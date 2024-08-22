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«ЕСА ПРО» выведет на рынок DRP-сервис для защиты от киберугроз

Российская компания, оказывающая сервисные услуги в области ИТ и ИБ, «ЕСА ПРО» (входит в ГК «Кросс технолоджис») предоставит российскому бизнесу доступ к автоматическому сервису для комплексной защиты от цифровых угроз Smart Business Alert (SBA). Основная задача нового сервиса класса DRP (Digital Risk Protection): обеспечить защиту и стабильность бизнеса, снизить риски и предотвратить финансовые потери за счет мгновенного реагирования на угрозы. Об этом CNews сообщили представители ГК «Кросс технолоджис».

Сервис предоставляет круглосуточный мониторинг большого количества источников, выявляя и реагируя на потенциально опасную информацию. Это снижает риски информационной и экономической безопасности.

Сервис обеспечивает снижение рисков утечек информации, фишинговых атак и случаев компрометации учетных записей, помогает выявить факты неправомерного использования товарного знака.

Компании смогут выбирать из 12 модулей сервиса, среди них выявление доменных имен, которые могут использоваться для осуществления противоправной деятельности в отношении компании или от ее имени (фишинг), мониторинг ресурсов противоправной тематики на предмет использования эквайринга банка компании или банковских карт, выпущенных компанией, автоматический мониторинг Telegram-каналов и чатов по ключевым словам и мн. др.

Использование SBA может быстро окупиться, предотвращая утечки данных и компрометации учетных записей, что минимизирует риски для бизнеса. Это особенно актуально в свете новых законодательных требований, предусматривающих штрафы за утечки данных в размере от 3 до 15 млн руб., а за повторные инциденты — оборотные штрафы от 15 до 500 млн руб.

Кроме того, сервис обеспечивает оперативную внесудебную блокировку выявленных вредоносных ресурсов, что позволяет компаниям реагировать на угрозы в доменных зонах и минимизировать риски, без потери времени на юридические процедуры.

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Благодаря автоматическим оповещениям угрозы устраняются быстро и эффективно, что поддерживает стабильность бизнес-процессов и предотвращает крупные финансовые потери, которые могли бы возникнуть из-за кибератак. При использовании сервиса скорость реагирования на угрозы и инциденты увеличивается до 70%.

Сейчас сервис проходит разные виды тестирования в реальных условиях и станет доступен российскому бизнесу в октябре 2024 г.

«Главная способность нашего сервиса – анализ больших объемов данных в реальном времени. Это помогает не только выявлять текущие угрозы, но и предсказывать потенциальные атаки. Компании получают возможность заранее предотвратить угрозы и минимизировать риски для бизнеса. Алгоритмы сервиса будут подстраиваться под новые тенденции цифровых атак, анализируя актуальный информационный фон и поведение злоумышленников. У нас большие планы по развитию этого продукта, в 2025 г. планируется разработка новых уникальных направлений защиты бизнеса от утечек данных. А уже сейчас у нас работает поддержка API для автоматизации процессов и отправка фидов данных в реальном времени. Эти функции обеспечивают эффективное взаимодействие с другими системами безопасности и оперативное реагирование на угрозы», — сказал генеральный директор компании «ЕСА ПРО» Лев Фисенко.

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