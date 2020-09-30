Власти «пустят Huawei в госзакупки» в обмен на технологии

Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак допустил возможность участия Huawei в госзакупках. Переговоры с компанией находятся на ранней стадии, и стороны пока ни к чему не пришли, и Шпак считает, что в обмен на допуск к рынку Huawei должна предоставить России доступ к своим технологиям.

Россия хочет дружить с Huawei

Российские власти начали обсуждать с компанией Huawei возможности сотрудничества. Как сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак, российская сторона готова открыть Huawei доступ к российскому рынку оборудования для госсектора (к госзакупкам) в обмен на ее технологии.

Какие именно технологии китайского вендора интересуют государство, чиновник не уточнил и не пояснил, что именно он подразумевает под допуском Huawei к госзакупкам, поскольку ее продукция и так широко представлена на рынке оборудования для госсектора. На основе этого можно предположить, что Шпак имел в виду какие-либо преференции для китайского вендора, недоступные другим иностранным компаниям, участвующим в российских госзакупках.

Конкретных соглашений в рамках начавшихся переговоров стороны на момент публикации материала не достигли. «Пока мы несильно в этом направлении продвинулись, но взаимный интерес есть, и мы все время находимся с ними в диалоге», – сказал Василий Шпак.

Запрет иностранного «железа» в госсекторе

Переговоры с Huawei, о которых рассказал Шпак, проходят на фоне того, как власти готовят запрет госзакупок иностранной радиоэлектроники. Как сообщал CNews, еще в мае 2020 г. Минпромторг подготовило проект постановления Правительства, в котором говорится о невозможности проведения госзакупок радиоэлектроники, произведенной иностранными компаниями, при наличии в России отечественных аналогов. В документе были перечислены виды радиоэлектронной продукции, на которые распространяется запрет, и среди них есть, в том числе, компьютерная техника.

Василий Шпак

В июне 2020 г. Минпромторг подготовило еще один документ – на этот раз проект поправок к постановлению Правительства России о стимулировании производства радиоэлектроники, закрепляющих приоритет в госзаказах электроники за российскими производителями. Документ был направлен на согласование в ФАС, Казначейство, Минфин и Минэкономики, а реализовать изменения министерство предложило не позднее 2023 г.

Сам Василий Шпак высказался в поддержку запрета на иностранную электронику в госзакупках «До 1 ноября, надеюсь, будет принято постановление правительства о запрете закупки импорта при наличии отечественного аналога в российском реестре», – сказал он, отметив, что это вопрос безопасности и суверенитета России. Он добавил также, что если не сделать этого сейчас, то через 10-15 лет будет поздно. «Во всей инфраструктуре будет стоять импорт и никакой возможности поменять и изменить не будет», – пояснил чиновник.

Huawei в гособлаках

В конце сентября 2020 г. стило известно о стремлении Huawei принять участие в нацпроекте «Цифровая экономика». По информации «Коммерсанта», она собирается разработать собственное локальное решение на базе серверов для корпоративных клиентов и госсектора, заручившись ля этого поддержкой поставщика облачных сервисов «Тионикс» (входит в «Ростелеком»).

Стороны уже подписали соглашение о сотрудничестве. Толчком для начала сотрудничества, как отметили в Huawei. стал проект нацпрограммы «Цифровая экономика» по разработке локализованной платформы «единого облака». В случае успешной реализации затеи китайский вендор начнет поставки «Тиониксу» своих серверов Taishan.

Еще одним российским партнером Huawei стала ИТ-компания AxxonSoft, занимающаяся разработкой ПО для систем безопасности и видеонаблюдения. Они подписали соглашение о намерениях по созданию совместного решения на базе серверов.

Российские сети на китайском оборудовании

Одним из предметов сотрудничества России и Huawei может стать поставка китайским вендором оборудования для создания российских сетей пятого поколения. В конце августа 2020 г. глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности России работать с Huawei в этом направлении.

«Мы не будем следовать примеру американцев, которые просто требуют не идти на сотрудничество по 5G с Китаем, в частности, с компанией Huawei. У нас подобных замашек и повадок нет, мы, наоборот, заинтересованы во взаимодействии со странами, для того, чтобы современные технологии сообща и создавать, и внедрять в практическую жизнь. 5G для нас – это очень важная тема, как и для всего мира», – сказал министр.

Но появлению сетей 5G на оборудовании Huawei может воспрепятствовать Минкомсвязи России, в сентябре 2020 г. переименованное в Минцифры. В середине июня 2020 г. оно предложило идею отложить строительство сетей 5G в России до 2024 г. и создавать их исключительно на российском оборудовании. Операторы связи сразу же воспротивились этому – как сообщал CNews, они раскритиковали эту идею, сославшись на то, что четырехлетняя задержка приведет к отставанию России от мировых лидеров во многих отраслях экономики.

Что Россия может дать Huawei

Huawei может заинтересоваться российскими операционными системами на базе Linux. Так, 26 сентября 2020 г. «Ведомости» сообщили, что на ее серверы Taishan в рамках договора с разработчиком ОС «Базальт СПО» будет устанавливаться система Альт Linux.

По информации издания, стороны уже протестировали совместимость этого ПО с аппаратной частью Huawei. Производство серверов в Китае уже началось. По словам гендиректора «Базальт СПО» Алексея Смирнова, ОС его компании будет установлена при производстве, а затем «Базальт СПО» будет продавать лицензии конкретным заказчикам непосредственно при покупке серверов.

Также Huawei может адаптировать под свои продукты и российскую мобильную ОС «Аврора». Более того, в июне 2019 г. экс-глава Минцифры Константин Носков в беседе с главным исполнительным директором Huawei Го Пином (Guo Ping) даже предложил ему отказаться от Android в пользу «Авроры».

В августе 2019 г. CNews со ссылкой на бывшего замглавы Минцифры Михаила Мамонова сообщал, что Huawei планировала до конца 2019 г. запустить пилотный проект по использованию «Авроры» в своих гаджетах, в частности, смартфонах. Мамонов подчеркнул тогда, что соответствующее решение было принято на уровне глав государств.

Тем не менее, на момент публикации материала устройств с «Авророй» на борту в ассортименте Huawei не было. Компания действительно готовит альтернативу Android, но это ее собственная платформа Harmony OS 2.0, дебютировавшая в сентябре 2020 г.