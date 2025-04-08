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Первышов Евгений
|08.04.2025
|Участник программы «Время героев» Василий Винников назначен директором Кемеровского филиала «Ростелекома» 1
Первышов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Винников Василий 1 1
|Кондратьев Алексей 3 1
|Шадаев Максут 1036 1
|Осеевский Михаил 322 1
|Путин Владимир 3229 1
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