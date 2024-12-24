Crosstech ESA PRO ЕСА ПРО
ЕSA PRO (входит в ГК «Кросс технолоджис») оказывает комплексные сервисные услуги в области информационных технологий и защиты информации, IT и ИБ-аутсорсинга, а также сервис технической поддержки информационных систем и систем защиты информации.
Crosstech и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
|Фисенко Лев 26 5
|Назаров Михаил 10 3
|Чегодаев Станислав 13 1
|Ласьков Дмитрий 3 1
|Ретюнский Дмитрий 4 1
|Калякин Павел 66 1
|Карпов Роман 60 1
|Непейвода Евгений 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 9
|Беларусь - Белоруссия 5664 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
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