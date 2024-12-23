National Instruments NI
National Instruments и организации, системы, технологии, персоны:
|e4 Engineering 107 2
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|Fortune 206 1
|ComputerWorld 144 1
|Electronic News 60 1
|Gartner - Гартнер 3556 2
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|Ventana Research 7 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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