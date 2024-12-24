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Crosstech ESA PRO ЕСА ПРО

Crosstech - ESA PRO - ЕСА ПРО

ЕSA PRO (входит в ГК «Кросс технолоджис») оказывает комплексные сервисные услуги в области информационных технологий и защиты информации, IT и ИБ-аутсорсинга, а также сервис технической поддержки информационных систем и систем защиты информации. 


24.12.2024 Рост выручки на 70%, 13 новых вендоров и DRP-сервис: ГК «Кросс технолоджис» подвела итоги года 1
12.12.2024 «ЕСА Про» вывела на рынок новый DRP-сервис для защиты от киберугроз и утечек персональных данных 1
11.11.2024 «Кросс технолоджис»: как киберпреступники будут обманывать россиян во время распродаж 1
05.11.2024 Кибермошенники используют поддельные сайты Росфинмониторинга для обмана россиян: уже 170 фальшивых доменов 1
22.10.2024 Мошенники начали использовать популярные бренды для схем обмана с оплатой за просмотр видео 1
09.09.2024 Выручка ГК «Кросс технолоджис» увеличилась на 119% в первом полугодии 2024 года 1
22.08.2024 «ЕСА ПРО» выведет на рынок DRP-сервис для защиты от киберугроз 1
03.04.2024 Компания «ЕСА ПРО» получила статус аккредитованного центра ГосСОПКА 1
25.05.2023 Россию захлестнул хаос с лицензиями на западный софт. Продление невозможно, за пиратство сажают в тюрьму 1
17.03.2023 «Кросс технолоджис» открыла сервисную компанию ESA PRO 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Crosstech и организации, системы, технологии, персоны:

Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 9
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 2
Telegram Group 1983 2
Рексофт - Reksoft 419 1
Oracle Corporation 6688 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
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ХайТэк Интеграция 20 1
Novo BI - Ново Биай 14 1
Цифра ГК 2426 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
SBA - Service-Based Architecture - Архитектура ориентированная на услуги 17 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 3
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 58 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 293 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 645 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 165 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
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