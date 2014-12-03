HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation

клиентов были похищены при атаке на систему турецкого подразделения международной банковской группы HSBC . Факт утечки данных был выявлен внутренней службой безопасности. Проблема коснулась толь

Компания «Неофлекс» и российское подразделение банка HSBC сообщили о запуске в промышленную эксплуатацию ИТ-ландшафта, обеспечившего обслуживание клиентов в России. Целью проекта было создание ИТ-ландшафта, который должен был позволить HSBC

Компания Google, а также крупнейший европейский банк HSBC поддержали новый проект, целью которого является предоставление доступа к дешевому, высо

Одна из крупнейших в мире банковских и финансовых организаций - компания HSBC объявила об открытии новой внутренней сети виртуальных переговорных комнат, создающих у

Финансовая корпорация HSBC , занимающая первое место в списке крупнейших мировых компаний по версии журнала Forbes, допустила масштабную утечку информации. Инцидент произошел в одном из отделений HSBC , располо

Крупнейший банк Британии, HSBC , сообщил о потере диска с личными данными 370 тыс. клиентов. Диск был утерян месяц назад – тогда, когда курьер переправлял его из офиса банка в Саутгемптоне. На диске были имена клиентов,

Европейская сеть приема наличных платежей payzone объявила о сотрудничестве с холдингом HSBC . Партнерство позволит компаниям внедрить новый принцип электронного перевода средств. Ритейлеры смогут проводить платежи с кредитных и дебетных карт через терминалы payzone, получая, таким

igroup из Нью-Йорка — крупнейший банк США. В интернете он намерен конкурировать с HSBC Direct ( HSBC Holdings Plc ), ING Direct (ING Group NV). Многие банки рассматривают онлайновые услуги к

Финансовая компания HSBC сообщила, что получила разрешение Народного банка Китая на предоставление банковских интернет-услуг в Китае как для граждан КНР, так и для иностранных пользователей. В послании сообщается,

Согласно данным аналитической службы международной банковской группы HSBC , спрос на инвестиционные услуги в интернете сохранится на относительно высоком уровне в долгосрочной перспективе. Об этом на Международной финансовой конференции (International Monetary Co

Брокерская компания Merrill Lynch объявила о выходе из совместного предприятия с международной банковской группой HSBC . Проект MLHSBC, задумывавшийся как совместный сервис в области интернет-банкинга, будет интегрирован в состав HSBC , сообщается в официальном пресс-релизе компании. Данный шаг, по за

Американская брокерская компания Merrill Lynch и международный банк HSBC объявили 10 июля, что выбрали рекламное агентство Lowe Lintas & Partners Worldwide среди множества других агентств для продвижения на рынке их нового проекта по созданию сетевого банка. На

Ведущий инвестиционный банк США Merrill Lynch и британская финансовая группа HSBC к осени текущего года собираются создать банк в интернете, и с этой целью уже вложили в проект по $1 млрд., пишет Financial Times. Новый банк, пока не получивший названия, будет обслуживат