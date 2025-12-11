Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лавров Сергей
СОБЫТИЯ
Лавров Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1662 5
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 610 4
|Кузовкин Алексей 155 4
|Путин Владимир 3352 4
|Белик Дмитрий 15 3
|Бадалов Азер 9 3
|Мостовой Юрий 5 3
|Даванков Владислав 13 2
|Бортников Александр 27 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Захарова Мария 10 2
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 2
|Носков Константин 239 2
|Собянин Сергей 475 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Песков Дмитрий 113 2
|Дворкович Аркадий 211 2
|Шувалов Игорь 85 2
|Мантуров Денис 120 2
|Дуров Павел 309 2
|Чайка Юрий 43 1
|Кузнецова Анна 16 1
|Сурков Владислав 73 1
|Хлопонин Александр 8 1
|Громов Алексей 12 1
|Кондратьев Алексей 3 1
|Улюкаев Алексей 31 1
|Миллер Алексей 21 1
|Венедиктов Алексей 9 1
|Муров Андрей 4 1
|Селиванов Максим 27 1
|Шишханов Михаил 4 1
|Котюков Михаил 10 1
|Федотов Михаил 17 1
|Мень Михаил 12 1
|Патрушев Николай 28 1
|Кудрявцев Николай 21 1
|Шамалов Николай 2 1
|Потанин Владимир 78 1
|Химаныч Владимир 9 1
|Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406744, в очереди разбора - 733171.
Создано именных указателей - 187185.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.