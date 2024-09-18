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Нотариальная контора Пресненского района Москвы начала использовать ИИ Smart Engines для борьбы с мошенниками

Нотариальная контора Пресненского района Москвы первой в России начала использовать искусственный интеллект для проверки подлинности документов, созданный Smart Engines. Об этом CNews сообщил представитель компании.

ИИ выявляет все классы подделок паспорта РФ в системе нотариального делопроизводства «Экспресс», которую используют более 7 тыс. нотариусов по всей стране. Это позволит предотвращать преступления с недвижимостью, наследственными делами и незаконным переоформлением компаний.

ИИ проверяет подлинность и действительность документов в трех диапазонах – оптическом, ультрафиолетовом, инфракрасном – и выявляет более 60 признаков фальсификаций. Система анализирует оригинальность и элементы защиты бланка документа (защитные флуоресцентные волокна, флуоресцентные чернила и т.д.), обнаруживает механические вмешательства в сам документ, включая переклейку фото и другие манипуляции с данными. Техническое решение включает мультиспектральный считыватель документов, разработанный отечественным производителем сканеров ГК «Интек».

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В процессе проверки ИИ также осуществляет кросс-валидацию данных основного разворота паспорта с данными машиночитаемой зоны (МЧЗ), проверяет чип и действительность документа. Без учета времени сканирования вся процедура распознавания паспортных данных и проверки подлинности занимает около секунды за счет использования сверхлегких 4,6-битных нейросетей собственной разработки Smart Engines.

«Число преступлений с использованием поддельных документов неуклонно растет. Мошенникам становятся доступны все новые технологии производства муляжей, выявлять которые нотариусам все сложнее и сложнее. Появление в системе «Экспресс» функциональности проверки подлинности документов с помощью алгоритмов ИИ – это очень важный шаг для обеспечения защиты интересов граждан и бизнеса при совершении нотариальных действий», – сказала нотариус города Москвы Юлия Камалова.

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