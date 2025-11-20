Разделы

Цифровизация
|

Сканеры «Интек» с ИИ Smart Engines внесены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России

Программно-аппаратный комплекс, разработанный компанией «Интек» совместно с Smart Engines, включен в федеральный реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли России. Запись о внесении появилась в картотеке государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Полностью российское производство делает возможным масштабное применение сканеров в рамках федеральных и региональных проектов цифровизации. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Разработанный комплекс сочетает аппаратные решения «Интек» и технологии российского разработчика Smart Engines, специализирующегося на системах распознавания и проверки подлинности документов. Программно-аппаратный комплекс обеспечивает высокую точность анализа и детекцию признаков подделки по 60 параметрам, включая проверку в оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах.

Совместная работа сканера и программного обеспечения позволяет выявлять фальсифицированные документы и предотвращать мошеннические атаки разных классов. Это касается не только имперсонации, но и использования документов с переклеенными фотографиями, измененными данными, а также отступающих от стандартов.

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

Мультиспектральные сканеры уже применяются в составе автоматизированных систем паспортного контроля «АСПК Сапсан» в международных аэропортах Шереметьево, Внуково и Кольцово, обеспечивая безопасность и высокую скорость обработки документов на объектах транспортной инфраструктуры.

Статус отечественного производителя подтверждает технологическую независимость решения и гарантирует соответствие требованиям программ импортозамещения. Включение сканера в реестр открывает новые возможности для участия в государственных закупках, а также для массового внедрения технологии на предприятиях энергетического, промышленного, банковского и государственного секторов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эдуард Долгалев, Selecty: Для средних игроков содержать собственную ИТ-команду станет экономически нецелесообразно

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

Юйчэн Чэнь, Ugreen: Наш покупатель не остается один на один с гаджетом

Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США

Ирина Окладникова, Минфин в интервью CNews: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации

Компания Yadro начала прием заказов на первую отечественную All-NVMe систему хранения данных Tatlin.Afa

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще