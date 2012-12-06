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Дания Гренландия

Дания - Гренландия

"Белый медведь в снежную бурю, Гренландия" 1924 г. холст, масло Эмануэль Петерсен (Дания, 1894 - 1948) "Белый медведь в снежную бурю, Гренландия" 1924 г. холст, масло Эмануэль Петерсен (Дания, 1894 - 1948)
"Белый медведь в снежную бурю, Гренландия" 1924 г. холст, масло Эмануэль Петерсен (Дания, 1894 - 1948)

СОБЫТИЯ


06.12.2012 Таяние льда на полюсах растет огромными темпами

ря на 0,95 мм), чем в 1990-х годах (0,27 мм). Примерно две трети потерь ледовой массы приходится на Гренландию, остальное - на Антарктиду. Этот показатель потерь ледяного покрова находится в пр
14.12.2011 Гренландия отреагировала на "жару 2010" великим таянием

Необычайно жаркий 2010 год вызвал ускоренное таяние льда в Южной Гренландии. Остров потерял гигантское количество льда, 100 млрд тонн, и поднялся из воды на 2
08.08.2011 Ледниковая угроза: Гренландия тает, Антарктида нестабильна

емле уровень мирового океана был не менее чем на 4, а, может быть, и на 20 м выше, чем сегодня. Лед Гренландии на самом деле более стабилен, чем предполагают ученые Куда подевалась вся эта вода
10.12.2010 Гренландия и Антарктида затапливают Россию

ствия таких наводнений могут быть катастрофическими для городов Ленобласти, в частности Сестрорецка. Специалисты связывают изменения уровня воды с таянием ледяного покрова материков, в первую очередь Гренландии и Антарктиды. В Арктике происходит протаивание береговых комплексов, в результате которых береговая линия отступает со скоростью до 15 метров в год. С подъемом уровня воды связан и у
25.10.2010 Холодная зима в США и Европе связана с потеплением в Арктике

Площадь Арктики, покрытая льдом, приблизилась к минимальному значению за всю историю наблюдений. По всей Арктике температура поднимается, а слой снега уменьшается. В Гренландии рекордно высокие температуры в этом году способствовали таянию массивного слоя льда в этом регионе. При этом ученые считают, что эти изменения - долгосрочные, то есть возвращение кли
24.05.2010 Остров Гренландия восстаёт из океана

данные измерений правильно интерпретированы и процесс продолжится, то к 2025 году скорость подъёма Гренландии может достичь 5 см в год. Почему и зачем восстаёт из воды Гренландия - непонятно.

11.02.2010 Гренландию первыми колонизировали сибиряки

Morten Rasmussen), привёл к неожиданным результатам. Оказалось, что первопроходцы, колонизировавшие Гренландию в эпоху строительства великих пирамид Египта, за тысячу лет до падения Трои, были

26.02.2009 Гренландский и антарктический ледяные щиты продолжают терять массу

ного совета по науке (МСНС) «Современное состояние полярных исследований» обращается внимание на то, что глобальная окружающая среда изменяется гораздо быстрее, чем когда-либо в истории человечества. Гренландский и антарктический ледяные щиты теряют массу и, тем самым, способствуют повышению уровня моря. В Арктике в течение летних сезонов 2007 и 2008 годов годовой минимум распространения мо
17.12.2008 Ледники Антарктики, Аляски и Гренландии с 2003 года уменьшились на 2 трлн. тонн

олученным со спутника и обнародованным 16 декабря национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), с 2003 года масштаб таяния ледников Антарктики, Аляски и Гренландии уже превысил 2 трлн. тонн, что стало новым свидетельством глобального потепления. О продолжающейся тенденции глобального потепления говорится и в докладе, обнародованном 16 декабря В
27.10.2008 Морфология побережья Гренландии запечатлела период тёплой Арктики

Результаты цикла исследований береговых валов на северном побережье Гренландии, проведенных специалистами норвежской геологической службы совместно с исследовательской группой университета Копенгагена, подтверждают, что примерно 6 - 7 тыс. лет назад климат в Ар
13.12.2007 Ледники Гренландии растапливает тепло недр Земли

Исследования, проведенные группой американских ученых под руководством профессора Ральфа фон Фрезе (Ralph von Frese) из университета штата Огайо, показали, что сокращение ледникового покрова Гренландии связано не только с изменениями климата, вызванными активностью человека, но и с ростом количества тепла, приходящего "снизу". Основным очагом разогрева является область в северной ч
06.07.2007 Арктический рай: новые данные

Как сообщает Reuters, ученым удалось не только обнаружить остатки пышных лесов, произраставших в Гренландии и ныне погребенных под километровой толщей льда, но и выделить ДНК из образцов тка
31.05.2007 Снега Гренландии тают все быстрее

метеорологическом спутнике. Сенсоры измеряют электромагнитные излучения ледовых и снежных покрытий Гренландии и определяют периоды таяния. Их работа не зависит от наличия облаков или солнечног
11.05.2007 Обзор Penumbra: Overture. Путешествие по шахтам Гренландии

2006 году они выпустили технологическую демоверсию проекта Penumbra: Overture, а недавно случился и релиз, о котором пойдет речь в этой статье.Читайте: Обзор Penumbra: Overture. Путешествие по шахтам Гренландии.
04.04.2007 Летопись солнечных вспышек найдена во льдах Гренландии

Изучение образцов льда Гренландии, как сообщается в мартовском номере Geophysical Research Letters, может помочь восстановить хронологию солнечных вспышек. Так, по изучению содержания нитратов в одном из образцов, ус
26.03.2007 Таяние ледников Гренландии: новые данные

Исследование влияния глобального потепления на таяние льдов Гренландии и Антарктиды было признано одной из важнейших задач Международного полярного года 2007-2008. В Гренландии сосредоточено 10% всех запасов льда на планете, таяние которых может

11.08.2006 Ледники Гренландии исчезают с катастрофической скоростью

Последние данные исследований свидетельствуют, что ледяной покров Гренландии убывает в 3 раза быстрее, чем предполагалось ранее, сообщает NewScientist. Команда ученых из университета Техаса в Остине (США) установила, что за период с апреля 2002 года по ноябрь
11.08.2006 Ледники Гренландии исчезают с катастрофической скоростью

Последние данные исследований свидетельствуют, что ледяной покров Гренландии убывает в 3 раза быстрее, чем предполагалось ранее, сообщает NewScientist. Команда ученых из университета Техаса в Остине (США) установила, что за период с апреля 2002 года по ноябрь
28.03.2006 Землетрясения в Гренландии вызваны глобальным потеплением?

т-Догерти доктор Мередит Неттлс (Meredith Nettles) предоставили отчет о ледниковых землетрясениях в Гренландии. Ученые впервые описали ледниковые землетрясения еще в 2003 г. Однако сезонные зак
28.03.2006 Землетрясения в Гренландии вызваны глобальным потеплением?

т-Догерти доктор Мередит Неттлс (Meredith Nettles) предоставили отчет о ледниковых землетрясениях в Гренландии. Ученые впервые описали ледниковые землетрясения еще в 2003 г. Однако сезонные зак
21.02.2006 Таяние льдов активизирует хозяйственную деятельность в Арктике

Ледники Гренландии исчезают быстрее, чем считали ранее, — такой вывод делают американские ученые на основе последних исследований. По заказу агентства NASA ученые из лаборатории реактивного движен
21.02.2006 Таяние льдов активизирует хозяйственную деятельность в Арктике

Ледники Гренландии исчезают быстрее, чем считали ранее, — такой вывод делают американские ученые на основе последних исследований. По заказу агентства NASA ученые из лаборатории реактивного движен
16.12.2005 Жизнь на Марсе: совсем как в Гренландии?

Профессор Бафорд Прайс (P. Buford Price) и его коллеги из Калифорнийского университета Беркли измерили концентрацию метана в ледяном керне длиной 3 км, полученном в результате бурения льда в Гренландии. Исследование проводилось в рамках проекта Greenland Ice Sheet Project 2 по изучению климата Земли, сообщает SpaceDaily. Измеренная концентрация метана в основании керна в 10 раз пре
16.12.2005 Жизнь на Марсе: совсем как в Гренландии?

Профессор Бафорд Прайс (P. Buford Price) и его коллеги из Калифорнийского университета Беркли измерили концентрацию метана в ледяном керне длиной 3 км, полученном в результате бурения льда в Гренландии. Исследование проводилось в рамках проекта Greenland Ice Sheet Project 2 по изучению климата Земли, сообщает SpaceDaily. Измеренная концентрация метана в основании керна в 10 раз пре
25.11.2005 Siemens обеспечит скоростным интернетом Гренландию

обильных пользователей к интернету. Обычные наземные кабельные соединения, в основном, невозможны в Гренландии, где две трети территории (около 800 тыс. кв. миль) представляют собой вечную мерз

Публикаций - 145, упоминаний - 173

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Brin Sergey - Сергей Брин 193 2
Larry Page - Ларри Пейдж 197 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Перельман Григорий 16 1
Сахаров Андрей 8 1
Спицына Наталия 20 1
Clegg Nick - Клегг Ник 11 1
Mitrovica Jerry - Митровица Джерри 1 1
Добролюбов Сергей 2 1
Vinther Jakob - Винтер Джейкоб 2 1
Willerslev Eske - Виллерслев Эске 4 1
Роде Роберт - Rohde Robert 3 1
Ignatiev Alex - Игнатьев Алекс 3 1
Давыденко Вячеслав 2 1
McCausland Phil - МакКосланд Фил 1 1
Horvath Gabor - Хорват Габор 1 1
Rogers John - Роджерс Джон 12 1
Price Gary - Прайс Гэри 4 1
Born Erik - Борн Эрик 1 1
Фаворская Алена 1 1
Keller Christian - Келлер Кристиан 3 1
Gilles Pascal - Жиллес Паскаль 3 1
Gudmundsson Hilmar - Гудмундссон Гилмар 1 1
Wdowinski Shimon - Вдовиниски Симон 1 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 50
Россия - РФ - Российская федерация 166168 48
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 43
Европа 24964 35
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 34
Канада 5082 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 25
Мировой океан - World Ocean 528 20
Исландия 255 19
Индия - Bharat 5870 19
США - Аляска 246 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 18
Норвегия - Королевство 1858 17
Нидерланды 3746 17
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 15
Дания - Королевство 1337 15
Арктика - Северный полюс 184 14
Азия - Азиатский регион 5920 14
Финляндия - Финляндская Республика 3697 14
Северный Ледовитый океан 123 13
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 12
Франция - Французская Республика 8177 11
Солнечная система - Solar system 2569 11
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 10
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 10
Хорватия - Республика 287 10
Швеция - Королевство 3782 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 9
Америка Южная 884 9
Бельгия - Королевство 1192 9
Африка - Африканский регион 3641 9
Испания - Королевство 3840 9
Эстония - Эстонская Республика 764 9
Румыния 753 9
Латвия - Латвийская Республика 836 9
Словения - Республика 255 8
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 33
Геология - Ледник - Glacier 218 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 25
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 21
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 20
Зоология - наука о животных 2887 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 9
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 8
Ботаника - Растения - Plantae 1167 8
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 8
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 7
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 140 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 5
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 5
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 5
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 229 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
Физика - Градус Цельсия 293 4
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 4
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 4
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 4
Солнце - Солнечное затмение - Solar eclipse 97 4
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Английский язык 7030 3
Физика - Physics - область естествознания 2940 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 3
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 3
New Scientist 1448 8
TerraDaily 141 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
Phys.org 972 6
Geophysical Research Letters 31 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
Scientific American 81 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
AP - Associated Press 2007 2
Nature 832 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Axel Springer - Telegraph Media Group - Daily Telegraph 53 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
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Nature Geoscience 22 1
Forbes - Форбс 1002 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
FT - Financial Times 1296 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
TorrentFreak (TF) 159 1
Science Advances 35 1
Telegraph 199 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
The Independent 32 1
ScienceDaily 399 1
NEWSru.com 229 1
PhysicsWeb 184 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 6
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 4
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 23 4
Columbia University - Колумбийский университет 157 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 3
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
UK STFC - Science and Technology Facilities Council - Rutherford Appleton Laboratory, RAL - Лаборатория Резерфорда-Эплтона - Chilbolton Observatory 6 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 2
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 2
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 2
BAS - British Antarctic Survey - Британская антарктическая служба 16 2
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 2
University of Virginia - Виргинский университет 33 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 22 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 1
Aarhus University - Орхусский университет - Aarhus School of Business - Бизнес-школа Орхуса 10 1
CU Boulder - University of Colorado Boulder - Университет Колорадо Боулдер - Колорадский университет в Боулдере 14 1
University of Miami - Университет Майами 24 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 1
ELTE - Eötvös Loránd Tudományegyetem - Eotvos Lorand University - Университет имени Лоранда Этвёша 3 1
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 1
Universitetet i Oslo - University of Oslo - Университет Осло 20 1
University of Notre Dame du Lac - Университет Нотр-Дам 22 1
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Paris 1 Panthéon-Sorbonne University - Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна 1 1
University of Sussex - Университет Сассекса - Университета графства Сассекс 20 1
AWI - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung - Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера 10 1
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
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