Индексная книга (каталог) CNews*
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Абеков Алмазбек
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Абеков Алмазбек и организации, системы, технологии, персоны:
|ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 10
|Новострой Сервис 3 3
|LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
|HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
|Broodmaster-Бишкек - Брудмастер-Бишкек 1 1
|Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 9
|IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 1
|Силич Андрей 24 7
|Мурзалиев Азамат 21 7
|Бакиев Курманбек 51 6
|Бабанов Омурбек 16 6
|Байболов Кубатбек 7 3
|Отунбаева Роза 10 3
|Байболова Нуржамал 4 3
|Бакиев Максим 42 3
|Бороздин Александр 9 3
|Кучура Виталий 7 2
|Атанбаев Алмазбек 4 2
|Островский Алексей 8 2
|Атамбаев Алмазбек 10 2
|Сукало Сергей 5 2
|Силич Азамат 1 1
|Гуревич Евгений 9 1
|Багдасаров Семен 1 1
|Карыпбеков Илим 1 1
|Абекова Бактыгуль 1 1
|Кенжебеков Аман 1 1
|Аблабеков Алтынбек 1 1
|Токтогулов Кадыр 1 1
|Юношев Артем 1 1
|Сыдыгалиев Бектен 2 1
|Омуралиев Эрмек 1 1
|Черников Алексей 53 1
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 1
|Елисеев Алексей 15 1
|Дмитриев Олег 6 1
|Текебаев Омурбек 10 1
|Салянова Аида 5 1
|Сафронова Мария 11 1
|Огнянников Глеб 17 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.