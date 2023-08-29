ВВС США строят флот из 2 тыс. боевых БПЛА с искусственным интеллектом. Они в разы дешевле американских истребителей

ИИ-дроны для армии США

Военно-воздушные силы США намерены потратить около $5,8 млрд на производство 2 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных искусственным интеллектом, и предназначенных для сопровождения пилотируемых истребителей, пишет The Register.

Согласно заявлению полковника Такера Хэмилтона (Tucker Hamilton), возглавляющего акселератор департамента испытания и эксплуатации систем искусственного интеллекта ВВС, американские вооруженные силы в августе 2023 г. провели трехчасовые испытания боевых дронов модели XQ-58A Valkyrie («Валькирия»), которые находились под управлением ИИ.

По итогам испытаний ВВС приняли решение о необходимости создания воздушного флота БПЛА на основе 2 тыс. единиц дронов XQ-58A.

Стоимость одного такого аппарата составляет около $3 млн. Современные американские реактивные военные самолеты гораздо дороже. Для сравнения: многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II с двигателем Pratt & Whitney F135, выпускаемый компанией Lockeed Martin, в настоящее время обходится американскому налогоплательщику в $69-90 млн за единицу, в зависимости от модификации.

Фото: ВВС США Боевой БПЛА XQ-58A в ходе испытаний запускает малый дрон Altius-600

На реализацию инициативы в ближайшие пять лет потребуется $5,8 млрд, из них $3,03 млрд военные планируют израсходовать в 2028 г. Проект нуждается в одобрении конгресса США.

Робот-убийца или вспомогательный инструмент

В ВВС описывают проект как работу над созданием «коллаборативного боевого воздушного судна… способного дополнить пилотируемые системы вооружения для достижения превосходства в воздухе».

Предполагается, что дроны Valkyrie с ИИ можно будет адаптировать к решению самых разных задач, в частности, таких как разведка и помощь в снабжении войск, а также участие в боевых операциях совместно с другими машинами того же типа и сопровождения пилотируемых истребителей.

По заявлению представителей Пентагона БПЛА XQ-58A не будут работать в полностью автономном режиме, подчиняясь исключительно алгоритмам искусственного интеллекта. Машина будет предлагать выработанное ее бортовым компьютером решение, а оператор – давать ей зеленый или красный свет. Другими словами, последнее слово, по задумке инженеров и военных, всегда должно оставаться за человеком.

Генерал-майор ВВС США Скотт Джоб (Scott Jobe) считает, что беспилотник следует воспринимать не в качестве робота-убийцы, а, скорее, как вспомогательный инструмент пилота истребителя F-35, F-22 и пр., который позволяет ему нести больше боеприпасов (авиационных бомб и ракет), чем физически позволяет находящийся под его управлением самолет.

Работоспособность описанной схемы американские военные планируют проверить в ходе очередного этапа испытаний до конца 2023 г. Как отмечает The Register, в его рамках XQ-58A предстоит догнать и уничтожить условную цель над водами Мексиканского залива. В ходе эксперимента также будет протестирована способность дрона вести ближний воздушный бой с полноценным истребителем. Реальное вооружение при этом задействовано не будет.

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В начале июня 2023 г. издание Business Insider со ссылкой на заявление Такера Хэмилтона сообщило https://www.cnews.ru/news/top/2023-06-02_amerikanskij_boevoj_dron о том, что дрон ВВС США, оснащенный технологиями искусственного интеллекта, пытался атаковать своего оператора в ходе симуляции выполнения боевой задачи. Машина приходила к выводу о том, что человек, управляющий ей, мешает выполнению поставленной задачи и снижает эффективность ее работы.

В ВВС США факт проведения подобных испытаний отрицали, отмечая, что слова полковника были вырваны из контекста, а рассказанная им история носит анекдотический характер.

Что из себя представляет XQ-58A

Разработкой XQ-58A занимается частная американская компания Kratos Defense, которая заключила контракт на создание БПЛА с Министерством обороны США осенью 2016 г.

Первый полет боевого БПЛА состоялся 5 марта 2019 г. Всего же первоначально было запланировано проведение пяти этапов летных испытаний в рамках двух отдельных фаз.

В марте 2021 г. состоялся шестой этап испытаний Valkyrie, в ходе которого, по сообщению DefenseNews, XQ-58A впервые был использован в качестве платформы для запуска малого многофункционального БПЛА Altius-600, который может применяться в качестве средства наблюдения, радиоэлектронной борьбы и уничтожения вражеских беспилотников.

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По данным Kratos Defense, длина XQ-58A составляет 9,1 метра; размах крыла – 8,2 метра. Максимальная взлетная масса самолета достигает 6 тыс. фунтов (2,7 тонны), боевая нагрузка – до 1,2 тыс. фунтов (544 кг).

Заявлены крейсерская скорость на уровне 476 узлов (882 км/ч), максимальная дальность полета в 3 тыс. морских мили (5,6 тыс. км), практический потолок – 45 тыс. футов (14 км).