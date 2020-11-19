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СССР и США Холодная война



19.11.2020 Британские военные получат рекордные деньги на создание киберспецслужб 1
10.07.2020 Любые компании, использующие продукцию китайских техногигантов, лишатся госконтрактов США 3
18.05.2020 Главный поставщик процессоров Huawei прекратил прием заказов по приказу США 1
13.02.2020 Крупнейший в мире поставщик шифровальных машин для дипломатов 50 лет контролировался ЦРУ 2
17.07.2019 В Сеть попал секретный список мест базирования ядерных боеголовок США 1
23.08.2018 Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую 1
09.11.2017 НАТО открывает центр киберопераций 1
15.08.2017 Александр Давыдов: Интеллект должен конвертироваться внутри страны 1
20.07.2017 Трамп закрывает в Госдепе отдел по кибербезопасности: Слишком дорого и скучно 1
29.06.2017 Свет увидел автономный мобильник без батареи 1
06.03.2017 Директор Huawei: 4 ГБ для смартфона достаточно 2
06.09.2016 Как США прослушивают Европу и Россию: Подробности работы сверхсекретной базы АНБ 1
08.08.2016 Reuters: США ведут кибервойну против всего мира с 1950-х годов 1
24.03.2014 Спецслужбы США научились шпионить через оборудование Huawei 1
03.03.2014 Электронное правительство РФ как система систем: новый сценарий 1
20.08.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Релизный трейлер 1
16.08.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видеодневник №3 1
09.08.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
03.08.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
24.07.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
17.07.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
06.07.2013 История будущего: как человечество прокладывает дорогу в космос 1
27.06.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
19.06.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
15.06.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Предзаказ 1
22.05.2013 The Bureau: XCOM Declassified в России 1
13.05.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
29.04.2013 The Bureau: XCOM Declassified в августе 1
28.03.2013 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1
15.03.2013 Wargame: AirLand Battle. Самолеты 1
26.02.2013 Injustice: Gods Among Us. Soviet Edition - только в России 1
25.02.2013 Пентагон готовит ДНК к ядерной войне 1
15.02.2013 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1
07.02.2013 Модифицированные люди: планы Пентагона обретают реальные черты 1
12.01.2013 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1
24.12.2012 Американцы включили Касперского в список самых опасных людей на Земле 1
18.12.2012 Блог Сергея Меднова: Оживит ли ВПК мировую экономику? 1
05.12.2012 Миллиард за Call Of Duty: Black Ops 2 1
30.11.2012 Call of Duty: Black Ops Declassified в продаже 1
07.11.2012 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1

Публикаций - 206, упоминаний - 228

СССР и США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-СофтКлаб - SoftClub 1136 33
Microsoft - Activision Blizzard 473 25
Vivendi Games 70 17
Ubisoft Massive - Massive Entertainment 38 17
2K Games 212 10
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 102 8
Treyarch 58 8
Intel Corporation 11717 7
Microsoft Corporation 23656 7
Новый диск 954 6
Cisco Systems 4908 6
AMD - Advanced Micro Devices 3894 5
IBM - International Business Machines Corp 9228 4
7123 4
1С-ИжТиСи 6436 4
Huawei 3553 4
Галактика - Корпорация 1421 3
Google LLC 11055 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4248 3
HP - Hewlett-Packard 3601 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1676 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 712 2
Apple Inc 11309 2
Qualcomm Technologies 1718 2
Oracle Corporation 6365 2
Creative Technology 261 2
Эшелон НПО 115 2
Atari 153 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 539 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1146 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5613 2
AMD Graphics Product Group - ATI 920 2
Nvidia Corp 3233 2
Samsung Electronics 9792 2
SoftClub - СофтКлуб 87 2
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 717 2
EA - Electronic Arts 1281 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 2
Toshiba Corporation 2897 2
HP Inc. 5574 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6675 7
Lockheed Martin 751 4
Boeing 988 3
Связной ГК 1344 3
eBay Inc 1602 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1879 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 126 2
Возрождение - Коммерческий банк 329 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2536 2
TransOrbital 8 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 148 1
Совкомбанк Совесть 269 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 120 1
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 1
Northrop Grumman 201 1
BAE Systems 169 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 72 1
Grundig 29 1
Beko 66 1
ХитZona - ХитЗона 26 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 79 1
Dixis - Диксис 360 1
General Dynamics 55 1
КонсультантПлюс 115 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 362 1
Askona Life Group - Аскона 90 1
Евросеть 1401 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 679 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 15 1
Puma - Пума 43 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 344 1
Airbus Group - Airbus Industries 221 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум 174 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 1
Carl Zeiss AG 299 1
Volvo Cars 250 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1776 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1928 27
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18306 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10532 15
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2855 12
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 437 11
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 551 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1339 8
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1081 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4630 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 483 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 865 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 988 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3399 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 505 4
Администрация Президента РФ 984 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2750 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1908 3
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9372 3
Президент Российской Федерации 3784 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 93 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 186 3
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 217 2
Организация Варшавского договора - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года до 1 июля 1991 года 24 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 54 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 243 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 732 2
NATO Parliamentary Assembly - Парламентская ассамблея НАТО 1 1
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 114 1
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 22 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 366 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США 49 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 562 1
World Bank Group - Всемирный банк 298 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 359 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 563 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 2
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Демократическая политическая партия США 118 1
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Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 63 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 1
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Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 693 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10980 5
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9418 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2712 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11026 8
AP - Associated Press 1994 5
NYT - The New York Times 1004 3
The Washington Post 310 3
Washington Profile 140 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 683 2
Der Spiegel 145 2
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LiveScience 153 2
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Scientific American 80 2
NEWSru.com 229 2
Global Times 14 2
Bloomberg 1128 2
Thomson Reuters - Рейтер 5784 2
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IEEE Spectrum 11 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2345 3
Gartner - Гартнер 3489 2
Juniper Research 507 1
Mobile Research Group 67 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 3
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 920 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 2
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