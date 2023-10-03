США испытали БПЛА, стреляющий торпедами по подводным лодкам

Прорывной БПЛА – убийца подводных лодок?

Американский боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на электрической тяге впервые запустил торпеду, предназначенную для поражения подводных лодок, пишет Vice Motherboard.

Запуск снаряда был осуществлен с квадрокоптера T-600, разработанного компанией BAE Systems, в ходе учений НАТО, которые прошли в сентябре 2023 г.

«[Дрон] впервые успешно выпустил учебную противолодочную торпеду Sting Ray в ходе выполнения полетного задания над поверхностью моря», – говорится в пресс-релизе, распространенном BAE Systems.

Мероприятие Robotic Experimentation and Prototyping with Marine Uncrewed Systems (REPMUS), посвященные демонстрации достижений в сфере морских технологий безэкипажного управления, проводится альянсом с 2019 г. В 2023 г. участниками учений стали военно-морские силы 25 стран. В их ходе были продемонстрированы разработки более чем 30 компаний.

Полностью электрический дрон T-600 с учебной торпедой Sting Ray в полете

Производителем T-600 заявлена грузоподъемность аппарата в более чем 400 фунтов (около 181,5 кг), крейсерская скорость – до 140 км/ч и максимальная дальность полета – до 80 км, в зависимости от массы полезной нагрузки.

БПЛА отличается достаточно скромными габаритами – в BAE Systems его называют сопоставимым по размеру с «маленьким автомобилем», а также легкостью разборки для дальнейшей транспортировки.

Опыт, приобретенный в процессе разработки и эксплуатации демонстратора T-600, BAE Systems намерена использовать при создании следующей модели беспилотника – T-650.

Летающие беспилотники-торпедоносцы в действительности не являются для военных США чем-то принципиально новым, отмечает Vice Motherboard. Пентагон использовал БПЛА для запуска торпед с конца 1950-х гг. Причем тогдашние беспилотники были способны нести снаряды с ядерной боевой частью – такой возможности, по имеющимся данным, новый аппарат лишен. Поэтому реальной инновацией в данном конкретном случае является лишь использование электродвигателя для приведения БПЛА в движение, отмечает издание.

Проект DASH

В ходе гонки вооружений между СССР и США во времена холодной войны американские военные озаботились решением проблемы высокого темпа производства новых атомных подводных лодок, взятого советским ВПК. Строительство новых судов-вертолетоносцев, способных бороться с потенциальной угрозой, власти США сочли чрезмерно дорогостоящей и требующей значительных человеческих ресурсов затеей. Поэтому свои усилия военные направили на разработку более компактной и дешевой платформы для запуска противолодочных торпед, которую можно было бы разместить на модернизированных кораблях времен Второй мировой войны.

Такой платформой в конечном счете стал беспилотный летательный аппарат вертолетного типа, получивший название QH-50 Drone Anti-Submarine Helicopter или сокращенно DASH, разработанный компанией Gyrodyne Company of America.

Производство DASH осуществлялось до 1969 г. За это время было выпущено более 700 летательных аппаратов различных модификаций. На вооружении ВМС США DASH находился вплоть до 1997 г.

Первоначальная конструкция машины (DSN-1/QH-50A) предусматривала использование поршневого двигателя внутреннего сгорания Porsche YO-95 мощностью 72 лошадиные силы, благодаря которому БПЛА мог нести одну самонаводящуюся противолодочную торпеду Mark 43.

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Наиболее поздние модификации (DSN-3/QH-50C) оснащались 255-сильным газотурбинным (турбоваловым) двигателем Boeing T50-4, который ранее применялся в вертолете Kaman K-225. Более мощная силовая установка позволила машине нести уже две более современные торпеды Mark 44.

БПЛА, помимо своей основной функции платформы для запуска торпед, применялись армией США для разведки и корректировки огня морской артиллерии, в частности, в ходе Вьетнамской войны.

Ни о каком полностью автоматическом полете БПЛА в случае с DASH речь, разумеется, не шла. Аппарат управлялся посредством командой радиолинии двумя операторами, один из которых отвечал за взлет и посадку машины на палубу судна, а другой перехватывал управление БПЛА в воздухе и вел его по приборам.

В 1971 г. ВМС США закрыли программу DASH в рамках сокращения расходов. Одним из факторов, подтолкнувших военных отказаться от беспилотного вертолета, стало несовершенство его систем управления.

ИИ-дроны для армии США

В пресс-релизе BAE Systems не сообщается о том, интегрированы ли в новые БПЛА технологии искусственного интеллекта. Однако известно, что подобные разработки в США уже ведутся.

Так, в августе 2023 г. CNews писал о том, что ВВС США планируют построить флот из 2 тыс. БПЛА XQ-58A Valkyrie за $5,8 млрд.

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Предполагается, что дроны Valkyrie с ИИ можно будет адаптировать к решению самых разных задач, в частности, таких как разведка и помощь в снабжении войск, а также участие в боевых операциях совместно с другими машинами того же типа и сопровождения пилотируемых истребителей, современные образцы которых являются гораздо более дорогостоящими машинами, нежели «Валькирия».

В начале июня 2023 г. издание Business Insider со ссылкой на заявление полковника ВВС США Такера Хэмилтона (Tucker Hamilton) сообщило о том, что дрон ВВС США, оснащенный технологиями искусственного интеллекта, пытался атаковать своего оператора в ходе симуляции выполнения боевой задачи. Машина приходила к выводу о том, что человек, управляющий ей, мешает выполнению поставленной задачи и снижает эффективность ее работы.

В ВВС США факт проведения подобных испытаний отрицали, отмечая, что слова полковника были вырваны из контекста, а рассказанная им история носит анекдотический характер.