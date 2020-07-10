Любые компании, использующие продукцию китайских техногигантов, лишатся госконтрактов США

Ни единой лазейки

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) до конца недели намерена завершить разработку законодательных ограничений на поставки правительству США любых товаров или услуг у компаний, которые в каком-либо виде используют продукцию пяти китайских компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию от официальных лиц в Белом доме.

Ожидается, что новые ограничительные правила по регулированию федеральных закупок вступят в силу уже в понедельник, 13 августа 2020 г.

Новый виток экономических санкций со стороны США вводит на запрет применение любых устройств, компонентов и технологий китайских компаний Zhejiang Dahua Technology или Hikvision, известных поставщиков камер и оборудования для видеонаблюдения, связной техники Hytera Communications Corp, а также телекоммуникационного оборудования и мобильных устройств, включая смартфоны, от Huawei Technologies и ZTE Corp.

«Опасность, которая исходит от иностранных противников нашей страны – таких как Китай, стремящихся проникнуть в наши системы, велика», – заявил агентству Reuters Расс Воут (Russ Vought), исполняющий обязанности директора Управления по бюджету Белого дома. – Администрация Трампа поддерживает правительство в борьбе с вредоносными сетями, расставляемыми такими как Huawei, вводя полный запрет на федеральные закупки».

Новые законодательные ограничения могут иметь далеко идущие последствия для множества поставщиков американского правительства, поскольку теперь компаниям в рамках каждого госконтракта без специального разрешения правительства США придется подтверждать отсутствие в них компонентов производства выше названных китайских поставщиков.

«Технологическая холодная война»

Новый виток торговой войны разворачивается на фоне и без того усилившейся напряженности в отношениях США и Китая после взаимных обвинений в распространении коронавируса, действий Китая в Гонконге и без малого двухлетнего торгового противостояния между странами.

Администрация Трампа запрещает госзакупки с технологиями Huawei и других китайских компаний

Согласно данным федеральной счетной палаты США, правительство страны ежегодно производит госзакупки на сумму более $500 млрд. Ранее в среде правительственных поставщиков существовала неопределенность по вопросу ввода ограничений, однако сегодняшним заявлением Белый дом однозначно подтвердил серьезность своих намерений и потенциальную возможность отказа от поставок в случае нарушения новых правил, отмечает Reuters.

Тем не менее, пока остается неопределенность с тем, имеют ли новые ограничения обратную силу, повлияют ли они на нынешние госконтракты или будут распространяться только на новые правительственные поставки.

Крупный бизнес США до сих пор тесно связан с поставками продукции пяти названных китайских компаний. Так, например, только в апреле Amazon получила 1500 камер от Dahua для измерения температуры сотрудников во время пандемии коронавируса.

По словам представителя администрации США, новые ограничения не только запрещают правительственным агентствам использование продукции Huawei и других названных китайских компаний, но также являются попыткой ограничить их влияние. Таким образом, по его словам, компании будут поставлены перед выбором – вести дела с правительством США или с китайскими компаниями.

В начале июля 2020 г. CNews сообщил о том, что Intel приостановила поставки своей продукции в адрес китайской Inspur, которая, занимает третью строчку в глобальном рейтинге производителей серверов и является крупнейшим производителем серверных систем в Китае, в связи с объявленным 25 июня 2020 г. министерством обороны США ужесточением правил экспорта технологий двойного назначения в Россию, Китай и ряд других стран.

Inspur была впервые включена властями США в список 20 китайских компаний, которые, по данным Пентагона, «находятся под контролем китайских военных». Кроме Hikvision и Huawei, для которых эмбарго на экспорт американских ИТ-технологий наложено давно, в «стоп-лист» администрации США также вошли госкомпании China Electronics Technology Group, China Mobile, China Telecommunications Corp, а также частные компании Panda Electronics Group, Sugon и другие.

В середине мая 2020 г. CNews также сообщил о том, что тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) под давлением администрации США была вынуждена отказать Huawei в производстве ее процессоров линейки Kirin.

В ответном заявлении 16 мая 2020 г. власти Китая заявили о включении ряда американских компаний, в том числе, не из сферы ИТ, в так называемый «список ненадежных предприятий». В частности, китайское правительство намерено провести расследования против Cisco, Apple, Qualcomm, Boeing и других американских представителей крупного бизнеса.

Против части компаний будут введены ограничения, а к ряду физических и юридических лиц США власти КНР планируют применить карательные меры на фоне судебных исков, поданных ими против граждан США, в которых они обвиняют их в распространении коронавируса Covid-19. Китайский портал Global Times назвал тогда происходящее между США и Китаем «технологической холодной войной».