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SBA Service-Based Architecture Архитектура ориентированная на услуги



24.12.2024 Рост выручки на 70%, 13 новых вендоров и DRP-сервис: ГК «Кросс технолоджис» подвела итоги года 1
12.12.2024 «ЕСА Про» вывела на рынок новый DRP-сервис для защиты от киберугроз и утечек персональных данных 1
11.11.2024 «Кросс технолоджис»: как киберпреступники будут обманывать россиян во время распродаж 1
05.11.2024 Кибермошенники используют поддельные сайты Росфинмониторинга для обмана россиян: уже 170 фальшивых доменов 1
22.10.2024 Мошенники начали использовать популярные бренды для схем обмана с оплатой за просмотр видео 1
22.08.2024 «ЕСА ПРО» выведет на рынок DRP-сервис для защиты от киберугроз 1
20.06.2022 Лучшие погружные колодезные насосы: хиты продаж 1
17.04.2018 Huawei протестировала ядро сети для 5G NSA проекта IMT-2020 (5G) 1
02.03.2018 China Mobile и Huawei представили сеть 5G на базе микросервисов 1
25.02.2013 6 марта состоится онлайн-конференция «Новое в управлении корпоративным контентом 2013» 1
11.02.2013 Абонентов МТС могут лишить Стаса Михайлова и Елены Ваенги 1
26.10.2011 «Росфорт» построил корпоративную сеть на базе оборудования Cisco 1
31.10.2007 Philips представляет акустические системы для Nokia и iPod 1
25.07.2006 AVE представил 100-ваттный сабвуфер 1
28.08.2003 Венчурный бизнес в России: новые деньги пришли 1
23.05.2003 Рождение «венчурной индустрии» спровоцировал Советский Союз 1
20.05.1999 Cisco заключила соглашения с рядом компаний о подключении небольших фирм к Интернет 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

SBA и организации, системы, технологии, персоны:

Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 6
Crosstech - ESA PRO - ЕСА ПРО 10 5
Cisco Systems 5114 3
Huawei 3933 2
China Mobile 407 2
Telegram Group 1983 2
Vodafone Group 1370 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 279 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
МегаФон 8805 1
Apple Inc 12101 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
АФК Система ПАО 1797 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Philips 2053 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Microsoft Corporation 24625 1
Intel Corporation 12197 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
ИММО - Информ-Мобил 53 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
ZED+ Temafon - Темафон 15 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Intek - Интек 19 1
Sony 6544 1
Patriot Memory 73 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Эшелон НПО 129 1
Verizon - UUNet 39 1
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 23 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Альфа-Групп 696 1
Альфа-Капитал УК 102 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 1
ВИФ - Венчурный инновационный фонд 4 1
Альфа-Эко 52 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Sequoia Capital 111 1
Sony Music Entertainment 158 1
Intel Capital 148 1
Альфа-Банк 1769 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Kärcher - Karcher - Керхер 72 1
Alpari - Альпари 66 1
BP - British Petroleum 182 1
Venture Economics 3 1
Venture Capital 40 1
Grundfos - Грундфос 12 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Draper Fisher Jurvetson Growth 22 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 399 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 5 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 2
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 16 1
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 2
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
5G NR - 5G New Radio 83 1
5G NSA - 5G Non-Standalone 25 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 18 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
Huawei 5G Simplified Solution 20 1
CUPS - Common Unix Printing System 25 1
Huawei 5G Core Network - Huawei 5G Product Line 2 1
Apple iPod 1537 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
IBM FileNet 121 1
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 41 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
Philips XSL Acoustics 2 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
Age of Kings 2 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Google Android 13994 1
Qiu Felix - Феликс Цю 1 1
Кузьменко Валерия 62 1
Лацанич Василь 106 1
Гулькин Павел 14 1
Дубовский Андрей 3 1
Заярный Виталий 1 1
Adler Fred - Адлер Фред 1 1
Садыков Тофик 1 1
Valentine Don - Валентайн Дон 3 1
Шалимов Дмитрий 1 1
Каюшкин Сергей 2 1
Ключников Дмитрий 8 1
Филь Олег 1 1
Круг Михаил 4 1
Михайлов Станислав 11 1
Никконен Альбина 4 1
Packard David - Паккард Дэвид 10 1
Ваенга Елена 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Европа 21767 2
Китай - Шанхай 787 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
США - Нью-Йорк 3098 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
США - Калифорния 4625 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 391 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
Канада 4881 1
США - Массачусетс - Бостон 378 1
США - Флорида 765 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
США - Новая Англия 32 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Английский язык 6634 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Приватизация - форма преобразования собственности 527 1
Дача - дачники 815 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Информатика - computer science - informatique 1054 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Экономический кризис 1998 года в России 19 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Индекс потребительского доверия 20 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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