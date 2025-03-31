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Сафронова Мария
|31.03.2025
|В РТУ МИРЭА представили систему контроля доступа на основе искусственного интеллекта 1
|11.05.2011
|Молдавский банкир поставил на «счетчик» русских связистов 1
|31.03.2011
|Генпрокурора Киргизии уволили из-за «взятки» от русских связистов 1
|17.02.2011
|Megacom национализируют и вернут русским связистам 1
|07.02.2011
|Русских связистов изгнали из Киргизии 1
|09.06.2010
|Революция вернула россиянам киргизскую связь 1
|12.04.2010
|Вместо продажи «Мегафону» «Синтерра» покупает МТТ 1
|12.01.2010
|Молдавия обанкротила российского сотовика 1
|02.10.2009
|Киргизия отобрала у россиян сотового оператора 1
|15.10.2007
|Потомки «питерских» оттеснили «Систему» от Индии 1
|17.07.2007
|В Eventis Mobile назначен генеральный директор 1
Сафронова Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 4
|Бакиев Курманбек 50 5
|Бакиев Максим 41 4
|Ивантер Дмитрий 35 4
|Силич Андрей 23 4
|Андросик Владимир 32 4
|Огнянников Глеб 17 4
|Брюквин Юрий 299 3
|Елисеев Алексей 15 3
|Мурзалиев Азамат 20 3
|Рейман Леонид 1051 2
|Морошкин Александр 118 2
|Чебан Юрий 14 2
|Бабанов Омурбек 16 2
|Бороздин Александр 9 2
|Отунбаева Роза 10 2
|Стрешинский Иван 38 1
|Островский Алексей 8 1
|Белковский Станислав 32 1
|Лузин Александр 7 1
|Апостол Вячеслав 7 1
|Салянова Аида 5 1
|Примак Олег 2 1
|Гуревич Евгений 8 1
|Власов Валентин 1 1
|Литвина Дарья 3 1
|Абеков Алмазбек 10 1
|Лазэр Валерий 1 1
|Сариев Темир 3 1
|Верлан Наталья 1 1
|Науменко Максим 1 1
|Байболова Нуржамал 4 1
|Байболов Кубатбек 7 1
|Полуэктов Александр 2 1
|Платон Вячеслав 2 1
|Богдасаров Семен 3 1
|РБК Украина 12 1
|Business Standart 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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