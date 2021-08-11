Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Max Planck Computing and Data Facility MPCDF Общество Макса Планка
Публикаций - 199, упоминаний - 200
Max Planck Computing and Data Facility упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IBM - International Business Machines Corp 8934 5
|Sony 6141 4
|Галактика - Корпорация 1072 4
|Intel Corporation 11251 2
|Lenovo Group 2076 2
|Nvidia Corp 3115 2
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1025 2
|Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 105 2
|1С-Битрикс - Bitrix 440 1
|Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 168 1
|Toshiba Corporation 2830 1
|1С-ИжТиСи 5415 1
|Microsoft Corporation 22476 1
|AMD - Advanced Micro Devices 3656 1
|SUSE 322 1
|Amazon Inc - Amazon.com 2646 1
|Dell EMC 4727 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 491 1
|Google LLC 10316 1
|Fujitsu 1896 1
|1С 6025 1
|Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 60 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
|Planck Max - Планк Макс 14 2
|Еремец Михаил 2 2
|Лукин Михаил 15 1
|Левкевич Михаил 60 1
|CNews RND - R&D.CNews 2112 12
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 6
|Phys.org 972 6
|ScienceDaily 400 6
|Nature 769 5
|New Scientist 1447 4
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 3
|Der Spiegel 143 3
|PhysicsWorld 89 3
|EurekAlert 270 2
|Nanotechweb 92 2
|PhysicsWeb 180 1
|Associated Press 1975 1
|Scientific American 80 1
|CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
|Sky and Telescope 49 1
|Telegraph 197 1
|SpaceDaily - Space Daily 187 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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