Получите все материалы CNews по ключевому слову
HSBC Holdings Hongkong and Shanghai Banking Corporation
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|03.12.2014
|
HSBC Turkey «потерял» данные банковских карт 2,7 млн клиентов
клиентов были похищены при атаке на систему турецкого подразделения международной банковской группы HSBC. Факт утечки данных был выявлен внутренней службой безопасности. Проблема коснулась толь
|24.07.2009
|
«Неофлекс» помог HSBC в России внедрить корпоративную АБС
Компания «Неофлекс» и российское подразделение банка HSBC сообщили о запуске в промышленную эксплуатацию ИТ-ландшафта, обеспечившего обслуживание клиентов в России. Целью проекта было создание ИТ-ландшафта, который должен был позволить HSBC
|09.09.2008
|
Google и HSBC проведут интернет в Африку
Компания Google, а также крупнейший европейский банк HSBC поддержали новый проект, целью которого является предоставление доступа к дешевому, высо
|09.09.2008
|
HSBC открыла глобальную сеть виртуальных переговорных комнат
Одна из крупнейших в мире банковских и финансовых организаций - компания HSBC объявила об открытии новой внутренней сети виртуальных переговорных комнат, создающих у
|10.07.2008
|
HSBC и DHL снова потеряли резервные ленты
Крупнейшая финансовая корпорация HSBC продолжает допускать масштабные утечки информации. В начале июля гонконгский офис HSBC сообщил о потере магнитной ленты, содержавшей записи 25 тыс. телефонных разговоров. По сведени
|05.06.2008
|
Череда утечек из HSBC продолжается
Крупная финансовая корпорация HSBC продолжает допускать утечки информации. Очередные инциденты случились в отделениях HSBC в канадском Ричмонд Хилле и английском Уигане. Эксперты аналитического центра компании Perime
|12.05.2008
|
Крупнейшая финансовая корпорация снова допустила масштабную утечку
Финансовая корпорация HSBC, занимающая первое место в списке крупнейших мировых компаний по версии журнала Forbes, допустила масштабную утечку информации. Инцидент произошел в одном из отделений HSBC, располо
|08.04.2008
|
Утеряны личные данные 370 тыс. клиентов банка HSBC
Крупнейший банк Британии, HSBC, сообщил о потере диска с личными данными 370 тыс. клиентов. Диск был утерян месяц назад – тогда, когда курьер переправлял его из офиса банка в Саутгемптоне. На диске были имена клиентов,
|23.10.2007
|HSBC Bank предоставил кредит "ВымпелКому" на 2,1 млрд руб.
|22.10.2007
|
HSBC+ payzone: электронные платежи без дополнительной платы
Европейская сеть приема наличных платежей payzone объявила о сотрудничестве с холдингом HSBC. Партнерство позволит компаниям внедрить новый принцип электронного перевода средств. Ритейлеры смогут проводить платежи с кредитных и дебетных карт через терминалы payzone, получая, таким
|07.09.2007
|
Банк HSBC представил альтернативу двухфакторной аутентификации
Банк HSBC разработал альтернативу двухфакторной системе аутентификации для платежных систем в инте
|18.05.2006
|
ЕБРР выделил новый 8-летний кредит МТС на $112 млн.
моченными организаторами кредита являются Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bayerische Landesbank, HSBC Bank Рlc., ING Bank N. V., Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG и Sumitomo Mitsui Banki
|30.03.2006
|
Citigroup открыла интернет-банк с высокими процентами по депозитам
igroup из Нью-Йорка — крупнейший банк США. В интернете он намерен конкурировать с HSBC Direct (HSBC Holdings Plc), ING Direct (ING Group NV). Многие банки рассматривают онлайновые услуги к
|06.10.2004
|
МТС подписали соглашение о синдицированном займе на сумму $600 млн.
увеличен на $100 млн. Уполномоченными организаторами займа являются ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO), HSBC Bank plc (HSBC), ING Bank N.V. (ING), Raiffeisen Zentralbank Öesterreich AG (RZB)
|30.09.2002
|
HSBC предоставит банковские интернет-услуги в Китае
Финансовая компания HSBC сообщила, что получила разрешение Народного банка Китая на предоставление банковских интернет-услуг в Китае как для граждан КНР, так и для иностранных пользователей. В послании сообщается,
|04.06.2002
|
HSBC не намерена отказываться от участия в проекте MLHSBC, который покинула Merrill Lynch
Согласно данным аналитической службы международной банковской группы HSBC, спрос на инвестиционные услуги в интернете сохранится на относительно высоком уровне в долгосрочной перспективе. Об этом на Международной финансовой конференции (International Monetary Co
|20.05.2002
|
Merrill Lynch разрывает партнерство с HSBC
Брокерская компания Merrill Lynch объявила о выходе из совместного предприятия с международной банковской группой HSBC. Проект MLHSBC, задумывавшийся как совместный сервис в области интернет-банкинга, будет интегрирован в состав HSBC, сообщается в официальном пресс-релизе компании. Данный шаг, по за
|11.07.2000
|
Рекламное агентство Lowe Lintas выиграло контракт стоимостью $100 млн. на рекламу нового сетевого банка Merrill Lynch и HSBC
Американская брокерская компания Merrill Lynch и международный банк HSBC объявили 10 июля, что выбрали рекламное агентство Lowe Lintas & Partners Worldwide среди множества других агентств для продвижения на рынке их нового проекта по созданию сетевого банка. На
|10.07.2000
|
По $1 млрд. вкладывают Merrill Lynch и HSBC в совместный интернет-банк
Ведущий инвестиционный банк США Merrill Lynch и британская финансовая группа HSBC к осени текущего года собираются создать банк в интернете, и с этой целью уже вложили в проект по $1 млрд., пишет Financial Times. Новый банк, пока не получивший названия, будет обслуживат
|03.05.2000
|
HSBC и Merrill Lynch запускают совместный банковский проект в Интернете
HSBC и Merrill Lynch объявили о намерении инвестировать 600 млн фунтов стерлингов в совместный банковский проект в Интернете. Новая компания, которая получит название Merrill Lynch HSBC, планирует предоставлять через Интернет по всему миру банковские и брокерские услуги частным клиентам. Merrill Lynch HSBC будет базироваться в Лондоне. Первоначально, компания будет
|18.04.2000
|
Банковская группа HSBC и инвестиционный банк Merrill Lynch создадут мировую онлайновую банковскую компанию
Международная банковская группа HSBC Holdings (HSBA.L) и инвестиционный банк Merrill Lynch &Co Inc. из США (NYSE: MER: 90 1/4
HSBC Holdings и организации, системы, технологии, персоны:
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 4
|Гончарук Александр 92 2
|Кабаков Ярослав 66 2
|Копысов Виталий 64 2
|Серова Елена 320 2
|Евтушенкова Татьяна 11 2
|Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
|Мисник Юрий 11 2
|Аниканов Вадим 21 2
|Борейко Александр 5 2
|Назаров Михаил 12 2
|Михеева Нина 8 2
|Верещагин Андрей 6 2
|Тарасов Валерий 7 2
|Бочкова Екатерина 2 2
|Hovsepian Ron - Овсепян Рон 17 2
|Pickett John - Пикетт Джон 10 2
|Батай Илья 59 2
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
|Бобровников Борис 104 2
|Ульянов Владимир 162 1
|Лавров Сергей 30 1
|Шершульский Владислав 22 1
|Моргульчик Александр 27 1
|Яшунский Андрей 2 1
|Грачев Андрей 18 1
|Пономарев Андрей 27 1
|Анкилов Константин 121 1
|Зеленский Владимир 32 1
|Бублик Владимир 4 1
|Степанов Владимир 91 1
|Шахлевич Антон 4 1
|Кирпиченко Дмитрий 9 1
|Мильнер Юрий 137 1
|Золотарев Сергей 14 1
|Волдохин Сергей 12 1
|Покровский Иван 136 1
|Мелехин Иван 24 1
|Орлов Павел 6 1
|Овчинников Илья 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.