларусь - Белоруссия 5762 1
Индия - Bharat 5498 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Африка - Африканский регион 3505 1
Италия - Итальянская Республика 4368 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1390 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1595 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 1
Индонезия - Республика 969 1
Грузия 1247 1
Латвия - Латвийская Республика 820 1
Монголия 353 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3118 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 616 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 307 1
Швейцария - Цуг 16 1
Молдавия - Кишинёв 19 1
Киргизия - Бишкек 132 1
Нидерланды 3543 1
Швеция - Королевство 3634 1
Украина 7645 1
Франция - Французская Республика 7881 1
Турция - Турецкая республика 2394 1
Туркмения - Туркменистан 434 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2701 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3573 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16527 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1756 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2861 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7000 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7710 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5027 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24448 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11091 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7579 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1800 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7930 2
Гражданский кодекс Республики Молдова 2 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4909 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 351 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4510 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6028 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 351 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8143 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5486 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6790 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4913 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6479 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3527 1
Рейдерство - Рейдерский захват - недружественное поглощение предприятия против воли его собственников 102 1
Аудит - аудиторский услуги 2739 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 344 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2446 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8883 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18896 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2780 1
Энергетика - Energy - Energetically 5168 1
РБК Украина 12 1
Business Standart 5 1
Рустелеком ТК 304 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 212 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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