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National Instruments NI

National Instruments - NI


23.12.2024 В России пишут ПО редкого типа, чтобы заменить американское 1
01.04.2021 Услуги Seagate Lyve Data Transfer Services по запросу упрощают работу между периферией и облаком 1
15.06.2020 Переход на SD-WAN: кому, когда и зачем нужны программно-определяемые сети 1
29.05.2020 Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции 1
02.04.2019 Лучшие электронные конструкторы-роботы. Выбор ZOOM 1
28.02.2018 В Высшей школе экономики начнут готовить специалистов в области интернета вещей 1
05.02.2018 В России появятся специалисты в области безопасности интернета вещей 1
23.05.2017 Производители систем автоматизации приняли OPC UA TSN в качестве единого протокола коммуникации 1
19.02.2015 Gemalto упростила лицензирование ПО, созданного на базе решений National Instruments 1
18.02.2013 Embedded-системы изменят промышленность 1
15.01.2013 LEGO Education представила новое поколение обучающих роботов Mindstorms Education EV3 1
14.01.2013 Из нового Lego можно собрать "умного" робота 1
31.10.2011 Рейтинг лучших работодателей возглавили ИТ-компании 1
11.03.2010 Softline поставила ПО для Иркутского авиационного техникума 1
16.08.2007 Университет путей сообщения закупает ПО 1
30.03.2007 ПГУ приобретёт различное ИТ-оборудование 1
09.03.2006 14 марта откроется российская выставка по автоматизации 1
06.03.2006 14 марта в Петербурге откроется выставка по автоматизации 1
06.03.2006 14 марта откроется российская выставка по автоматизации 1
01.03.2006 14 марта откроется российская выставка по автоматизации 1
27.02.2006 14 марта в Петербурге откроется выставка по автоматизации 1
23.01.2006 14 марта в Петербурге откроется выставка по автоматизации 1
12.12.2005 В Екатеринбурге прошла выставка "ПТА-Урал 2005" 1
25.10.2005 Выставка ПТА официально признана лучшей российской выставкой по автоматизации 1
13.11.2000 National Instruments открыла исследовательский центр в Бангалоре 1
13.11.2000 National Instruments открыла исследовательский центр в Бангалоре 1
23.10.2000 National Instruments открыла исследовательский центр в Индии 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

National Instruments и организации, системы, технологии, персоны:

ИКОС 47 8
Siemens AG - Siemens Group 2589 8
Planar Systems 31 7
ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 11 6
АБС Электро - АБС ЗЭиМ Автоматизация - Завод Электроники и Механики 8 6
Овен 20 6
Вибратор - Приборостроительный завод 6 6
Microsoft Corporation 24625 3
Intel Corporation 12197 3
Cisco Systems 5114 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 154 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
Schneider Electric 575 2
Fastwel - Фаствел 31 2
ПроСофт - ProSoft 78 2
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 2
Octagon 3 2
Oracle Corporation 6688 1
Крок - Croc 1777 1
KPMG 256 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 1
Dell EMC 5027 1
Softline - Софтлайн 2811 1
NetApp - Network Appliance 636 1
Accenture plc 682 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 39 1
Autodesk 608 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
SAS Institute 971 1
Seagate Technology 738 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Adobe Systems 1549 1
Corel Corporation 336 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 1
AMD Xilinx 95 1
KUKA Robotics 34 1
Google LLC 11775 1
Экспотроника ВК 40 8
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 6
LEGO 244 3
Synlait Milk 1 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
American Express - Amex 328 1
Coca-Cola Company 254 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 86 1
Уралтехнология НПП 1 1
Medtronic - Медтроник 14 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Lego Education 11 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 10 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 69 1
Diageo PLC 4 1
ВИТЭК 3 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 50 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Урал Промышленный - Урал Полярный 5 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
OPC Foundation - Открытые коммуникации по открытым протоколам 3 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 5
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Blueborne - Уязвимости электронных устройств, работающих с различными имплементациями Bluetooth 12 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
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Microsoft Office 3734 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Microsoft Windows Embedded 197 1
Intel Sandy Bridge 144 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 1
Softline - DeskWork 117 1
Linux OS 9937 1
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Microsoft Windows 15657 1
Seagate Rethink Data 2 1
Seagate Datasphere 1 1
Seagate Lyve Drive Rack - Seagate Lyve Data Transfer Services 3 1
TI Sitara ARM Processor 4 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
Oracle Autonomous Database Cloud - Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud - Oracle Autonomous Database Cloud at Customer - Cloud@Customer 34 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Sentinel Hardware Keys 46 1
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 218 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 1
Диполь Интеграция - MetLab 1 1
Диполь Интеграция - Эмика 1 1
Восков Леонид 2 2
Касперская Наталья 291 1
Никифоров Михаил 17 1
Solari Richard - Солари Ричард 2 1
Dennan Andrew - Деннан Эндрю 1 1
Андрианова Юлия 5 1
Морозов Константин 10 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
Коломыченко Мария 5 1
Muehlfellner Robert - Мюэльфеллнер Роберт 1 1
Козлов Олег 6 1
Бобович Александр 3 1
Muglia Bob - Магли Боб 18 1
Bach Robbie - Бэч Робби 29 1
Fabianek Michael - Фэйбиэнек Майкл 1 1
Herschel Gareth - Гершель Гарет 1 1
Михайлов Павел 3 1
Данилов Даниил 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 8
Россия - РФ - Российская федерация 144215 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 6
Германия - Федеративная Республика 12682 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 6
Италия - Итальянская Республика 4352 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Индия - Карнатака - Бангалор 202 3
Индия - Bharat 5446 3
Европа 21767 3
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Беларусь - Белоруссия 5664 1
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Америка Южная 850 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Азия Южная 103 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Африка - Африканский регион 3478 1
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Новая Зеландия 719 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - Урало-Сибирский регион 10 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 8
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
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Физика - Physics - область естествознания 2643 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
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Английский язык 6634 1
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
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Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 220 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 303 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 128 1
e4 Engineering 107 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Fortune 206 1
ComputerWorld 144 1
Electronic News 60 1
Gartner - Гартнер 3556 2
IDC - International Data Corporation 4910 2
Ventana Research 7 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 62 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 1
Российская инженерная академия 12 1
Иркутский авиационный техникум 1 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 26 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 2
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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