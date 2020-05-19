Чиновники собираются запретить госзакупки иностранной радиоэлектроники

Минпромторг подготовил проект по запрету на проведение госзакупок иностранной радиоэлектроники при наличии в России отечественных аналогов. В проекте перечислены виды радиоэлектронной продукции, на которые распространяется запрет, и среди них есть, в том числе, компьютерная техника.



Новый этап импортозамещения

Минпромторг России предложил ввести запрет на госзакупки импортной радиоэлектронной продукции. Ведомство подготовило проект постановления Правительства – документ под названием «Об установлении запрета на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд» с номером 01/01/05-20/00102045 опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 18 мая 2020 г.

На момент публикации материала проект находился на стадии общественного обсуждения, дата окончания которого – 1 июня 2020 г. В проекте постановления говорится об установке запрета «на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств (за исключением государств-членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по перечню согласно приложению».

Иностранная радиоэлектроника перестанет быть приоритетной для госзакупок

Стоит отметить, что действующее на момент публикации материала российское законодательство не предусматривает прямой запрет на госзакупки иностранной радиоэлектронной продукции. В нем присутствовали лишь преференции до 30% для российской радиоэлектроники, установленные Минпромторгом летом 2019 г.

Основные положения проекта

В новом проекте Минпромторга приведен перечень радиоэлектронной продукции, подпадающей под новые ограничения. В него входят батареи и аккумуляторы, электродвигатели, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, а также осветительное оборудование, волоконно-оптические кабели, электромагнитные контакторы и пускатели, контрольно-измерительная аппаратура и т.д. Список состоит в общей сложности из 13 пунктов, в большинстве из которых перечислено несколько видов продукции.

В пояснительной записке к проекту постановления сказано, что госзакупка иностранной радиоэлектронной продукции будет разрешена в том случае, если в России не ведется производство аналогичных товаров. В документе также описан алгоритм проведения закупок иностранной продукции по принципу «второй лишний» – он подразумевает отклонение всех иностранных заявок на поставку в том случае, если имеется как минимум одна российская заявка, условия которой соответствуют требованиям, установленным заказчиком.

Первый проект Минпромторга по сокращению импорта

Как сообщал CNews, первый вариант проекта по сокращению закупок иностранной радиоэлектроники Минпромторг подготовил в начале февраля 2020 г. Документ был направлен на согласование в Правительство России.

Согласно подготовленному Минпромторгом документу, правительство должно было устанавливать квоты на закупки отечественной продукции для каждой госкомпании, цитирует документ РБК. Приобретение иностранных товаров, сказано в документе, допускалось только в случае отсутствия российских заявок после двух попыток закупки. В Минфине первый проект Минпромторга не поддержали, а Минэкономразвития обратилось с запросом дополнительных данных, сообщило издание.

Реестр радиоэлектронного оборудования

Подготовке двух проектов Минпромторга предшествовало начало работ по созданию особого российского реестра радиоэлектронного оборудования. В середине января 2019 г. Правительство поручило Минпромторгу, Минэкономразвития, Минкомсвязи, ФАС и другим профильным ведомствам разработку проекта правового акта о создании Единого реестра радиоэлектронного оборудования российского происхождения.

В июле 2019 г. Правительство утвердило финальные сроки начала работы реестра российского радиоэлектронного оборудования – его предполагалось запустить до конца 2019 г.

Реестр отечественной радиоэлектроники создавался с целью ограничения госзакупок иностранной радиоэлектронной продукции и стимулирования развития производства российского телекоммуникационного оборудования. Развитие производства российской радиоэлектроники входит в спектр задач федерального проекта «Информационная инфраструктура». Данный проект – часть национальной программы «Цифровая экономика».

Изначально предполагалось, что новый реестр станет частью действующего реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), который на основании постановления Правительства № 858-р от 2010 г. находится в ведении Минпромторга. По состоянию на начало 2019 г. в ТОРП числилось свыше 400 российских аналогов импортного телекоммуникационного оборудования.

Стоит отметить, что схожий запрет распространяется в России и на госзакупки иностранного программного обеспечения. Он напрямую связан с реестром российского ПО, создание которого было утверждено Президентом России Владимиром Путиным в июне 2015 г. В ноябре 2015 г. было подписано постановление о вводе ограничения для госзаказчиков на закупку ПО, отсутствующее в реестре, а сам реестр начал работу в I квартале 2016 г. Его развитием занимается Минкомсвязи.