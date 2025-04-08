Участник программы «Время героев» Василий Винников назначен директором Кемеровского филиала «Ростелекома»

Участник программы «Время героев» Василий Винников назначен на должность директора Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком». В мае 2024 г. он стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Комментируя свое назначение, Василий Винников отметил, что программа «Время героев» является системой подготовки высококвалифицированных управленческих кадров, способствует адаптации военнослужащих, прошедших боевые действия, к гражданской службе, и дает новые знания для профессионального роста.

Ростелеком Участник программы «Время героев» Василий Винников назначен директором Кемеровского филиала « Ростелекома

Василий Винников, директор Кемеровского филиала «Ростелеком»: «Работа под руководством опытного наставника помогает сформировать карьерную траекторию. Мой наставник на проекте – министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Игоревич Шадаев. Под его руководством на практике изучал цифровые инструменты, которые применяются в системе государственного управления, например для принятия решений на основе обработки и анализа больших данных. В новой должности буду заниматься развитием телекоммуникаций и цифровизацией государственного управления и экономики в родном регионе. Уверен, вместе с командой филиала и в сотрудничестве с регионом мы сможем реализовать проекты, направленные на повышение качества жизни в Кемеровской области».

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»: «Мы рады, что Василий Винников, военный связист по образованию и кузбассовец по рождению, присоединился к нашей команде. Ему доверено возглавить один из ключевых филиалов компании – Кемеровский. Нам важно, чтобы в таком экономически развитом регионе как Кузбасс был сильный, эффективный и динамичный филиал. У нового руководителя большие задачи по реализации нацпроекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства” на территории региона, включая проект устранения цифрового неравенства. Желаю Василию Винникову гармонично влиться в коллектив филиала и, конечно, плодотворной работы».

Василий Винников родился в Новокузнецке в 1975 г. В 1996 г. окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи. За выполнение боевых задач в зоне СВО Василий Винников награжден медалью Суворова и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. С мая 2024 г. является участником президентской программы «Время героев».

Ранее состоялось 32 назначения из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения Первых» Артур Орлов и сенатор России Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.

Герой России Владимир Сайбель занял должность заместителя председателя Комиссии при Президенте России по делам ветеранов. Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.