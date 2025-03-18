Разделы

Безопасность Пользователю Интернет Веб-сервисы
|

Мошенники начали использовать в своих целях старт сезона самокатов

Российская компания, оказывающая сервисные услуги в области ИТ и ИБ, «ЕСА ПРО» (входит в ГК «Кросс технолоджис») выявила значительный рост активности киберпреступников, которые обманным путем получают доступ к персональным и финансовым данным граждан, используя начало сезона аренды самокатов и велосипедов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Кросс технолоджис».

С началом сезона аренды велосипедов и самокатов участились случаи мошеннических атак, направленных на получение персональных данных пользователей. Несмотря на усилия органов власти по усилению контроля за авторизацией при аренде средств индивидуальной мобильности, злоумышленники активно используют сезонный тренд для своих целей.

Новая схема мошенничества обнаружена аналитиками сервиса для комплексной защиты от цифровых угроз Smart Business Alert (SBA), аналитики которого зафиксировали значительный рост числа рассылок, в которых мошенники выдают себя за представителей агрегаторов услуг аренды.

В таких сообщениях пользователям предлагается подтвердить авторизацию для продолжения использования сервиса. Для этого предлагается перейти по поддельной ссылке, авторизоваться через Telegram, указав параметры доступа, а также подтвердить данные банковской карты.

Основной целевой аудиторией мошеннических рассылок становятся мужчины среднего возраста, работающие в ИТ-сфере. Мошенники не упускают возможности воспользоваться популярностью сервисов аренды средств индивидуальной мобильности. По данным за 2024 г., услугами проката велосипедов и самокатов воспользовалось более 21 млн человек, что делает этот рынок особенно привлекательным для киберпреступников.

Важно не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать персональные данные и данные банковских карт, а также использовать только официальные приложения и сервисы для аренды транспорта (проверить это можно с помощью официальных магазинов приложений).

В случае получения подозрительных уведомлений рекомендуется незамедлительно сообщать в службу поддержки платформ и правоохранительные органы.

«Наша команда аналитиков постоянно отслеживают и анализируют инфраструктуру, которую используют киберпреступники, чтобы прогнозировать потенциальные угрозы для общества и государства. Мы стараемся максимально оперативно предупреждать о таких рисках. Злоумышленники постоянно совершенствуют методы обмана и психологического давления, поэтому наша ключевая цель – обеспечить защиту граждан и их персональной информации. Безопасность использования цифровых сервисов – это коллективная задача бизнеса, общества и государства, и справиться с этими вызовами можно только сообща», – сказал генеральный директор «ЕСА ПРО» Лев Фисенко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мошенники убивают рынок жестких дисков. Они научились идеально маскировать подержанные HDD под новые. Покупатели сильно рискуют

В России введут лимиты на покупки в интернет-магазинах. Но россиянам это понравится

HP доигралась. Новая прошивка «окирпичила» ее принтеры, теперь они не работают даже с оригинальными картриджами

У российских силовиков дефицит аппаратуры для взлома смартфонов. Иностранную не продают, отечественной почти нет

Крупнейший российский банк ведет тотальную слежку за работниками, чтобы те не увольнялись. Отслеживается даже переписка

Только включил – и уже на крючке. Доказано: Android-устройства начинают следить за пользователями сразу после покупки

Конференции

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще