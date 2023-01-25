МВД внедрило новую систему проверки иностранных паспортов

Министерство внутренних дел России внедряет программно-технический комплекс российского производства для проверки удостоверяющих документов иностранных граждан.

С помощью комплекса будет выполняться проверка документов при идентификации иностранных граждан для предоставления государственных услуг. Разработка российских инженеров и ученых обеспечивает быстрое сканирование и распознавание данных паспортно-визовых документов иностранных граждан, а также автоматическое выявление признаков подделки бланка паспорта.

Производство и первичный запуск программно-технического комплекса осуществляет системный интегратор iTG (ООО «Ай-ти-джи холдинг»). Компания специализируется на разработке сложных информационных систем и создании ИТ-инфраструктуры для частных и государственных заказчиков.

Для реализации проекта по проверке документов иностранных граждан в интересах МВД специалисты iTG объединили передовые отечественные разработки в области информационных технологий. В состав комплекса входит специальный сканер паспортов с программным обеспечением для распознавания и проверки подлинности документов Smart ID Engine.

Применяемый в комплексе считыватель для сканирования паспортов разработан инженерами группы компаний «Интек». Программная часть разработана на базе алгоритмов искусственного интеллекта учеными российской компании Smart Engines. В качестве рабочей станции применяется Aquarius Pro P30 с операционной системой Astra Linux Special Edition.