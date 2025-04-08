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Кондратьев Алексей



08.04.2025 Участник программы «Время героев» Василий Винников назначен директором Кемеровского филиала «Ростелекома» 1
23.08.2018 Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую 2
14.02.2018 В России будут сбивать дроны, залетевшие не туда 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Кондратьев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9844 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Boeing 1013 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 445 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1540 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1239 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2962 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 674 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9830 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2996 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20122 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3075 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 790 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1681 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 180 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 224 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 41 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Мантуров Денис 111 1
Лавров Сергей 28 1
Скрипаль Сергей 2 1
Jackson Henry - Джексон Генри 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43765 2
Азия - Азиатский регион 5583 1
Земля - планета Солнечной системы 10434 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 317 1
Великобритания - Юго-Западная Англия - Солсбери 10 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17284 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52393 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13384 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2901 1
Великобритания - Лондон 2390 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1131 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 579 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 326 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 519 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 214 1
Косово - Республика 36 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8151 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1732 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2161 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51950 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6262 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8686 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6799 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5706 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3289 1
Видеокамера - Видеосъёмка 697 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 358 1
СССР и США - Холодная война 209 1
The Jackson-Vanik Amendment - Поправка Джексона-Вэника 1 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 18 1
Парламентская газета 28 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 1
РИА Новости 933 1
Federal Register 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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