NASA Apollo program - Аполлон космическая программа

Ход миссии: Американский «Аполлон» стартовал 15 июля 1975 года с космодрома на мысе Канаверал. Советский «Союз-19» — в тот же день с космодрома Байконур. 17 июля 1975 года произошло успешное стыковки кораблей на околоземной орбите. Экипажи обменялись приветствиями на двух языках: командир «Аполлона» Томас Стаффорд сказал на русском: «Рука протянута, давай пожмем друг другу руки!», а командир «Союза» Алексей Леонов ответил на английском.

A7L — те самые скафандры, в которых находились астронавты NASA во время лунных миссий Аполлон. Нил Армстронг, скафандр которого вы видите на фотографии, описывал его как «прочный, надёжный и почти приятный». «Союз-Аполлон» 1976г. Лубсан Доржиев Плакат «Союз-Аполлон», 1975 Худ.: Евгений Абрамович Каждан "Рукопожатие в космосе" Роберт МакКолл (США, 1919 - 2010) 17 июля 1975 - Состоялась стыковка космических кораблей «Союз» (СССР) и «Аполлон» (США) Это стала частью программы совместного экспериментального пилотируемого полёта советского космического корабля «Союз-19» и американского космического корабля «Аполлон». Программа называлась Экспериментальный полет «Аполлон» — «Союз» или «Рукопожатие в космосе». Но в СССР она известна больше, как программа «Союз-Аполлон». Эксперимент – космический, резонанс – политический! / 1975 Советский плакат эпохи Холодной войны. На изображении стыковка советского и американского космических аппаратов, что символизирует сотрудничество двух сверхдержав в рамках программы «Союз-Аполлон». Текст на плакате: Со времени запуска первого искусственного спутника Земли и первого полета человека в космическое пространство космос стал ареной международного сотрудничества. Разрядка напряженности, потепление в советско-американских отношениях создали условия для проведения первого международного космического полета." "Летом 1975-го…" 2015 г. Группа Doping Pong