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Абеков Алмазбек

СОБЫТИЯ


14.10.2016 Экс-боссы сотового оператора «питерских связистов» получили десятки лет тюрьмы 1
17.05.2012 Оператор, созданный россиянами, обвиняется в откатах от ZTE 1
21.03.2012 Киргизского чиновника наказывают за дела «питерских связистов» 1
01.02.2012 TeliaSonera хочет купить скандальный актив «питерских связистов» 1
15.09.2011 «Техносерв» построил центральную станцию для образовательного телевидения Alippe.TV в Кыргызстане 1
15.04.2011 Киргизский вице-премьер отстранен за вымогательство у русских связистов 1
06.04.2011 У россиян конфискуют киргизского оператора Megacom 1
31.03.2011 Генпрокурора Киргизии уволили из-за «взятки» от русских связистов 1
18.03.2011 На скандальный актив русских связистов в Киргизии появился неожиданный претендент 1
17.03.2011 Русских связистов обвинили в подкупе генпрокурора Киргизии 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Абеков Алмазбек и организации, системы, технологии, персоны:

Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 9
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 57 8
ZTE Corporation 800 4
Питерская группа связистов 441 4
Huawei 4677 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Евразия 5 1
Мегаком 8 1
Harmonic - Harmonic Lightwave - Divicom Business 27 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 1
Visor 70 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 1
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания - Киргизтелеком 32 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 10
Новострой Сервис 3 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Broodmaster-Бишкек - Брудмастер-Бишкек 1 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 9
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 127 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 9
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 1
Силич Андрей 24 7
Мурзалиев Азамат 21 7
Бакиев Курманбек 51 6
Бабанов Омурбек 16 6
Байболов Кубатбек 7 3
Отунбаева Роза 10 3
Байболова Нуржамал 4 3
Бакиев Максим 42 3
Бороздин Александр 9 3
Кучура Виталий 7 2
Атанбаев Алмазбек 4 2
Островский Алексей 8 2
Атамбаев Алмазбек 10 2
Сукало Сергей 5 2
Силич Азамат 1 1
Гуревич Евгений 9 1
Багдасаров Семен 1 1
Карыпбеков Илим 1 1
Абекова Бактыгуль 1 1
Кенжебеков Аман 1 1
Аблабеков Алтынбек 1 1
Токтогулов Кадыр 1 1
Юношев Артем 1 1
Сыдыгалиев Бектен 2 1
Омуралиев Эрмек 1 1
Черников Алексей 53 1
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 1
Елисеев Алексей 15 1
Дмитриев Олег 6 1
Текебаев Омурбек 10 1
Салянова Аида 5 1
Сафронова Мария 11 1
Огнянников Глеб 17 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
Киргизия - Бишкек 139 7
Кипр - Республика 636 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Казахстан - Республика 6048 2
Украина 7928 2
Киргизия - Таласский район - Талас 6 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Великобритания - Виргинские Острова 245 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 6
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 1
Аудит - аудиторский услуги 1265 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 215 1
Вечерний Бишкек - газета 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Ярмарка цифровых технологий и идей 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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