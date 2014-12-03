Индексная книга CNews*
HSBC Holdings Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Публикаций - 125, упоминаний - 151
HSBC Holdings упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 9
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
|AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
|Известия ИД 307 2
|CBS MarketWatch 305 2
|The Guardian - Британская газета 320 2
|Mercury Center 309 1
|Silicon 459 1
|Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
|Ananova 249 1
|NBC News 165 1
|Variety 20 1
|Computer Weekly 370 1
|PCPro 53 1
|The Economist 43 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
|Digg 65 1
|Nature 770 1
|VentureBeat 90 1
|DigiTimes - Издание 1284 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
|NYT - The New York Times 956 1
|Business Insider 192 1
|The Register 1286 1
|FT - Financial Times 1118 1
|Wikipedia - Википедия 413 1
|Forbes - Форбс 591 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190685, в очереди разбора - 947696.
Создано именных указателей - 86482.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190685, в очереди разбора - 947696.
Создано именных указателей - 86482.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.