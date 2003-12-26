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e4 Engineering



26.12.2003 "Чистый" водород продлит жизнь топливным элементам 1

26.12.2003 "Чистый" водород продлит жизнь топливным элементам 1

03.11.2003 Подделывать документы станет сложнее 1

03.11.2003 Подделывать документы станет сложнее 1

10.10.2003 Самолет летит под действием лазерного луча 1

10.10.2003 Самолет летит под действием лазерного луча 1

02.10.2003 Пароль заменит «клавиатурный портрет» 1

02.10.2003 Пароль заменит «клавиатурный портрет» 1

29.09.2003 Создан гибрид мобильника и телевизора 1

29.09.2003 Создан гибрид мобильника и телевизора 1

22.07.2003 OLED: революция в светотехнике? 1

22.07.2003 OLED: революция в светотехнике? 1

17.06.2003 В небе появятся самолеты из перламутра? 1

17.06.2003 В небе появятся самолеты из перламутра? 1

13.05.2003 Атипичную пневмонию узнают по лицу 1

13.05.2003 Атипичную пневмонию узнают по лицу 1

21.04.2003 Рефлексы тараканов помогут создать безопасный автомобиль 1

21.04.2003 Рефлексы тараканов помогут создать безопасный автомобиль 1

05.09.2002 GPS-датчики и мобильная связь помогут ориентироваться слепым 1

05.09.2002 Создан киберповодырь для слепых 1

05.09.2002 Создан киберповодырь для слепых 1

02.09.2002 BAN: контроль за здоровьем без неудобств 1

02.09.2002 BAN: контроль за здоровьем без неудобств 1

02.09.2002 В США создается система метеоспутников нового поколения 1

27.04.2002 Intel возобновляет строительство завода по производству микросхем в Ирландии 1

14.06.2001 Toshiba представила первый полноцветный OLED-дисплей 1

08.06.2001 DuPont и SEL будут совместно разрабатывать OLED-дисплеи 1

22.05.2001 Exide и Maxwell будут совместно разрабатывать системы накопления энергии большой емкости 1

17.05.2001 Kerr-McGee и Hydro-Quebec создали совместное предприятие Avestor Corporation по производству литий-полимерных батарей большой емкости 1

10.05.2001 Sony cоздаст в Таиланде производство магнитных носителей для цифровой записи 1

04.05.2001 В марте мировые продажи полупроводников упали на 7% до $15,07 млрд. 1

04.05.2001 Сотрудники Lucent арестованы по обвинению в промышленном шпионаже 1

28.04.2001 Ученые из лаборатории IBM cобрали прототип транзистора из углеродных нанотрубок 1

28.04.2001 Ученые из лаборатории IBM cобрали прототип транзистора из углеродных нанотрубок 1

27.04.2001 Новый радар ищет под землей 1

27.04.2001 Новый радар ищет под землей 1

27.04.2001 В Австралии сконструирован радар для обнаружения объектов под землей 1

27.04.2001 В Австралии сконструирован радар для обнаружения объектов под землей 1

25.04.2001 Pogo Technology разработала мобильное устройство с возможностями доступа к стандартным веб-страницам при помощи сетей GSM 1

23.04.2001 Chartered Semiconductor построит фабрику по выпуску кремниевых пластин в Сингапуре 1


Публикаций - 107, упоминаний - 107

e4 Engineering упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1340 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1648 4
IBM - International Business Machines Corp 9206 3
Motorola Inc 137 3
Lenovo Motorola 3506 3
National Instruments 26 2
Orbital Research 2 2
Domain Dynamics 3 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 423 2
Xerox 1120 2
РТИ Микрон - Micron 1315 2
BAE Systems 163 1
TRW 29 1
Singapore Telecommunications - Singtel 110 1
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 138 1
Polar - Полар 94 1
Amazon - iRobot 46 1
UCap Power - Maxwell Technologies 4 1
ReplayTV - Replay Networks - Replay Network Service 18 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 21 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 248 1
Poly - Plantronics 129 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1692 1
Sony 6428 1
Canon 1374 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 487 1
Toshiba Corporation 2856 1
Intel Corporation 11750 1
Microsoft Corporation 23868 1
Oracle - Sun Microsystems 2171 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 15
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 2
Bayer AG - Байер 60 2
Lockheed Martin 711 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 17 2
Dow Chemical Company (TDCC) 4 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 512 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 1
DuPont - Дюпон 94 1
Warner 554 1
Mitsubishi Heavy Industries 30 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 4
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 310 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 316 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 226 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1067 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 801 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 4 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 126 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 12
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 11
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 969 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2630 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 498 6
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 444 5
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 8 5
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности 128 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3121 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 4
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 4
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 11 3
Наушники - Headphones 1894 3
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 190 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 608 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 2989 3
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 486 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 3
Видеокамера - Camcorder 1306 3
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 769 3
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 1798 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 855 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3084 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 1438 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 374 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 1445 2
Тонкий клиент - Thin client - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 1 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 603 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 1332 2
Microsoft Windows 2000 940 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 3
Microsoft Dynamics 1175 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 131 2
Orbital Research - Bio-Avert - Biologically Inspired Autonomous Vehicle Escape Reflex Tactic 2 2
Domain Dynamics - TESPAR 3 2
Linux OS 8523 1
Lenovo LSC - Lenovo Solution Centre 7 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 192 1
Polymer - JavaScript библиотека 20 1
VK Combo 79 1
Nokia Alcatel-Lucent Stinger DSL - Digital Subscriber Line 2 1
Nokia Alcatel-Lucent - WaveStar TransLAN - WaveStar NMS-ТМ - WaveStar SNMS - WaveStar OpticAir - WaveStar TDM SDH - WaveStar ADM - WaveStar LambdaRouter - WaveStar OLS DWDM - WaveStar OpticGate 20 1
U.S. Department of Energy - Sandia Ultraplanar Multilevel MEMS Technology 1 1
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 26 1
Kotov Nicholas - Котов Николас 5 2
Кутырев Владимир 2 2
Bond James - Бонд Джеймс 48 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 40
Земля - планета Солнечной системы 8368 8
Германия - Федеративная Республика 8772 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 4
Япония 10469 4
США - Джорджия 171 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 4
США - Огайо 276 4
Россия - РФ - Российская федерация 127081 3
Дания - Копенгаген 146 3
Индия - Bharat 4474 3
Канада 3013 3
Израиль 1722 3
Германия - Бавария - Мюнхен 420 2
Индия - Карнатака - Бангалор 180 2
США - Орегон 243 2
США - Нью-Джерси 276 2
США - Калифорния - Сан-Диего 345 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1096 2
США - Оклахома 71 2
США - Пенсильвания - Питтсбург 52 2
Нидерланды - Амстердам 602 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 2
США - Нью-Йорк 2790 2
Сингапур - Республика 1635 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 2
Азия - Азиатский регион 4269 2
Ирландия - Республика 843 1
Великобритания - Шотландия - Абердин 5 1
Европа 11993 1
США - Айдахо 67 1
США - Миссури - Канзас-Сити 96 1
Таиланд - Бангкок 63 1
Мировой океан - World Ocean 262 1
США - Северная Каролина 314 1
США - Миннесота - Миннеаполис 64 1
США - Иллинойс 333 1
Франция - Французская Республика 5484 1
США - Флорида 747 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 14
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 10
Кремний - Silicium - химический элемент 962 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 255 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 6
Молекула - Molecula 950 5
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 279 4
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 245 4
Металлы - Медь - Copper 158 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 492 4
Градус Цельсия 263 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1028 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 3
Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы 74 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 573 2
Биология молекулярная - Иммунная система - Антитела - иммуноглобулины 107 2
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 130 2
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination 50 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds 397 2
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 133 2
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 99 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 436 2
Материаловедение - Materials Science 147 2
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива 819 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 918 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 40 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 360 2
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 374 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 731 2
Английский язык 3945 1
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 89 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 751 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 51 1
Известия ИД 473 2
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 601 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 4
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 34 2
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 30 4
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 62 2
Cornell University - Корнеллский университет 131 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 65 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 109 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 58 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 278 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 13 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 48 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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