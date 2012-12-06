Дания - Гренландия

Таяние льда на полюсах растет огромными темпами ря на 0,95 мм), чем в 1990-х годах (0,27 мм). Примерно две трети потерь ледовой массы приходится на Гренландию, остальное - на Антарктиду. Этот показатель потерь ледяного покрова находится в пр

Гренландия отреагировала на "жару 2010" великим таянием Необычайно жаркий 2010 год вызвал ускоренное таяние льда в Южной Гренландии. Остров потерял гигантское количество льда, 100 млрд тонн, и поднялся из воды на 2

Ледниковая угроза: Гренландия тает, Антарктида нестабильна емле уровень мирового океана был не менее чем на 4, а, может быть, и на 20 м выше, чем сегодня. Лед Гренландии на самом деле более стабилен, чем предполагают ученые Куда подевалась вся эта вода

Гренландия и Антарктида затапливают Россию ствия таких наводнений могут быть катастрофическими для городов Ленобласти, в частности Сестрорецка. Специалисты связывают изменения уровня воды с таянием ледяного покрова материков, в первую очередь Гренландии и Антарктиды. В Арктике происходит протаивание береговых комплексов, в результате которых береговая линия отступает со скоростью до 15 метров в год. С подъемом уровня воды связан и у

Холодная зима в США и Европе связана с потеплением в Арктике Площадь Арктики, покрытая льдом, приблизилась к минимальному значению за всю историю наблюдений. По всей Арктике температура поднимается, а слой снега уменьшается. В Гренландии рекордно высокие температуры в этом году способствовали таянию массивного слоя льда в этом регионе. При этом ученые считают, что эти изменения - долгосрочные, то есть возвращение кли

Остров Гренландия восстаёт из океана данные измерений правильно интерпретированы и процесс продолжится, то к 2025 году скорость подъёма Гренландии может достичь 5 см в год. Почему и зачем восстаёт из воды Гренландия - непонятно.

Гренландию первыми колонизировали сибиряки Morten Rasmussen), привёл к неожиданным результатам. Оказалось, что первопроходцы, колонизировавшие Гренландию в эпоху строительства великих пирамид Египта, за тысячу лет до падения Трои, были

Гренландский и антарктический ледяные щиты продолжают терять массу ного совета по науке (МСНС) «Современное состояние полярных исследований» обращается внимание на то, что глобальная окружающая среда изменяется гораздо быстрее, чем когда-либо в истории человечества. Гренландский и антарктический ледяные щиты теряют массу и, тем самым, способствуют повышению уровня моря. В Арктике в течение летних сезонов 2007 и 2008 годов годовой минимум распространения мо

Ледники Антарктики, Аляски и Гренландии с 2003 года уменьшились на 2 трлн. тонн олученным со спутника и обнародованным 16 декабря национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), с 2003 года масштаб таяния ледников Антарктики, Аляски и Гренландии уже превысил 2 трлн. тонн, что стало новым свидетельством глобального потепления. О продолжающейся тенденции глобального потепления говорится и в докладе, обнародованном 16 декабря В

Морфология побережья Гренландии запечатлела период тёплой Арктики Результаты цикла исследований береговых валов на северном побережье Гренландии, проведенных специалистами норвежской геологической службы совместно с исследовательской группой университета Копенгагена, подтверждают, что примерно 6 - 7 тыс. лет назад климат в Ар

Ледники Гренландии растапливает тепло недр Земли Исследования, проведенные группой американских ученых под руководством профессора Ральфа фон Фрезе (Ralph von Frese) из университета штата Огайо, показали, что сокращение ледникового покрова Гренландии связано не только с изменениями климата, вызванными активностью человека, но и с ростом количества тепла, приходящего "снизу". Основным очагом разогрева является область в северной ч

Арктический рай: новые данные Как сообщает Reuters, ученым удалось не только обнаружить остатки пышных лесов, произраставших в Гренландии и ныне погребенных под километровой толщей льда, но и выделить ДНК из образцов тка

Снега Гренландии тают все быстрее метеорологическом спутнике. Сенсоры измеряют электромагнитные излучения ледовых и снежных покрытий Гренландии и определяют периоды таяния. Их работа не зависит от наличия облаков или солнечног

Обзор Penumbra: Overture. Путешествие по шахтам Гренландии 2006 году они выпустили технологическую демоверсию проекта Penumbra: Overture, а недавно случился и релиз, о котором пойдет речь в этой статье.Читайте: Обзор Penumbra: Overture. Путешествие по шахтам Гренландии.

Летопись солнечных вспышек найдена во льдах Гренландии Изучение образцов льда Гренландии, как сообщается в мартовском номере Geophysical Research Letters, может помочь восстановить хронологию солнечных вспышек. Так, по изучению содержания нитратов в одном из образцов, ус

Таяние ледников Гренландии: новые данные Исследование влияния глобального потепления на таяние льдов Гренландии и Антарктиды было признано одной из важнейших задач Международного полярного года 2007-2008. В Гренландии сосредоточено 10% всех запасов льда на планете, таяние которых может

Ледники Гренландии исчезают с катастрофической скоростью Последние данные исследований свидетельствуют, что ледяной покров Гренландии убывает в 3 раза быстрее, чем предполагалось ранее, сообщает NewScientist. Команда ученых из университета Техаса в Остине (США) установила, что за период с апреля 2002 года по ноябрь

Ледники Гренландии исчезают с катастрофической скоростью Последние данные исследований свидетельствуют, что ледяной покров Гренландии убывает в 3 раза быстрее, чем предполагалось ранее, сообщает NewScientist. Команда ученых из университета Техаса в Остине (США) установила, что за период с апреля 2002 года по ноябрь

Землетрясения в Гренландии вызваны глобальным потеплением? т-Догерти доктор Мередит Неттлс (Meredith Nettles) предоставили отчет о ледниковых землетрясениях в Гренландии. Ученые впервые описали ледниковые землетрясения еще в 2003 г. Однако сезонные зак

Землетрясения в Гренландии вызваны глобальным потеплением? т-Догерти доктор Мередит Неттлс (Meredith Nettles) предоставили отчет о ледниковых землетрясениях в Гренландии. Ученые впервые описали ледниковые землетрясения еще в 2003 г. Однако сезонные зак

Таяние льдов активизирует хозяйственную деятельность в Арктике Ледники Гренландии исчезают быстрее, чем считали ранее, — такой вывод делают американские ученые на основе последних исследований. По заказу агентства NASA ученые из лаборатории реактивного движен

Таяние льдов активизирует хозяйственную деятельность в Арктике Ледники Гренландии исчезают быстрее, чем считали ранее, — такой вывод делают американские ученые на основе последних исследований. По заказу агентства NASA ученые из лаборатории реактивного движен

Жизнь на Марсе: совсем как в Гренландии? Профессор Бафорд Прайс (P. Buford Price) и его коллеги из Калифорнийского университета Беркли измерили концентрацию метана в ледяном керне длиной 3 км, полученном в результате бурения льда в Гренландии. Исследование проводилось в рамках проекта Greenland Ice Sheet Project 2 по изучению климата Земли, сообщает SpaceDaily. Измеренная концентрация метана в основании керна в 10 раз пре

Жизнь на Марсе: совсем как в Гренландии? Профессор Бафорд Прайс (P. Buford Price) и его коллеги из Калифорнийского университета Беркли измерили концентрацию метана в ледяном керне длиной 3 км, полученном в результате бурения льда в Гренландии. Исследование проводилось в рамках проекта Greenland Ice Sheet Project 2 по изучению климата Земли, сообщает SpaceDaily. Измеренная концентрация метана в основании керна в 10 раз пре