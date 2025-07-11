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Индексная книга (каталог) CNews*
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Nature Geoscience


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит 1
01.11.2024 Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река 1
07.05.2024 Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре 1
06.01.2024 Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли 1
23.01.2013 Жизнь на Марсе: в недрах планеты нашли минералы 1
26.12.2012 В Антарктиду пришла "жара" 1
04.12.2012 На Венере замечены следы активных вулканов 1
16.11.2012 Выбросы CO2 закроют дорогу в космос 1
23.10.2012 Землетрясение в Испании спровоцировали скважины 1
16.10.2012 Солнечный ветер снабжает Луну водой 1
25.09.2012 Микробы заселили землю 2,75 млрд лет назад 1
28.03.2012 Теория рождения Луны опровергнута 1
14.12.2011 Астероид "испортил" орбиту Меркурия 1
25.08.2011 Найдены самые древние следы жизни на Земле 1
06.07.2011 На дне Тихого океана нашли редкоземельное Эльдорадо 1
16.05.2011 Бактерии помогали древним животным дышать 1
24.02.2011 Скорость вращения земного ядра была преувеличена 1
25.03.2008 Предложена новая теория формирования грозовых разрядов 1
28.02.2008 Исследовано влияние цивилизации на количество пыли 1
03.12.2007 Тропики Земли продвигаются к полюсам 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Nature Geoscience и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8967 1
8566 1
ИКС - Форпост 75 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 1
Pirit - Пирит 84 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 683 1
Веста 51 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
Резонанс НПП 375 1
Гранит 53 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3413 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9906 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22090 2
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 138 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7080 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13029 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8485 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7722 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2229 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16545 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3420 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13143 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7207 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3349 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 261 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10980 1
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 680 1
Конвекция - вид теплообмена (теплопередачи) 49 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1160 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69255 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1005 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2349 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 70 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 641 1
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 1
Rambler - Рамблер Карты 30 1
NASA Mariner - американская автоматическая межпланетная станция 7 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5057 1
Michalski Joseph - Михальский Джозеф 2 1
Riousset Jeremy - Руссет Джереми 2 1
Земля - планета Солнечной системы 10497 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5280 4
Солнечная система - Solar system 2535 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1499 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52750 3
Канада 4932 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17625 2
Россия - РФ - Российская федерация 150778 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 668 2
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 466 1
Венера - планета Солнечной системы 290 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1302 1
Япония 13396 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3557 1
Испания - Королевство 3741 1
Франция - Французская Республика 7920 1
Европа 24443 1
Индонезия - Республика 983 1
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 50 1
США - Калифорния 4688 1
Великобритания - Лондон 2391 1
Мировой океан - World Ocean 516 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 341 1
Сатурн - Титан (спутник) 490 1
США - Пенсильвания 361 1
США - Колумбия - Вашингтон 1413 1
Португалия - Португальская Республика 932 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 726 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 376 1
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Великобритания - Кембридж 261 1
Земля - Южное полушарие 159 1
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Дания - Гренландия 141 1
Индия - Bharat 5578 1
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University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 261 1
Yonsei University - Университет Йонсей - Университет Ёнсе 8 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
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