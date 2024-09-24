reTributor упрощает обнаружение источника утечки конфиденциальных данных через каналы, которые не всегда контролируются DLP-системами. Идентифицировать нарушителя можно при наличии распечатанного файла, электронной версии документа или его фотографии, даже если сотрудник делает скриншот или снимок экрана рабочего устройства на смартфон. Продукт создает уникальную маркировку для каждой копии файла и позволяет быстро установить работника, который допустил потерю информации. Для проведения расследования достаточно фрагмента — от 15% от всей страницы. reTributor наносит невидимую обычному пользователю разметку в редактируемых, нередактируемых и архивных файлах, web-формах, текстах в картинках.