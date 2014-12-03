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HSBC Holdings Hongkong and Shanghai Banking Corporation

HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation


03.12.2014 HSBC Turkey «потерял» данные банковских карт 2,7 млн клиентов
24.07.2009 «Неофлекс» помог HSBC в России внедрить корпоративную АБС
09.09.2008 Google и HSBC проведут интернет в Африку
09.09.2008 HSBC открыла глобальную сеть виртуальных переговорных комнат
10.07.2008 HSBC и DHL снова потеряли резервные ленты
05.06.2008 Череда утечек из HSBC продолжается
12.05.2008 Крупнейшая финансовая корпорация снова допустила масштабную утечку
08.04.2008 Утеряны личные данные 370 тыс. клиентов банка HSBC
22.10.2007 HSBC+ payzone: электронные платежи без дополнительной платы
07.09.2007 Банк HSBC представил альтернативу двухфакторной аутентификации
30.09.2002 HSBC предоставит банковские интернет-услуги в Китае
04.06.2002 HSBC не намерена отказываться от участия в проекте MLHSBC, который покинула Merrill Lynch
20.05.2002 Merrill Lynch разрывает партнерство с HSBC
11.07.2000 Рекламное агентство Lowe Lintas выиграло контракт стоимостью $100 млн. на рекламу нового сетевого банка Merrill Lynch и HSBC
10.07.2000 По $1 млрд. вкладывают Merrill Lynch и HSBC в совместный интернет-банк
03.05.2000 HSBC и Merrill Lynch запускают совместный банковский проект в Интернете

Публикаций - 125, упоминаний - 151

HSBC Holdings упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 15
PayPal 634 15
Meta Platforms - Facebook 4267 14
IBM - International Business Machines Corp 8941 13
Microsoft Corporation 22497 12
Google LLC 10352 8
Amazon Inc - Amazon.com 2650 8
Dell EMC 4736 6
Huawei 3222 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 5
Cisco Systems 4720 5
Oracle Corporation 6035 5
Yandex - Яндекс 5015 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 5
АФК Система ПАО 1638 4
Intel Corporation 11262 4
Twitter 2493 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 4
Sophos 392 4
HP - Hewlett-Packard 3567 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
Vodafone Group 1318 4
Ситроникс - Sitronics 941 4
Perimetrix 273 3
Крок - Croc 1616 3
Yahoo! 3603 3
InfoWatch - Инфовотч 842 3
Oracle - Sun Microsystems 2176 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 3
BT Group - British Telecommunications 614 3
SAS Institute 854 3
AMD - Advanced Micro Devices 3661 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 3
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 2
HP Inc. 5313 2
Salesforce.com 360 2
Информзащита 641 2
VK - Mail.ru Group 3057 2
Telenor - Теленор 725 2
Apple Inc 10683 2
eBay Inc 1576 16
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 11
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 9
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 8
Barclays 90 8
Bank of America - Банк Америки 219 8
Merrill Lynch 427 7
UBS AG 295 7
Citi - Citigroup 283 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 6
РТС - Фондовая биржа 354 6
Visa International 1809 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 5
Citi - Citibank - Ситибанк 265 5
ВТБ - ВТБ24 658 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 4
American Express - Amex 309 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 4
LinkedIn 558 4
Альфа-Банк 1476 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 3
Deutsche Lufthansa AG 106 3
Grupo Santander 16 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 3
ABN AMRO 66 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 61 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 2
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 2
BMW Group 392 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 2
Открытие ФК 2713 2
Магнит - Сеть магазинов 447 2
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 5
NAB - National Australia Bank - Национальный банк Австралии 6 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 32 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 61 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 94 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 4
ECMA - European Computer Manufacturers Association 29 1
OIN - Open Invention Network 22 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
Symbian Foundation 38 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 16
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 13
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 9
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 7
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 7
Мобильное приложение - Mobile app 4966 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 6
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 5
Big Data - Большие данные 3520 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 4
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 4
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1235 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 614 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 3
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 3
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 2
NoSQL - not only SQL СУБД 100 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 858 2
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 2
Blizzard - World of Warcraft 329 5
Microsoft Windows 10 11713 5
Apple iOS 6422 4
Microsoft Office 3247 4
Google Android 11959 4
Apple - App Store 2437 3
Microsoft Windows 2000 2856 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 3
Apache Hadoop 356 3
Microsoft Azure 1276 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 2
Spamit 12 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
Linux OS 7669 2
JavaScript - Язык программирования 959 2
MLHSBC 2 2
SUSE openSUSE 68 1
ETegro Therascale OCP 5 1
ETegro Aegis - серия коммутаторов 3 1
ETegro Hyperion - серия серверов 32 1
Microsoft Azure Kubernetes Service - Microsoft AKS 16 1
Microsoft Azure Logic Apps 2 1
Qiwi Кошелек 185 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 1
Myspace - социальная сеть 635 1
Amazon EBS - Amazon Elastic Block Store 27 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 136 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 169 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 166 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 112 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 171 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 1
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 41 1
Visa VisaNet 10 1
SugarCRM 31 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 55 1
IBM Big Data 15 1
Oracle Marketing Cloud 12 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 197 1
Кабаков Ярослав 21 5
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 4
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 2
Мисник Юрий 3 2
Гончарук Александр 89 2
Борейко Александр 5 2
Гришин Дмитрий 185 2
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 25 1
Бобровников Борис 99 1
Голованов Сергей 37 1
Заикин Андрей 20 1
Гимранов Ринат 62 1
Яшунский Андрей 2 1
Цуканов Дмитрий 1 1
Моисеев Дмитрий 11 1
Рыбаков Игорь 1 1
Young Craig - Крейг Янг 5 1
Троицкий Артём 1 1
Амирджанян Айк 1 1
Dadoun David - Дадун Дэвид 1 1
Яценко Алексей 1 1
Козлов Дмитрий 22 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 1
Дрейгер Павел 16 1
Кузнецов Дмитрий 51 1
Касимов Вячеслав 16 1
Юфаркин Александр 10 1
Попов Денис 7 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
Кирюшин Сергей 66 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 1
Smith Brad - Смит Брэд 64 1
Арсентьев Андрей 56 1
Аитов Тимур 188 1
Анохин Сергей 42 1
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Попов Андрей 80 1
Морозов Вячеслав 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 41
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 32
Индия - Республика 4263 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 10
Великобритания - Лондон 2031 10
Австралия - Австралийский Союз 2791 9
Европа 12319 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 9
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 9
Канада 3319 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 7
Бразилия - Федеративная Республика 1945 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 6
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Япония 10069 6
Италия - Итальянская Республика 3310 5
Сингапур - Республика 1574 5
Испания - Королевство 2917 4
Нидерланды 2197 4
Южная Корея - Республика 4394 4
Швеция - Королевство 2072 3
Америка Северная 2650 3
Турция - Турецкая республика 1708 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 3
Америка Латинская 1413 3
Финляндия - Финляндская Республика 1816 3
Ирландия - Республика 818 2
Турция - Стамбул 130 2
Ирак - Республика 666 2
Норвегия - Королевство 1155 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 2
Америка Южная 680 2
Индия - Карнатака - Бангалор 176 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 2
Израиль 1756 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Франция - Французская Республика 5665 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 19
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 5
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 78 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 3
Образование в России 460 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 3
Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
Экономический эффект 694 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 94 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 1
Юриспруденция 1629 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 17 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 1
Private Banking 20 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 93 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 9
Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Известия ИД 307 2
CBS MarketWatch 305 2
The Guardian - Британская газета 320 2
Mercury Center 309 1
Silicon 459 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
Ananova 249 1
NBC News 165 1
Variety 20 1
Computer Weekly 370 1
PCPro 53 1
The Economist 43 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
Digg 65 1
Nature 770 1
VentureBeat 90 1
DigiTimes - Издание 1284 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
NYT - The New York Times 956 1
Business Insider 192 1
The Register 1286 1
FT - Financial Times 1118 1
Wikipedia - Википедия 413 1
Forbes - Форбс 591 1
Gartner - Гартнер 3301 6
IDC - International Data Corporation 4671 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
Forrester Research 810 2
Internet Stock Report 992 2
Juniper Research 468 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Fortune Global 500 280 1
HitWise 68 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
IHS iSuppli 390 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 55 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 16 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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