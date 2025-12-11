Разделы

Лавров Сергей


СОБЫТИЯ


11.12.2025 «VK Видео» подводит итоги 2025 г: количество авторов выросло в два раза, приложение установили более 91 млн раз 1
06.10.2025 Российские ученые создали модель для сверхчувствительных датчиков будущего 1
25.11.2024 США могут ввести санкции против еще 200 китайских производителей чипов 1
14.11.2024 Bi.Zone обеспечила мониторинг ИТ-инфраструктуры первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка 1
23.09.2024 Не только Франция. После ареста Павла Дурова Telegram стал сотрудничать с силовиками других стран Евросоюза 1
25.08.2024 Арестован Павел Дуров. Создателю «ВКонтакте» и Telegram вменяют терроризм, торговлю наркотиками и отказ сотрудничать с полицией 1
06.09.2021 ИСП РАН и МГИМО будут сотрудничать в области анализа данных 2
05.11.2020 Хакеры США атаковали Россию, чтобы она не вмешивалась в президентские выборы 1
30.09.2020 Власти «пустят Huawei в госзакупки» в обмен на технологии 1
02.07.2020 Взломан Twitter МИД России. Хакеры сделали из него сайт по продаже персональных данных 1
15.01.2020 Российское посольство в Америке два года не может развернуть сеть: США не впускают в страну ИТ-шников 1
30.10.2019 Москва впервые примет финал чемпионата мира по программированию ICPC 1
23.08.2018 Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
05.09.2016 Huawei и «Диасофт» договорились о сотрудничестве в финансовой отрасли 1
09.01.2014 Минкомсвязи получило от Путина и Медведева 6 поручений на 2014 г. 1
21.01.2013 В Москве пройдет Третья конференция «Корпоративное налоговое планирование» 1
04.10.2012 США обвинили Россию в краже секретной микроэлектроники 1
02.06.2011 Медведев поручил чиновникам навести порядок в интернете 1
06.04.2010 С.Лавров: мировую стабильность может подорвать размещение ядерных сил в космосе 1
30.03.2009 Акции: в ИКТ бурный рост 1
20.08.2008 Грузия : кабельное ТВ лишилось последнего русскоязычного канала 2
14.07.2008 ВМФ России возобновил патрулирование в районе острова Шпицберген 1
26.06.2008 Совет директоров «Армады» увеличился до 7 человек 1
13.02.2008 Россия и Китай предложили запретить милитаризацию космоса 1
25.09.2007 Топ-менеджеры «Армады» получили опционы 1
24.09.2007 «Армада» поделится акциями с топ-менеджерами 2
10.05.2007 ПРО в Европе не станет поводом к конфликтам 1
22.03.2007 США одержали победу в Бушере? 1
25.05.2005 Госдума ратифицировала соглашение между РФ и Казахстаном о будущем Байконура 1

Публикаций - 30, упоминаний - 33

Лавров Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 4
Huawei 4221 3
PM Expert - ПМ Эксперт 117 2
Армада - Союзинформ 32 2
Ростелеком 10311 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5278 2
МегаФон 9906 2
Yandex - Яндекс 8440 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9196 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 2
Telegram Group 2576 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
Arc Electronics 5 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 120 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
VK - Mail.ru Group 3533 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 791 1
Samsung Electronics 10625 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 1
Basis - Tionix - Тионикс - 83 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 128 1
X Corp - Twitter 2907 1
Diasoft - Диасофт 1022 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4529 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 467 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 87 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Интер РАО Инжиниринг 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС Старт - RTS Start 7 1
Aéroport Paris – Le Bourget - Париж — Ле-Бурже - ИАТА: LBG – ИКАО: LFPB 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8178 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 1
Газпром ПАО 1416 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1374 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 315 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Альфа-Групп 731 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
Евросеть 1417 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 432 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 13
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3365 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3434 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 683 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 2
Фонд Росконгресс 23 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 94 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 486 1
МИД РФ ДСКЦ - Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России 7 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 103 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 46 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 46 1
Российский клуб финансовых директоров 28 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10060 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5921 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12385 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31989 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7638 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2696 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1834 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8737 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 537 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 2
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 107 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 92 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1617 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1725 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 448 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4190 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 171 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17844 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 267 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9512 1
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 406 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3157 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16698 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 933 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 1
Байтерек КРК - Космический ракетный комплекс 15 1
Google Android 14686 1
Linux OS 10906 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 224 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 947 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 38 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 191 1
Космодром Байконур 1071 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5834 1
Huawei Connect 14 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 59 1
Медведев Дмитрий 1662 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 610 4
Кузовкин Алексей 155 4
Путин Владимир 3352 4
Белик Дмитрий 15 3
Бадалов Азер 9 3
Мостовой Юрий 5 3
Даванков Владислав 13 2
Бортников Александр 27 2
Фурсенко Андрей 128 2
Захарова Мария 10 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 2
Носков Константин 239 2
Собянин Сергей 475 2
Никифоров Николай 1136 2
Песков Дмитрий 113 2
Дворкович Аркадий 211 2
Шувалов Игорь 85 2
Мантуров Денис 120 2
Дуров Павел 309 2
Чайка Юрий 43 1
Кузнецова Анна 16 1
Сурков Владислав 73 1
Хлопонин Александр 8 1
Громов Алексей 12 1
Кондратьев Алексей 3 1
Улюкаев Алексей 31 1
Миллер Алексей 21 1
Венедиктов Алексей 9 1
Муров Андрей 4 1
Селиванов Максим 27 1
Шишханов Михаил 4 1
Котюков Михаил 10 1
Федотов Михаил 17 1
Мень Михаил 12 1
Патрушев Николай 28 1
Кудрявцев Николай 21 1
Шамалов Николай 2 1
Потанин Владимир 78 1
Химаныч Владимир 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 4
США - Колумбия - Вашингтон 1449 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Франция - Французская Республика 7977 3
Европа 24638 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 2
Великобритания - Лондон 2407 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 2
Иран - Исламская Республика Иран 1115 2
Казахстан - Республика 5796 2
Норвегия - Королевство 1831 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1072 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1150 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1050 2
США - Коннектикут 171 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 1
США - Мичиган 270 1
Косово - Республика 38 1
США - Техас - Хьюстон 252 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Североморск 36 1
Норвегия - Шпицберген - Свальбард 36 1
Великобритания - Юго-Западная Англия - Солсбери 10 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 1
Канада 4985 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 345 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 575 1
Израиль 2784 1
Грузия 1284 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
США - Техас 1012 1
Южная Осетия - Государство Алания 114 1
Чехия - Прага 207 1
СССР - Ленинград 111 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7565 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
СССР и США - Холодная война 213 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6368 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6325 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6672 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 2
Образование в России 2561 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1212 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 645 1
U.S. CAATSA Act - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 16 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 1
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 195 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 1
Blacklist - Чёрный список 671 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 360 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2586 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5969 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6016 3
РИА Новости 984 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1072 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 131 1
NBC News 184 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Euronews - телеканал 52 1
Federal Register 7 1
RTVi - Russian Television International 15 1
Forbes - Форбс 912 1
The Bell - Издание 42 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2155 1
Ведомости 1238 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
23ABC News 173 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
AP - Associated Press 2006 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Bloomberg 1418 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 151 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Единый день голосования 138 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
