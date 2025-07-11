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Nature Geoscience
УПОМИНАНИЯ
Nature Geoscience и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8967 1
|1С 8566 1
|ИКС - Форпост 75 1
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 1
|Pirit - Пирит 84 1
|NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3413 3
|ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
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