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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200493
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Костюк Мария

СОБЫТИЯ


03.09.2026 Сбербанк поможет развивать цифровые решения в Еврейской автономной области 1
08.04.2025 Участник программы «Время героев» Василий Винников назначен директором Кемеровского филиала «Ростелекома» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Костюк Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 288 1
Ростелеком 10992 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4966 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23046 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1766 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26520 1
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Винников Василий 12 1
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Шадаев Максут 1215 1
Осеевский Михаил 350 1
Путин Владимир 3462 1
Жога Артем 1 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 369 2
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 179 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 323 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 660 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1071 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58017 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 101 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9129 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469229, в очереди разбора - 724944.
Создано именных указателей - 200493.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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