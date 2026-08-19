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Индексная книга (каталог) CNews*
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СССР и США Холодная война

Манифест мира. (Долгоруков Н.) 1958 год Плакат посвящен началу холодной войны, которая началась практически сразу после победы СССР в Великой Отечественной войне. Манифест мира. (Долгоруков Н.) 1958 год Плакат посвящен началу холодной войны, которая началась практически сразу после победы СССР в Великой Отечественной войне.
Байки о миролюбивых намерениях США. (Абрамов М.) 1981 год Плакат СССР посвящен агрессии США по отношению к Советскому Союзу во времена холодной войны. На советском плакате изображен Дядя Сэм - олицетворение Америки, который читает прокламацию «Байки о миролюбивых намерениях США». Байки о миролюбивых намерениях США. (Абрамов М.) 1981 год Плакат СССР посвящен агрессии США по отношению к Советскому Союзу во времена холодной войны. На советском плакате изображен Дядя Сэм - олицетворение Америки, который читает прокламацию «Байки о миролюбивых намерениях США».
Манифест мира. (Долгоруков Н.) 1958 год Плакат посвящен началу холодной войны, которая началась практически сразу после победы СССР в Великой Отечественной войне.

СОБЫТИЯ


19.08.2026 Человечество делят на два блока по признаку любви к ИИ из Китая и из США 1
17.07.2025 Чтобы подгадить Huawei, США разрешили продавать китайцам ИИ-ускорители 1
06.06.2025 Трамп пересматривает гранты на микроэлектронику. У производителей чипов хотят отнять щедрые субсидии Байдена 1
04.06.2025 В НАТО создан дрон-перехватчик для поражения чужих БПЛА методом тарана 1
23.04.2025 В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны 1
05.03.2025 Системы управления самолетами в США «непригодны для эксплуатации». Многим из них 60 лет 1
09.04.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак в интервью CNews: Таких темпов роста нашей электронной отрасли не было никогда 1
13.12.2023 США пригрозили Китаю «решительными мерами» из-за 7-нм чипов, которые они не признают прорывом 1
06.12.2023 Великобритания почти 10 лет скрывала взлом на «самом опасном ядерном объекте страны», а потом обвинила русских и китайских хакеров 1
03.10.2023 США испытали БПЛА, стреляющий торпедами по подводным лодкам 1
19.11.2020 Британские военные получат рекордные деньги на создание киберспецслужб 1
10.07.2020 Любые компании, использующие продукцию китайских техногигантов, лишатся госконтрактов США 3
18.05.2020 Главный поставщик процессоров Huawei прекратил прием заказов по приказу США 1
13.02.2020 Крупнейший в мире поставщик шифровальных машин для дипломатов 50 лет контролировался ЦРУ 2
17.07.2019 В Сеть попал секретный список мест базирования ядерных боеголовок США 1
23.08.2018 Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую 1
09.11.2017 НАТО открывает центр киберопераций 1
15.08.2017 Александр Давыдов: Интеллект должен конвертироваться внутри страны 1
20.07.2017 Трамп закрывает в Госдепе отдел по кибербезопасности: Слишком дорого и скучно 1
29.06.2017 Свет увидел автономный мобильник без батареи 1
06.03.2017 Директор Huawei: 4 ГБ для смартфона достаточно 2
06.09.2016 Как США прослушивают Европу и Россию: Подробности работы сверхсекретной базы АНБ 1
08.08.2016 Reuters: США ведут кибервойну против всего мира с 1950-х годов 1
24.03.2014 Спецслужбы США научились шпионить через оборудование Huawei 1
03.03.2014 Электронное правительство РФ как система систем: новый сценарий 1
20.08.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Релизный трейлер 1
16.08.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видеодневник №3 1
09.08.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
03.08.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
24.07.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
17.07.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
06.07.2013 История будущего: как человечество прокладывает дорогу в космос 1
27.06.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
19.06.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
15.06.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Предзаказ 1
22.05.2013 The Bureau: XCOM Declassified в России 1
13.05.2013 The Bureau: XCOM Declassified. Видео 1
29.04.2013 The Bureau: XCOM Declassified в августе 1
28.03.2013 WarGame: AirLand Battle. Скриншоты 1
15.03.2013 Wargame: AirLand Battle. Самолеты 1

Публикаций - 214, упоминаний - 236

СССР и США и организации, системы, технологии, персоны:

1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 33
Microsoft - Activision Blizzard 511 25
Microsoft - Activision Blizzard - Vivendi Games - CUC Software - Cendant Software - Havas Interactive - Vivendi Universal Interactive Publishing - Vivendi Universal Games - High Moon Studios - Sammy Entertainment - Sammy Studios 93 21
Ubisoft Massive - Massive Entertainment 39 20
Raven Software 43 18
2K Games 214 10
Intel Corporation 12821 9
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 104 8
Treyarch 60 8
Новый диск 962 7
Microsoft Corporation 25788 7
Huawei 4677 7
Cisco Systems 5371 6
AMD - Advanced Micro Devices 4651 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1105 5
EA - Electronic Arts 1317 5
Samsung Electronics 11076 4
IBM - International Business Machines Corp 9701 4
9609 4
Eugen Systems 25 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5666 3
Галактика - Корпорация 1545 3
AMD Graphics Product Group - ATI 974 3
Google LLC 12715 3
Nvidia Corp 4011 3
EA - BioWare 205 2
Rover - RoverComputers 423 2
Creative Technology 273 2
BAE Systems 179 2
SoftClub - СофтКлуб 160 2
Haggard Games 13 2
Qualcomm Technologies 1978 2
Apple Inc 13174 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Oracle Corporation 7082 2
Toshiba Corporation 2980 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 599 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 240 4
Lockheed Martin 777 4
eBay Inc 1641 3
Связной ГК 1401 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2957 3
Boeing 1031 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Резонанс НПП 407 2
Talley Defense Systems 2 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 30 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Телефорум 93 1
Grundig 42 1
Beko - Beko Electronics 83 1
General Dynamics 60 1
РФВК - Региональный фонд венчурного капитала 10 1
Западно-российский Региональный венчурный фонд 1 1
Северо-западный Региональный венчурный фонд 2 1
SIGEFI - Смоленский региональный венчурный фонд 1 1
SIGEFI - Siparex Gestion et Finance 1 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
ХитZona - ХитЗона 26 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 93 1
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 1
ULA - United Launch Alliance - USA - United Space Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 9 1
TransOrbital 8 1
РТФ - Российский Технологический Фонд 7 1
Rheinmetall AG 11 1
Global Security 23 1
ЛИНЭКС - Лига независимых экспертов 14 1
Связной ГК - Максус 22 1
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 1
HDW - Howaldtswerke-Deutsche Werft 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 574 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1896 31
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3203 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1693 13
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 12
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 10
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 498 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1414 10
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 427 8
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5978 7
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 553 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1210 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 6
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 140 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3657 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3919 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6559 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5437 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 4
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 3
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 3
Организация Варшавского договора - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года до 1 июля 1991 года 24 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 118 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13903 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 649 3
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 109 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 634 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 197 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 441 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 289 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 51 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 52 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
НПКЛ - Национальная Профессиональная Киберспортивная Лига 4 1
Демократическая политическая партия США 123 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Arms Control Association - Ассоциация по контролю над вооружениями 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 155 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 46 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18355 63
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7903 28
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26855 4
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 29
Ubisoft - Massive Entertainment World in Conflict - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 62 26
Ubisoft - MassTech Engine 27 24
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4169 22
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 16
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1940 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5257 5
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 531 4
Apple iOS 8593 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2977 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 3
Apple iPhone 6 4861 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3667 3
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 2
Nvidia GeForce GT 337 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 2
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 125 2
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 2
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 2
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 2
AMD Phenom 128 2
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 2
Haggard Games - Смерть шпионам 17 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - STSS - Space Tracking and Surveillance System - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 32 2
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 2
EA Star Wars 60 2
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 2
Creative Headset 2 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SBSS - Space Based Space Surveillance - DARPA SST - Space Surveillance Telescope - United States Space Surveillance Network - Space Radar 14 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7637 2
Google Android 15269 2
Linux OS 11556 2
Microsoft Windows 16912 2
Huawei Mate - серия смартфонов 453 2
Acer Predator 225 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 692 8
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 6
Иванов Сергей 405 4
Касперский Евгений 337 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Ковалев Виктор 40 2
Андронов Алексей 28 2
Михайлов Владимир 40 2
Строгов Семен 3 2
Molczan Ted - Молжан Тэд 7 2
Годунова-Лопес Ольга 2 2
Shmid Gerhard - Шмид Герхард 18 2
Schmidt Gerhard - Шмидт Герхард 19 2
Blakeslee Richard - Блэксли Ричард 4 2
Lamont Duncan - Ламонт Дункан 2 2
Stevens Scott - Стивенс Скотт 3 2
Путин Владимир 3459 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 932 2
Мантуров Денис 126 2
Лавров Сергей 30 2
Бабаян Борис 15 2
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