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Smart Engines создала ИИ для обнаружения поддельных документов на автомобили

Ученые российской ИИ-компании Smart Engines нашли способ, как обезопасить отечественный авторынок от нелегального ввоза и продажи транспортных средств, оформленных в третьих странах. Компания представила технологию для проверки подлинности автомобильных документов РФ и государств СНГ. Решение позволяет проводить верификацию СТС и ПТС, выявлять махинации с бланками и предотвращать противоправные действия, связанные с фальсификацией, изготовлением и оборотом поддельных документов.

Программно-аппаратный комплекс, включающий ПО Smart Engines и мультиспектральный сканер от отечественного производителя ГК «Интек», мгновенно извлекает данные из документов и проверяет их на подлинность и действительность. Весь процесс сканирования и проверки занимает до 10 секунд, обеспечивая быструю и точную валидацию автомобильного документа.

Искусственный интеллект проверяет оригинальность и защищенность бланка документа, защитные флуоресцентные волокна и чернила, специальную полиграфическую бумагу, выявляет признаки механического вмешательства и так далее. Комплекс позволяет проводить верификацию СТС и ПТС с учетом специфики оформления и защиты автомобильных документов в разных государствах.

«Как правило, паспорта транспортных средств и регистрационные документы на автомобили — вне зависимости от страны — изготавливаются в соответствии с принципами защищенной полиграфии на бланках государственного образца. Применяемые на них защитные элементы необходимо проверять с применением специализированного оборудования. Мы решили эту проблему: наша технология позволяет проверять на подлинность ПТС и СТС стран СНГ за секунды. В дальнейшем мы можем масштабировать ее, добавляя образцы документов всех стран мира», – сказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

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Программное решение основано на быстрой, компактной и точной модели глубокого обучения. Распознавание и обработка документов происходит автоматически в контуре заказчика, без передачи изображений в облачные сервисы и на внешние сервера.

Технология позволяет осуществлять проверку на подлинность и других документов государственного образца, включая паспорта РФ и всех стран мира, и документы формата А4: нотариальные доверенности, судебные приказы, акты гражданского состояния (свидетельства о рождении, браке), дипломы и др. Системы распознавания и верификации на базе искусственного интеллекта Smart Engines соответствуют требованиям информационной безопасности, функционируют автономно без сетевого соединения и легко интегрируется в инфраструктуру заказчика, обеспечивая высокую производительность на любых устройствах.

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