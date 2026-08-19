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СССР и США Холодная война
- U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон
- Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие
- Карибский кризис - Кубинский ракетный кризис
СОБЫТИЯ
СССР и США и организации, системы, технологии, персоны:
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