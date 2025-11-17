Разделы

Optics Letters Optical Society of America


СОБЫТИЯ


17.11.2025 Управляемая прозрачность: ученые заставили «ловушку для света» стать «невидимой» 1
31.10.2017 Изобретение ученых МГУ приблизит создание квантового компьютера 1
05.09.2012 Самый короткий лазерный импульс: 67 аттосекунд 1
09.07.2008 Интерференционная литография: получено рекордное разрешение 1
11.04.2008 Жидкие линзы: фантастические перспективы для оптики 1
19.03.2008 Создан материал для трехмерной компьютерной памяти 1

Intel Corporation 12518 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
РНФ - Российский научный фонд 136 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11154 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3476 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1452 2
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 168 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2596 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2355 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1096 1
Кольцевой резонатор - оптический резонатор, в котором свет распространяется по замкнутой траектории в одном направлении 65 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21886 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12859 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2448 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4838 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4809 1
Микроскоп - Microscope 336 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1952 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 915 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 518 1
Дьяконов Иван 2 1
Johnson Michael - Джонсон Майкл 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53341 2
США - Калифорния - Сан-Диего 369 1
США - Массачусетс - Бостон 381 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1806 1
США - Флорида 771 1
США - Портленд 66 1
США - Калифорния 4769 1
Россия - РФ - Российская федерация 155780 1
Франция - Французская Республика 7967 1
Германия - Федеративная Республика 12918 1
Физика - Physics - область естествознания 2818 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31626 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1677 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1495 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4345 1
Молекула - Molecula 1083 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 305 1
Металлы - Серебро - Silver 794 1
Зоология - наука о животных 2780 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10658 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1626 1
РАН - Российская академия наук 2001 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 18 1
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 30 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 37 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 974 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
РАН ИФМ - Институт физики микроструктур РАН 10 1
