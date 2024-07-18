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На российском рынке появился встраиваемый модуль обнаружения поддельных паспортов для создания «умных» банкоматов и терминалов самообслуживания

Smart Engines и производитель высокотехнологичного оборудования ГК «Интек» разработали сверхкомпактный встраиваемый модуль для проверки подлинности документов. Благодаря малоразмерному считывателю со встроенным ИИ банки, сотовые операторы, компании транспортной инфраструктуры, производители СКУД и другие организации смогут создать терминалы самообслуживания нового поколения. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Теперь клиентам, желающим получить пропуск на предприятие, приобрести билет на поезд, оформить сим-карту или открыть счет в банке, не придется стоять в длинных очередях или посещать офисы. В терминалах, оснащенных модулем Smart Engines, достаточно приложить к специальному сканеру паспорт или любой другой удостоверяющий личность документ.

Созданный учеными и инженерами Smart Engines и ГК «Интек» модуль решает одновременно две задачи – извлекает содержимое документов и вносит данные в соответствующие поля, а также осуществляет проверку подлинности. Встроенный ИИ проверяет документ в трех диапазонах - оптическом, ультрафиолетовом (УФ), инфракрасном (ИК) — и выявляет более 60 признаков подделки. Система анализирует оригинальность и элементы защиты бланка документа (защитные флуоресцентные волокна, флуоресцентные чернила и т.д.), обнаруживает механические вмешательства в сам документ, включая переклейку фото и другие манипуляции с данными. Помимо этого, ИИ также осуществляет кросс-валидацию данных основного разворота с данными машиночитаемой зоны (МЧЗ), проверяет чип и действительность документа.

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На российском рынке появился встраиваемый модуль обнаружения поддельных паспортов для создания «умных» банкоматов и терминалов самообслуживания

Модуль позволяет проверять на подлинность не только документы России, но и паспорта иностранцев всех стран мира и национальные удостоверения Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. Тем самым банки, сотовые операторы и объекты транспортной инфраструктуры смогут защититься от незаконных мигрантов и террористических атак.

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