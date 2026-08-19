Манифест мира. (Долгоруков Н.) 1958 год Плакат посвящен началу холодной войны, которая началась практически сразу после победы СССР в Великой Отечественной войне. Манифест мира. (Долгоруков Н.) 1958 год Плакат посвящен началу холодной войны, которая началась практически сразу после победы СССР в Великой Отечественной войне. Байки о миролюбивых намерениях США. (Абрамов М.) 1981 год Плакат СССР посвящен агрессии США по отношению к Советскому Союзу во времена холодной войны. На советском плакате изображен Дядя Сэм - олицетворение Америки, который читает прокламацию «Байки о миролюбивых намерениях США». Байки о миролюбивых намерениях США. (Абрамов М.) 1981 год Плакат СССР посвящен агрессии США по отношению к Советскому Союзу во времена холодной войны. На советском плакате изображен Дядя Сэм - олицетворение Америки, который читает прокламацию «Байки о миролюбивых намерениях США». Манифест мира. (Долгоруков Н.) 1958 год Плакат посвящен началу холодной войны, которая началась практически сразу после победы СССР в Великой Отечественной войне.