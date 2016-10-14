Индексная книга (каталог) CNews*
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Мурзалиев Азамат
СОБЫТИЯ
Публикаций - 21, упоминаний - 26
Мурзалиев Азамат и организации, системы, технологии, персоны:
|Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 20
|IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 1
|Бакиев Курманбек 51 17
|Силич Андрей 24 17
|Бакиев Максим 42 14
|Бабанов Омурбек 16 13
|Бороздин Александр 9 9
|Абеков Алмазбек 11 7
|Отунбаева Роза 10 6
|Сафронова Мария 11 3
|Огнянников Глеб 17 3
|Байболов Кубатбек 7 3
|Рыкунова Раушан 5 3
|Атанбаев Алмазбек 4 3
|Байболова Нуржамал 4 3
|Кенекеев Даир 3 3
|Островский Алексей 8 3
|Елисеев Алексей 15 3
|Сукало Сергей 5 2
|Сыдыгалиев Бектен 2 2
|Доржиев Аюр 3 2
|Пирматов Исхак 2 2
|Черников Алексей 53 2
|Акопьян Артур 27 2
|Атамбаев Алмазбек 10 2
|Кучура Виталий 7 1
|Келдибеков Ахматбек 1 1
|Любанов Сергей 3 1
|Слесарев Сергей 1 1
|Власов Валентин 1 1
|Волков Евгений 5 1
|Гуревич Евгений 9 1
|Багдасаров Семен 1 1
|Момбеков Кубанчбек 1 1
|Карпыбеков Илим 1 1
|Карыпбеков Илим 1 1
|Абекова Бактыгуль 1 1
|Кенжебеков Аман 1 1
|Аблабеков Алтынбек 1 1
|Рыкунов Владислав 1 1
|Базарбаев Айнагуль 1 1
|Кенжебаева Эльмира 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.