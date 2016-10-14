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Мурзалиев Азамат

СОБЫТИЯ


14.10.2016 Экс-боссы сотового оператора «питерских связистов» получили десятки лет тюрьмы 2
17.05.2012 Оператор, созданный россиянами, обвиняется в откатах от ZTE 1
21.03.2012 Киргизского чиновника наказывают за дела «питерских связистов» 2
01.02.2012 TeliaSonera хочет купить скандальный актив «питерских связистов» 1
31.01.2012 Киргизские власти атаковали украденный актив «питерских связистов» 1
10.10.2011 В Киргизии арестовали экс-партнера “питерских связистов” 1
05.09.2011 Экс-партнер «питерских связистов» рассказал о многомиллионных взятках 1
24.08.2011 Россиянам не отдают крупнейшего сотового оператора Киргизии 1
23.06.2011 Киргизия: Правительство обвинило Верховный суд в поддержке русских связистов вопреки интересам страны 1
02.06.2011 Сын свергнутого главы Киргизии выкупает русские активы у самого себя за $200 млн 1
30.05.2011 Власти Киргизии закрепились в сотовом операторе русских связистов 1
15.04.2011 Киргизский вице-премьер отстранен за вымогательство у русских связистов 1
31.03.2011 Генпрокурора Киргизии уволили из-за «взятки» от русских связистов 1
17.03.2011 Русских связистов обвинили в подкупе генпрокурора Киргизии 2
16.03.2011 Милиция, прокуратура и депутаты Киргизии устроили стычку в офисе русских связистов 2
14.03.2011 У русских связистов украли деньги под видом вымогательства 1
17.02.2011 Megacom национализируют и вернут русским связистам 1
10.02.2011 Российско-австрийского интегратора обвинили в выводе $15 млн из Киргизии 2
07.02.2011 Русских связистов изгнали из Киргизии 1
28.01.2011 Компанию русских связистов подозревают в «краже» $10 млн у Киргизии 1

Публикаций - 21, упоминаний - 26

Мурзалиев Азамат и организации, системы, технологии, персоны:

Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 20
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 57 19
Питерская группа связистов 441 7
ZTE Corporation 800 5
Huawei 4677 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 2
Visor 70 2
Amphora Group - Амфора Групп 22 1
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 1
Мегаком 8 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 1
Vertu 119 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 21
Новострой Сервис 3 3
Asia Universal Bank - АзияУниверсалБанк, АУБ - Азиатский Универсальный банк 4 1
Grexton Capital 2 1
Альфа-Групп 745 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Broodmaster-Бишкек - Брудмастер-Бишкек 1 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 21
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 9
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
Районный суд Бишкек 27 4
ЦАИРИТ - Центральное агентство по инвестициям, развитиям и инновациям 5 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 20 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 264 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 127 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 20
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 1
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Силич Андрей 24 17
Бакиев Максим 42 14
Бабанов Омурбек 16 13
Бороздин Александр 9 9
Абеков Алмазбек 11 7
Отунбаева Роза 10 6
Сафронова Мария 11 3
Огнянников Глеб 17 3
Байболов Кубатбек 7 3
Рыкунова Раушан 5 3
Атанбаев Алмазбек 4 3
Байболова Нуржамал 4 3
Кенекеев Даир 3 3
Островский Алексей 8 3
Елисеев Алексей 15 3
Сукало Сергей 5 2
Сыдыгалиев Бектен 2 2
Доржиев Аюр 3 2
Пирматов Исхак 2 2
Черников Алексей 53 2
Акопьян Артур 27 2
Атамбаев Алмазбек 10 2
Кучура Виталий 7 1
Келдибеков Ахматбек 1 1
Любанов Сергей 3 1
Слесарев Сергей 1 1
Власов Валентин 1 1
Волков Евгений 5 1
Гуревич Евгений 9 1
Багдасаров Семен 1 1
Момбеков Кубанчбек 1 1
Карпыбеков Илим 1 1
Карыпбеков Илим 1 1
Абекова Бактыгуль 1 1
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Аблабеков Алтынбек 1 1
Рыкунов Владислав 1 1
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