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ИКТ 7030
Организации 5071
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Технологии 2689
Системы 15689
Персоны 25027
География 1352
Статьи 940
Пресса 793
ИАА 549
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1154
Мероприятия 775

Max Planck Computing and Data Facility MPCDF Общество Макса Планка



11.08.2021 Почему на Земле так много кислорода? Ученые «винят» Луну и микробов 1
06.09.2020 Суперкомпьютеры включились в борьбу против коронавируса 1
13.07.2020 Lenovo предоставила высокопроизводительный компьютер сети научно-исследовательских организаций им. Макса Планка 3
15.10.2017 Дом с видом на лес защищает от стресса 1
12.06.2017 Ученый предложил интернет-сообществу расшифровать внеземное послание 1
11.02.2016 Китайский термоядерный реактор поставил рекорд 1
12.08.2015 Человека превратили в гигантский тачпад. Видео 1
04.12.2014 Сверхпроводимость при комнатной температуре 1
27.10.2014 Черные дыры разогревают Вселенную 1
07.11.2013 Голуби находят дорогу по запаху 1
18.10.2013 Музыка облегчает работу и тренировки 1
10.07.2013 Неандертальцы и предки современного человека научились говорить одновременно? 1
28.06.2013 Бурное рождение нейтронной звезды 1
26.06.2013 Чувство голода заставляет нас рисковать жизнью 1
30.05.2013 Секрет «неуловимости» крыс в движении их глаз 1
29.05.2013 Биоматериалы: что мы скопировали у природы 1
22.03.2013 Создана гибкая минеральная "кость" 1
30.01.2013 Дерево на морском дне – приют для мигрантов 1
24.01.2013 Недалеко от Пекина нашли ДНК-следы индейцев и азиатов 1
16.01.2013 4000 лет назад индийцы открыли Австралию 1
30.11.2012 Гигантская черная дыра бьет по модели эволюции галактик 1
08.11.2012 Создан квантовый кристалл 1
30.10.2012 Космическое танго "черной вдовы": найден необычный пульсар 1
17.10.2012 Интеллект животного не измерить "мозгом" 1
08.10.2012 Технологии безопасности: квантовая защита совершенна? 1
02.10.2012 Ученые наконец узнали, как учится мозг 1
12.09.2012 Почему фотография еды вызывает аппетит? 1
11.09.2012 Младенцы разбираются в грамматике лучше взрослых 1
05.09.2012 Самый короткий лазерный импульс: 67 аттосекунд 1
30.08.2012 Среди шимпанзе встречаются гении 1
09.08.2012 Людям придется привыкнуть к смогу 1
29.06.2012 Помидоры без вкуса: генетики доигрались 1
06.06.2012 Метан на Марсе – это не признак жизни 1
01.06.2012 Удалось заснять смертельное оружие бактерий. ФОТО 1
03.04.2012 Мертвые звезды могут стать частью космической GPS 1
10.02.2012 Полностью расшифрован геном алтайского "денисовца" 1
07.02.2012 Старше Вселенной: ученые объяснили парадокс пульсаров 1
30.11.2011 Почти как люди: вороны научились общаться жестами 1
22.11.2011 Звезды рождаются под действием магнитных полей 1
22.11.2011 Низкотемпературная плазма обеззараживает воду надолго 1

Публикаций - 199, упоминаний - 200

Max Planck Computing and Data Facility упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8934 5
Sony 6141 4
Галактика - Корпорация 1072 4
Intel Corporation 11251 2
Lenovo Group 2076 2
Nvidia Corp 3115 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1025 2
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 105 2
1С-Битрикс - Bitrix 440 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 168 1
Toshiba Corporation 2830 1
1С-ИжТиСи 5415 1
Microsoft Corporation 22476 1
AMD - Advanced Micro Devices 3656 1
SUSE 322 1
Amazon Inc - Amazon.com 2646 1
Dell EMC 4727 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 491 1
Google LLC 10316 1
Fujitsu 1896 1
6025 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 60 1
DuPont - Дюпон 100 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 628 2
ЕКА Топливная компания 137 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 1
Roche Holding - Холдинг Рош 19 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 20 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 641 1
Jaguar Cars 114 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 6
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 1
ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 12 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3152 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 359 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6436 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10924 3
Квантовая телепортация - передача квантового состояния на расстояние - квантовые повторители 10 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29995 2
Сервер - Серверные платформы 10468 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 580 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2357 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 949 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 66 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3009 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12979 1
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3859 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 101 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5955 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 953 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5434 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2544 1
ARM - Advanced RISC Machine 308 1
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2052 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1525 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1929 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 329 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 45831 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 432 1
ARM64 - Архитектура процессора 1258 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 172 1
IBM Power4 39 4
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 443 3
NASA JWST - James Webb Space Telescope 43 2
МКС - Международная космическая станция 1430 2
Linux OS 7656 2
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 96 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1349 2
ЭОС Дело СЭД 4107 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер 217 1
Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан 69 1
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 64 1
IBM Power Systems - Серия серверов 216 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 249 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 108 1
Intel x86 - архитектура процессора 1383 1
Microsoft Skype 1937 1
Lenovo Rear Door Heat Exchanger 1 1
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 11 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 35 1
Planck Max - Планк Макс 14 2
Еремец Михаил 2 2
Лукин Михаил 15 1
Левкевич Михаил 60 1
Германия - Федеративная Республика 8849 86
Земля - планета Солнечной системы 7381 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45774 20
Солнечная система 2230 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13799 16
Европа 12132 11
Солнце - звезда Солнечной системы 1343 10
Франция - Французская Республика 5638 9
Россия - РФ - Российская федерация 108032 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13434 5
Франция - Иль-де-Франс - Париж 964 5
Испания - Королевство 2901 5
Млечный путь - Наша Галактика 477 5
Германия - Саксония - Лейпциг 65 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11780 4
Нидерланды 2189 4
Германия - Бавария - Мюнхен 423 4
Австралия - Австралийский Союз 2783 4
Африка - Африканский регион 2841 3
Намибия - Республика 56 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1560 3
Нептун - планета Солнечной системы 180 3
Австрия - Австрийская Республика 1019 3
Ирландия - Республика 818 3
Дания - Королевство 900 3
Норвегия - Королевство 1145 3
Германия - Штутгарт 35 3
Италия - Итальянская Республика 3296 3
Плутон - планета Солнечной системы 234 2
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 424 2
Дания - Гренландия 132 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 435 2
Индия - Республика 4257 2
Земля - Северное полушарие 130 2
Пояс Койпера - область Солнечной системы 179 2
Финляндия - Финляндская Республика 1791 2
Чехия - Чешская Республика 1051 2
Армения - Республика 1109 2
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1089 2
США - Нью-Мексико 239 2
Астрономия - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 614 11
Физика - область естествознания 873 10
ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула 435 8
Болезнь Альцгеймера 186 3
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 2
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 25 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2404 1
Образование в России 452 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 1
Психология - Психологическая поддержка 346 1
Болезнь Паркинсона 101 1
Киотский протокол - Международное соглашение, заключённое с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению 51 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 12
Thomson Reuters - Рейтер 5731 6
Phys.org 972 6
ScienceDaily 400 6
Nature 769 5
New Scientist 1447 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 3
Der Spiegel 143 3
PhysicsWorld 89 3
EurekAlert 270 2
Nanotechweb 92 2
PhysicsWeb 180 1
Associated Press 1975 1
Scientific American 80 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
Sky and Telescope 49 1
Telegraph 197 1
SpaceDaily - Space Daily 187 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3475 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 95 7
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 438 4
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 58 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 3
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 22 2
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 33 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 817 2
University of California - Калифорнийский университет 76 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 2
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 114 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 91 1
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 9 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 25 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 78 1
University of Oxford - Оксфордский университет 188 1
РАН - Российская академия наук 1387 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 143 1
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 1
Cornell University - Корнеллский университет 135 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
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Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
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