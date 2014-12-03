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HSBC Holdings Hongkong and Shanghai Banking Corporation

HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation

СОБЫТИЯ

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03.12.2014 HSBC Turkey «потерял» данные банковских карт 2,7 млн клиентов

клиентов были похищены при атаке на систему турецкого подразделения международной банковской группы HSBC. Факт утечки данных был выявлен внутренней службой безопасности. Проблема коснулась толь
24.07.2009 «Неофлекс» помог HSBC в России внедрить корпоративную АБС

Компания «Неофлекс» и российское подразделение банка HSBC сообщили о запуске в промышленную эксплуатацию ИТ-ландшафта, обеспечившего обслуживание клиентов в России. Целью проекта было создание ИТ-ландшафта, который должен был позволить HSBC

09.09.2008 Google и HSBC проведут интернет в Африку

Компания Google, а также крупнейший европейский банк HSBC поддержали новый проект, целью которого является предоставление доступа к дешевому, высо
09.09.2008 HSBC открыла глобальную сеть виртуальных переговорных комнат

Одна из крупнейших в мире банковских и финансовых организаций - компания HSBC объявила об открытии новой внутренней сети виртуальных переговорных комнат, создающих у

10.07.2008 HSBC и DHL снова потеряли резервные ленты

Крупнейшая финансовая корпорация HSBC продолжает допускать масштабные утечки информации. В начале июля гонконгский офис HSBC сообщил о потере магнитной ленты, содержавшей записи 25 тыс. телефонных разговоров. По сведени
05.06.2008 Череда утечек из HSBC продолжается

Крупная финансовая корпорация HSBC продолжает допускать утечки информации. Очередные инциденты случились в отделениях HSBC в канадском Ричмонд Хилле и английском Уигане. Эксперты аналитического центра компании Perime
12.05.2008 Крупнейшая финансовая корпорация снова допустила масштабную утечку

Финансовая корпорация HSBC, занимающая первое место в списке крупнейших мировых компаний по версии журнала Forbes, допустила масштабную утечку информации. Инцидент произошел в одном из отделений HSBC, располо
08.04.2008 Утеряны личные данные 370 тыс. клиентов банка HSBC

Крупнейший банк Британии, HSBC, сообщил о потере диска с личными данными 370 тыс. клиентов. Диск был утерян месяц назад – тогда, когда курьер переправлял его из офиса банка в Саутгемптоне. На диске были имена клиентов,

23.10.2007 HSBC Bank предоставил кредит "ВымпелКому" на 2,1 млрд руб.
22.10.2007 HSBC+ payzone: электронные платежи без дополнительной платы

Европейская сеть приема наличных платежей payzone объявила о сотрудничестве с холдингом HSBC. Партнерство позволит компаниям внедрить новый принцип электронного перевода средств. Ритейлеры смогут проводить платежи с кредитных и дебетных карт через терминалы payzone, получая, таким
07.09.2007 Банк HSBC представил альтернативу двухфакторной аутентификации

Банк HSBC разработал альтернативу двухфакторной системе аутентификации для платежных систем в инте
18.05.2006 ЕБРР выделил новый 8-летний кредит МТС на $112 млн.

моченными организаторами кредита являются Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bayerische Landesbank, HSBC Bank Рlc., ING Bank N. V., Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG и Sumitomo Mitsui Banki
30.03.2006 Citigroup открыла интернет-банк с высокими процентами по депозитам

igroup из Нью-Йорка — крупнейший банк США. В интернете он намерен конкурировать с HSBC Direct (HSBC Holdings Plc), ING Direct (ING Group NV). Многие банки рассматривают онлайновые услуги к
06.10.2004 МТС подписали соглашение о синдицированном займе на сумму $600 млн.

увеличен на $100 млн. Уполномоченными организаторами займа являются ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO), HSBC Bank plc (HSBC), ING Bank N.V. (ING), Raiffeisen Zentralbank Öesterreich AG (RZB)
30.09.2002 HSBC предоставит банковские интернет-услуги в Китае

Финансовая компания HSBC сообщила, что получила разрешение Народного банка Китая на предоставление банковских интернет-услуг в Китае как для граждан КНР, так и для иностранных пользователей. В послании сообщается,
04.06.2002 HSBC не намерена отказываться от участия в проекте MLHSBC, который покинула Merrill Lynch

Согласно данным аналитической службы международной банковской группы HSBC, спрос на инвестиционные услуги в интернете сохранится на относительно высоком уровне в долгосрочной перспективе. Об этом на Международной финансовой конференции (International Monetary Co
20.05.2002 Merrill Lynch разрывает партнерство с HSBC

Брокерская компания Merrill Lynch объявила о выходе из совместного предприятия с международной банковской группой HSBC. Проект MLHSBC, задумывавшийся как совместный сервис в области интернет-банкинга, будет интегрирован в состав HSBC, сообщается в официальном пресс-релизе компании. Данный шаг, по за
11.07.2000 Рекламное агентство Lowe Lintas выиграло контракт стоимостью $100 млн. на рекламу нового сетевого банка Merrill Lynch и HSBC

Американская брокерская компания Merrill Lynch и международный банк HSBC объявили 10 июля, что выбрали рекламное агентство Lowe Lintas & Partners Worldwide среди множества других агентств для продвижения на рынке их нового проекта по созданию сетевого банка. На
10.07.2000 По $1 млрд. вкладывают Merrill Lynch и HSBC в совместный интернет-банк

Ведущий инвестиционный банк США Merrill Lynch и британская финансовая группа HSBC к осени текущего года собираются создать банк в интернете, и с этой целью уже вложили в проект по $1 млрд., пишет Financial Times. Новый банк, пока не получивший названия, будет обслуживат
03.05.2000 HSBC и Merrill Lynch запускают совместный банковский проект в Интернете

HSBC и Merrill Lynch объявили о намерении инвестировать 600 млн фунтов стерлингов в совместный банковский проект в Интернете. Новая компания, которая получит название Merrill Lynch HSBC, планирует предоставлять через Интернет по всему миру банковские и брокерские услуги частным клиентам. Merrill Lynch HSBC будет базироваться в Лондоне. Первоначально, компания будет
18.04.2000 Банковская группа HSBC и инвестиционный банк Merrill Lynch создадут мировую онлайновую банковскую компанию

Международная банковская группа HSBC Holdings (HSBA.L) и инвестиционный банк Merrill Lynch &Co Inc. из США (NYSE: MER: 90 1/4

Публикаций - 144, упоминаний - 177

HSBC Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

PayPal 671 17
Meta Platforms - Facebook 4621 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 15
Microsoft Corporation 25775 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Google LLC 12688 10
Dell EMC 5180 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Yahoo! 3726 7
Cisco Systems 5372 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Huawei 4676 5
Oracle Corporation 7074 5
Крок - Croc 1964 5
Vodafone Group 1412 5
X Corp - Twitter 2938 4
Intel Corporation 12811 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Sophos - SophosLabs 436 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
IBM Trusteer 13 3
Ростелеком 10948 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Apple Inc 13154 3
HP Inc. 5883 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Информзащита 941 3
SAS Institute 1082 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 3
Lenovo Motorola 3566 3
ФОРС - Центр разработки 703 3
eBay Inc 1640 18
Barclays 122 15
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 14
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 14
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 12
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 12
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 12
Bank of America - Банк Америки 271 12
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 11
Merrill Lynch 454 10
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 10
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 9
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 9
Visa International 1993 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 6
Citi - Citibank 158 5
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 5
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 5
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 4
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 4
ABN AMRO 100 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Альфа-Банк 1979 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
American Express - Amex 338 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 3
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 21 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 3
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 2
NAB - National Australia Bank - Национальный банк Австралии 6 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Президент Украины 128 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - СЕБРАЕ - Бразильское агентство по поддержке микро-и малых предприятий - Бразильская служба поддержки микро-и малых предприятий 2 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Symbian Foundation 38 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
ABECS - Бразильская ассоциация кредитных карт и услуг 1 1
МЕРКОСУР - Mercosur - Mercosul - Mercado Común del Sur - Mercado Comum do Sul - Ñemby Ñemuha - Southern Common Market 4 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OIN - Open Invention Network 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 35
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 19
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 17
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 16
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 16
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 14
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 14
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 14
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 13
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
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Microsoft Windows 16882 5
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Apple - App Store 3109 3
Microsoft Azure 1526 3
Apache Hadoop 470 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Сбер - Сбербанк Бизнес Аналитика 20 2
Spamit 14 2
MLHSBC 2 2
OpenText - Micro Focus - Novell Enterprise Linux Services - Novell SUSE Linux 69 2
Linux OS 11533 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 2
Apple iPhone 6 4861 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 2
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 75 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 1
IBM Mainframe z/OS 66 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 1
Oracle CX Cloud Platform - Oracle Marketing Cloud - Oracle Eloqua Marketing Cloud Service 16 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
IBM Informix СУБД 135 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Microsoft Azure Kubernetes Service - Microsoft AKS 19 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 1
Microsoft Windows Server Message Block - Microsoft Windows SMB 20 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 4
Гончарук Александр 92 2
Кабаков Ярослав 66 2
Копысов Виталий 64 2
Серова Елена 320 2
Евтушенкова Татьяна 11 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Мисник Юрий 11 2
Аниканов Вадим 21 2
Борейко Александр 5 2
Назаров Михаил 12 2
Михеева Нина 8 2
Верещагин Андрей 6 2
Тарасов Валерий 7 2
Бочкова Екатерина 2 2
Hovsepian Ron - Овсепян Рон 17 2
Pickett John - Пикетт Джон 10 2
Батай Илья 59 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Бобровников Борис 104 2
Ульянов Владимир 162 1
Лавров Сергей 30 1
Шершульский Владислав 22 1
Моргульчик Александр 27 1
Яшунский Андрей 2 1
Грачев Андрей 18 1
Пономарев Андрей 27 1
Анкилов Константин 121 1
Зеленский Владимир 32 1
Бублик Владимир 4 1
Степанов Владимир 91 1
Шахлевич Антон 4 1
Кирпиченко Дмитрий 9 1
Мильнер Юрий 137 1
Золотарев Сергей 14 1
Волдохин Сергей 12 1
Покровский Иван 136 1
Мелехин Иван 24 1
Орлов Павел 6 1
Овчинников Илья 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 53
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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