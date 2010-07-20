Разделы

NASA Apollo program Аполлон космическая программа

NASA Apollo program - Аполлон космическая программа

Ход миссии: Американский «Аполлон» стартовал 15 июля 1975 года с космодрома на мысе Канаверал. Советский «Союз-19» — в тот же день с космодрома Байконур. 17 июля 1975 года произошло успешное стыковки кораблей на околоземной орбите. Экипажи обменялись приветствиями на двух языках: командир «Аполлона» Томас Стаффорд сказал на русском: «Рука протянута, давай пожмем друг другу руки!», а командир «Союза» Алексей Леонов ответил на английском.

 

A7L — те самые скафандры, в которых находились астронавты NASA во время лунных миссий Аполлон. Нил Армстронг, скафандр которого вы видите на фотографии, описывал его как «прочный, надёжный и почти приятный». A7L — те самые скафандры, в которых находились астронавты NASA во время лунных миссий Аполлон. Нил Армстронг, скафандр которого вы видите на фотографии, описывал его как «прочный, надёжный и почти приятный».
«Союз-Аполлон» 1976г. Лубсан Доржиев «Союз-Аполлон» 1976г. Лубсан Доржиев
Плакат «Союз-Аполлон», 1975 Худ.: Евгений Абрамович Каждан Плакат «Союз-Аполлон», 1975 Худ.: Евгений Абрамович Каждан
"Рукопожатие в космосе" Роберт МакКолл (США, 1919 - 2010) "Рукопожатие в космосе" Роберт МакКолл (США, 1919 - 2010)
17 июля 1975 - Состоялась стыковка космических кораблей «Союз» (СССР) и «Аполлон» (США) Это стала частью программы совместного экспериментального пилотируемого полёта советского космического корабля «Союз-19» и американского космического корабля «Аполлон». Программа называлась Экспериментальный полет «Аполлон» — «Союз» или «Рукопожатие в космосе». Но в СССР она известна больше, как программа «Союз-Аполлон». 17 июля 1975 - Состоялась стыковка космических кораблей «Союз» (СССР) и «Аполлон» (США) Это стала частью программы совместного экспериментального пилотируемого полёта советского космического корабля «Союз-19» и американского космического корабля «Аполлон». Программа называлась Экспериментальный полет «Аполлон» — «Союз» или «Рукопожатие в космосе». Но в СССР она известна больше, как программа «Союз-Аполлон».
Эксперимент – космический, резонанс – политический! / 1975 Советский плакат эпохи Холодной войны. На изображении стыковка советского и американского космических аппаратов, что символизирует сотрудничество двух сверхдержав в рамках программы «Союз-Аполлон». Текст на плакате: Со времени запуска первого искусственного спутника Земли и первого полета человека в космическое пространство космос стал ареной международного сотрудничества. Разрядка напряженности, потепление в советско-американских отношениях создали условия для проведения первого международного космического полета.” Эксперимент – космический, резонанс – политический! / 1975 Советский плакат эпохи Холодной войны. На изображении стыковка советского и американского космических аппаратов, что символизирует сотрудничество двух сверхдержав в рамках программы «Союз-Аполлон». Текст на плакате: Со времени запуска первого искусственного спутника Земли и первого полета человека в космическое пространство космос стал ареной международного сотрудничества. Разрядка напряженности, потепление в советско-американских отношениях создали условия для проведения первого международного космического полета.”
"Летом 1975-го…" 2015 г. Группа Doping Pong "Летом 1975-го…" 2015 г. Группа Doping Pong
A7L — те самые скафандры, в которых находились астронавты NASA во время лунных миссий Аполлон. Нил Армстронг, скафандр которого вы видите на фотографии, описывал его как «прочный, надёжный и почти приятный».

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


20.07.2010 Международное рукопожатие на орбите Земли – 35 лет спустя

смонавт А.И. Лазуткин устроили для гостей небольшую экскурсию по экспозиции ММК. Экипажи «Союза» и «Аполлона» встречались в ММК 5 лет назад, чтобы отметить 30-летие программы, а обновленную экс
17.07.2009 NASA представило снимки артефактов "Аполлонов" на Луне

ения заявленным разрешением около 1 м были сделаны аппаратом LRO в период между 11 и 15 июля. Сообщается, что в дальнейшем аппарат NASA LROC позволит получить изображения предполагаемых мест посадки "Аполлонов" с разрешением в 2-3 раза большим. Ранее NASA представило обработанные в Голливуде специальным образом записи сцен посадки "Аполлонов", которые после обработки стали, по мнению
21.11.2007 В США предложено реализовать очередной "Проект Аполлон"

Как сообщает Altoona Herald, кандидат в президенты США от демократической партии Джо Биден предложил реализовать очередной "Проект Аполлон" стоимостью $50 млрд. Проект должен быть реализован в течение 5 лет, его основная задача - обеспечение энергетической безопасности посредством поиска новых источников энергии и и
26.07.2005 SMART-1 заснял лунную "реку"

ие, пробурили на Луне три скважины и привезли на Землю 77 кг грунта. #gallery# Снимки мест посадки «Аполлонов» вызывают у общественности и специалистов особый интерес - теоретически, они могли

26.07.2005 SMART-1 заснял лунную "реку"

ие, пробурили на Луне три скважины и привезли на Землю 77 кг грунта. #gallery# Снимки мест посадки «Аполлонов» вызывают у общественности и специалистов особый интерес - теоретически, они могли


