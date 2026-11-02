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Universiteit Utrecht Rijksuniversiteit Utrecht Utrecht University Утрехтский университет

СОБЫТИЯ


02.11.2026 Создан робот на основе искусственных человеческих нейронов 1
26.04.2024 Впервые создан искусственный синапс. Есть шанс построить компьютер на физических принципах человеческого мозга 2
30.04.2021 Компьютерное моделирование показало, как передвигался тираннозавр 1
17.06.2018 Детский стресс лишает мозг гибкости 1
15.05.2018 Новый свиной вирус потенциально опасен для людей 1
17.09.2013 Грандиозный ледяной обвал указал на марсианские города 1
21.06.2013 Почему свои амбиции родители пытаются реализовать в детях 1
15.05.2012 Подземные воды уходят - океан наступает 1
27.09.2010 Расход подземных вод грозит глобальной засухой 1
27.08.2009 IBM прорвалась за пределы наносферы 1
22.04.2008 24 апреля откроется Международный Конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике 2
16.04.2008 24 апреля откроется конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике 2
06.12.2007 Красное море предложено перегородить дамбой ГЭС 1
04.10.2007 Креационисты переписывают естествознание: ученые протестуют 1
20.06.2007 Cуществование черных дыр поставлено под вопрос 1
05.06.2007 Глобальное потепление: роль растений пересматривается 1
02.06.2006 У Арктики было "тропическое" прошлое 1
02.06.2006 У Арктики было "тропическое" прошлое 1
30.03.2006 Чиксулубский метеорит не убивал динозавров? 2
30.03.2006 Чиксулубский метеорит не убивал динозавров? 2
14.01.2002 Квантовые технологии останавливают свет 1
14.01.2002 Ученые сделали новый шаг в разработке квантовых компьютеров и памяти 1
14.01.2002 Ученые сделали новый шаг в разработке квантовых компьютеров и памяти 1
14.01.2002 Квантовые технологии останавливают свет 1

Публикаций - 24, упоминаний - 29

Universiteit Utrecht и организации, системы, технологии, персоны:

GE Healthcare - General Electric Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 29 2
IBM - International Business Machines Corp 9722 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1099 4
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 143 2
Резонанс НПП 409 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 290 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 789 2
ОБР - Общество биотехнологов России имени Ю.А. Овчинникова 2 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22907 5
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1621 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16929 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3855 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10579 4
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 711 4
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 162 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3773 4
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 559 4
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3133 4
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 296 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14944 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5110 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3911 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17147 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 664 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10322 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10112 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10931 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7667 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2936 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4247 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55263 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10413 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2387 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5198 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8072 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14541 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24952 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8952 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2525 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6657 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4157 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7462 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2943 1
Трансфер технологий 162 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1128 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
Хеммер Филипп 6 4
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 4
Harting Markus - Хартинг Маркус 2 2
Duan Gang - Дуань Ган 8 2
Sluijs Appy - Слуджис Эппи 2 2
Попов Владимир 25 2
Василов Раиф 2 2
Калюжный Сергей 8 2
Варфоломеев Сергей 2 2
Moll Nikolaj - Молл Николай 1 1
Meyer Gerhard - Мейер Герхард 1 1
Attenborough David - Аттенборо Дэвид 2 1
Rockmann Thomas - Рокманн Томас 1 1
Нидерланды 3784 19
Земля - планета Солнечной системы 10933 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19469 4
Германия - Бавария - Мюнхен 486 4
Мировой океан - World Ocean 532 4
Дания - Гренландия 146 4
Россия - РФ - Российская федерация 169491 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55215 2
Европа 25061 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48328 2
Швеция - Королевство 3802 2
Финляндия - Финляндская Республика 3711 2
Канада 5099 2
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Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1446 2
США - Техас 1065 2
Бельгия - Брюссель 249 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 686 2
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Германия - Северный Рейн-Вестфалия 40 2
Северный Ледовитый океан 124 2
Гватемала - Республика 60 2
Гаити Республика 58 2
Америка Центральная - Юкатан полуостров 26 2
Америка Центральная - Юкатан полуостров - Чикшулуб (Chicxulub, Чиксулуб) кратер 19 2
Северный Ледовитый океан - Хребет Ломоносова 9 2
Америка Северная - Канадские озера - Великие озера Северной Америки - Канадский бассейн - Ниагарский водопад 26 1
Нидерланды - Лейден 18 1
Индийский океан - Ормузский пролив 29 1
Южная Корея - Республика 7134 1
Индия - Bharat 5929 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2628 1
Германия - Федеративная Республика 13323 1
Евразия - Евразийский континент 647 1
США - Калифорния 4847 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 735 1
Швейцария - Цюрих 280 1
Физика - Physics - область естествознания 2981 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34520 8
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 895 5
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 585 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58787 3
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3490 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 836 2
Иридий - Iridium - химический элемент 17 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2324 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1172 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1391 2
Зоология - наука о животных 2927 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1300 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1336 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 574 2
Зоология - Рептилии - Reptilia - Пресмыкающиеся - класс преимущественно наземных позвоночных животных, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых 83 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4639 1
Цензура - Свобода слово 515 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3852 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10630 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3117 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2331 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1572 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2193 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11038 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - NeuroTech - Neurostimulation 205 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3822 1
Ветеринария - Ветеринарная медицина - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 109 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3088 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6926 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1256 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4802 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 406 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1752 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 373 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1029 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1327 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11570 1
Физика - Скорость света - celeritas - абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с) 56 1
Nature 835 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2737 3
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Telegraph 203 1
New Scientist 1448 1
Phys.org 973 1
CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 1
Scientific American 81 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 5
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 474 4
РАН - Российская академия наук 2155 2
РАН ИБХФ - Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 10 2
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 18 2
Radboud Universiteit Nijmegen - Katholieke Universiteit Nijmegen - Radboud University Nijmegen - Университет Неймегена имени святого Радбода Утрехтского 14 1
Sogang University - Университет Соган 2 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 7 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 1
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 1
Короткая ссылка
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