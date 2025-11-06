Разделы

06.11.2025 Владимир Арлазаров, Smart Engines: Сегодня мы ведем необъявленную войну с подделкой документов 1
18.09.2024 Нотариальная контора Пресненского района Москвы начала использовать ИИ Smart Engines для борьбы с мошенниками 2
12.09.2024 Smart Engines создала ИИ для обнаружения поддельных документов на автомобили 2
19.08.2024 В России создали первый банкомат с ИИ для проверки подлинности документов 2
02.08.2024 ИT-компания «Конверста» интегрировала ИИ Smart Engines для автоматической выдачи пропусков в морские порты 2
18.07.2024 На российском рынке появился встраиваемый модуль обнаружения поддельных паспортов для создания «умных» банкоматов и терминалов самообслуживания 2
01.07.2024 Аналитический отчет Smart Engines о подделках документов 2
23.05.2024 Российский ИИ защитит граждан и компании от мошенническим схем при оформлении нотариальных сделок 2
21.02.2024 В России создан искусственный интеллект, который не даст преступникам зарабатывать на поддельных документах 1
25.01.2023 МВД внедрило новую систему проверки иностранных паспортов 1
26.11.2021 «Сиссофт» поможет Schunk Intec упростить инженерные процессы 1
01.07.2019 Россияне научили ИИ распознавать поддельные паспорта в темноте. Видео 1
29.05.2019 Россияне научили «Эльбрусы» находить поддельные паспорта с помощью искусственного интеллекта 2
14.02.2017 Кражу трафика в «Билайне» помогал раскрывать «Мегафон» 1
09.12.2016 Власти заблокировали сайт, «собирающий инвестиции в стартапы» 1
11.02.2013 Абонентов МТС могут лишить Стаса Михайлова и Елены Ваенги 1
12.12.2005 В Екатеринбурге прошла выставка "ПТА-Урал 2005" 1
30.11.2005 С 6 по 8 декабря пройдет выставка "ПТА–Урал 2005" 1
24.11.2005 С 6 по 8 декабря пройдет выставка "ПТА–Урал 2005" 1
19.11.2003 9-11 декабря в Москве пройдет международная выставка "Передовые технологии автоматизации" 1

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 417 11
ПроСофт - ProSoft 82 4
МегаФон 9780 4
Siemens AG - Siemens Group 2626 3
Элтикон 4 3
nVent - Schroff GmbH 11 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14018 3
Fastwel - Фаствел 32 3
Phoenix Contact - Феникс Контакт 51 3
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 2
Avnet - Avnet Electronics Marketing - Avnet Technology Solutions - Avnet Computer Marketing - Avnet Abacus - Avnet Technical Services 23 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9153 2
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 63 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 2
Schneider Electric 589 2
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 2
ЭлеСи - eelesy 14 1
ИММО - Информ-Мобил 54 1
ИКОС 47 1
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 19 1
Octagon 3 1
БФС - Банковские и финансовые системы - АТМ маркет - BFS - Banking Financial Systems 19 1
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 24 1
Синетик 4 1
iTG - Ай-ти-джи холдинг 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2405 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3090 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3035 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1834 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 798 1
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 161 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 1
Ростелеком 10256 1
National Instruments - NI 27 1
ZED+ Temafon - Темафон 15 1
Sony 6624 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 230 1
Триасофт 6 1
Jysan Bank - Жусан банк 3 2
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 2
Экспотроника ВК 40 2
ВТБ - Почта Банк 502 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 855 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1344 2
Альфа-Банк 1852 2
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 65 2
АльфаСтрахование СГ 350 2
Совкомбанк ПАО 282 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 202 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 370 2
ЦИАН - CIAN 158 2
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 2
Уралтехнология НПП 1 1
ВИТЭК 3 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 60 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 141 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Sony Music Entertainment 159 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 52 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12728 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3104 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5742 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 88 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 197 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Урал Промышленный - Урал Полярный 5 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2911 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5180 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4752 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 823 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3438 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 362 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 333 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 361 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17400 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22726 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72224 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5821 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8326 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3931 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33627 5
Оцифровка - Digitization 4886 5
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 243 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3591 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31249 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1422 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14690 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2664 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56496 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12168 3
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 726 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3718 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14305 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1132 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12131 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25482 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21714 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8606 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13248 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4434 2
SBA - Service-Based Architecture - Архитектура ориентированная на услуги 25 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12913 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1554 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5777 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2699 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5927 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3904 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3050 1
RBT - Ring Back Tone - ringing tone - audible ringing - ringback tone - Color Ring Back Tone, CRBT 34 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1277 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 292 1
SOTA - State-of-the-art - перспективные технологии, находящиеся на переднем крае науки 6 1
Scanner document - Сканеры документные 28 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 380 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 220 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 983 2
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 2
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 2
Купибилет - Kupibilet 32 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 37 1
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 41 1
S8 Capital - Aquarius Pro - серия рабочих станций 6 1
Google Android 14595 1
Apple iOS 8193 1
Linux OS 10803 1
Apple macOS 2220 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 937 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1007 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП Атликс 9 1
Intel x86 - архитектура процессора 1975 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 645 1
Microsoft Windows 16249 1
Dassault Systemes - SolidWorks 124 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 611 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 381 1
Арлазаров Владимир 261 6
Клепинин Владимир 2 2
Кузьменко Валерия 62 1
Козлов Олег 6 1
Михайлов Станислав 11 1
Шастин Сергей 1 1
Каюшкин Сергей 2 1
Шалимов Дмитрий 1 1
Григорьев Борис 2 1
Садыков Тофик 1 1
Дубовский Андрей 3 1
Егизарян Карина 2 1
Азема Екатерина 3 1
Филь Олег 1 1
Круг Михаил 4 1
Адаменко Владимир 1 1
Ваенга Елена 4 1
Дмитрюк Игорь 1 1
Круковец Артем 1 1
Сачков Владимир 13 1
Зубов Александр 11 1
Писарев Алексей 11 1
Погосян Ашот 11 1
Лацанич Василь 106 1
Пономарев Андрей 25 1
Климко Игорь 19 1
Сачков Илья 125 1
Ключников Дмитрий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 155396 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14451 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45417 6
Россия - Урало-Сибирский регион 10 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18437 3
Германия - Федеративная Республика 12913 3
Беларусь - Белоруссия 6006 3
Армения - Республика 2365 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1346 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4239 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3146 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18050 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53295 2
Канада 4976 2
Россия - СФО - Новосибирск 4615 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2646 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1624 2
Таджикистан - Республика 906 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1068 2
Казахстан - Республика 5771 2
Узбекистан - Республика 1860 2
Туркмения - Туркменистан 441 2
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 34 1
Европа 24591 1
Южная Корея - Республика 6831 1
Япония 13505 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3232 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3589 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3334 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1609 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1579 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1393 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 333 1
Армения - Ереван 210 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2532 1
Италия - Итальянская Республика 4423 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 332 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 120 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31548 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50906 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20180 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54594 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7443 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3007 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10085 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8881 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8293 2
Энергетика - Energy - Energetically 5484 2
Паспорт - Паспортные данные 2707 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8482 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1384 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 559 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1554 2
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 349 2
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5257 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10458 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3673 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3665 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2493 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5244 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1803 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2574 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10626 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1549 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1818 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 695 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 829 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3678 1
Миграция населения - Миграционные службы 432 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - финансовые пирамиды 53 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 315 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 376 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6619 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5282 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5467 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3743 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6203 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8339 1
Российская инженерная академия 13 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 3
