Создана ИИ-лаборатория для оценки качества российских дорог

В России разработали лабораторно-информационную систему с технологией искусственного интеллекта, которая позволяет контролировать качество дорожного полотна. Отмечается, что технология снижает количество ошибок на 95% и ускоряет формирование протоколов испытаний в 10 раз — до 1-2 минут вместо прежних 20-30.

Новая лаборатория

В России создали лабораторию с технологией искусственного интеллекта (ИИ) для оценки дорог, пишет ТАСС. ИТ-система ускоряет обработку данных в 10 раз и снижает количество ошибок на 95%.

В сентябре 2025 г. сотрудники Научно-исследовательского института строительных материалов (НИИСТРОМ) разработали и успешно испытали лабораторию с ИИ для контроля качества и состояния дорожного покрытия. Со слов технического директора НИИСТРОМ Эльдара Ахтямова, по сравнению с традиционными аналогами, она снижает количество ошибочных результатов на 95%, ускоряет время выдачи протокола испытаний в 10 раз.

«Мы решили основные проблемы, которые возникают у специалистов дорожной отрасли при оценке состояния и качества дорожного покрытия. Создана и успешно протестирована лабораторно-информационная менеджмент-система с ИИ, которая снижает количество ошибок лабораторных испытаний на 95%, ускоряет формирование протоколов в 10 раз (от 1 до 2 минут вместо 20-30 минут), обучает сотрудников новым процессам и государственным стандартам (ГОСТ)», — сказал Эльдар Ахтямов.

Эльдар Ахтямов пояснил, что такие результаты достигаются за счет того, что новая ИТ-система использует компьютерное зрение, голосовой интерфейс и датчики. Во время проведения лаборантом испытаний дорожного покрытия она изучает его действия, подсказывает следующие шаги процедуры, контролирует правильность выполнения. «При этом цифровой помощник инженера ускоряет рутинные процессы и позволяет сосредоточиться на главном, то есть на качестве и надежности дорожных материалов», — добавил собеседник агентства. По его словам, испытания проходили в разных регионах России в 2025 г., в том числе на образцах, предоставленных компанией «Цементум».

НИИСТРОМ — в 2025 г. это крупнейший исследовательский институт по строительным материалам с собственным производственном полного цикла в России.

Разработка НИИСТРОМа демонстрирует, как цифровые технологии и ИИ повышают эффективность контроля качества инфраструктуры, обеспечивая отрасли новые стандарты надежности и прозрачности.

Внедрение ИИ-технологий

31 июля 2025 г. ФАУ «Главгосэкспертиза России» подписала соглашение о взаимодействии с Федеральным государственным автономным учреждением «Цифровые индустриальные технологии» для масштабного внедрения и развития ИИ-технологий в строительной отрасли. Партнерство направлено на тестирование и запуск пилотных проектов для усовершенствования ИИ-технологий в сфере государственной экспертизы и строительства.

Предполагается, что реализация совместных проектов будет сосредоточена на четырех ключевых направлениях. Подписанное соглашение позволит расширить применение ИИ-технологий в сфере строительства и государственной экспертизы, а также повысить качество и эффективность предоставления государственных услуг.

Первым направлением станет экономия времени и ресурсов благодаря использованию существующих наработок и решений в области ИИ. Это позволит оптимизировать процессы экспертизы и сократить сроки рассмотрения проектной документации.

Второе направление предусматривает внедрение передовых доверенных типовых сервисов на базе ИИ в сфере строительства и государственной экспертизы. Разработка универсальных решений должна стандартизировать подходы к применению ИИ в отрасли.

Третьим приоритетом определено обеспечение национальной безопасности и независимости в сфере ИИ-технологий. Развитие отечественных ИИ-решений снизит зависимость от зарубежных технологий в критически важной сфере строительства.

Четвертое направление включает подготовку и проведение совместной экспертизы технического и нормативного регулирования ИИ, в том числе в научно-образовательной сфере. Это обеспечит создание правовой базы для широкого применения ИИ-технологий.

Строительство дорог

В 2025 г. в субъектах — участниках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланированы мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту (в том числе и капитальному) свыше 26 тыс. км дорожной сети.

«В 2024 г. мы успешно завершили реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», новый национальный проект — «Инфраструктура для жизни» – стал преемником его лучших инициатив. В 2025 г. в программу дорожных работ вошли 26 тыс. км федеральной, региональной и местной дорожной сети страны. Как и прежде, особое внимание будем уделять обновлению социальных маршрутов к медицинским, образовательным, спортивным учреждениям. Еще один важный аспект работы — поэтапное обновление участков опорной сети автомобильных дорог. Все эти усилия направлены на повышение качества жизни населения и социально-экономическое развитие регионов и страны в целом», — сообщил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Напомним, 7 мая 2024 г., в день своей инаугурации, Президент России Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях развития России на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.».

«В 2025 г. планируется отремонтировать (в том числе капитально) свыше 4,5 тыс. км федеральных трасс на подведомственной Федеральному дорожному агентству (Росавтодор) сети. Из них в четырехполосное исполнение будут переведены около 200 км. Кроме того, намечено завершить строительство и реконструкцию участков общей протяженностью 150,6 км. К концу 2025 г. доля автомобильных дорог федерального значения в нормативном состоянии должна составлять не менее 72,9 %», — рассказал руководитель Росавтодора Роман Новиков.