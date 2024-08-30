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ГК Softline добавила ПО для защиты от утечек данных reTributor в продуктовый портфель

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, подписала соглашение о партнерстве с компанией MAS Platform. Разработчик создал программный комплекс reTributor для определения источника утечки данных и предотвращения инцидентов. Сотрудничество с MAS Platform соответствует стратегии ГК Softline по повышению уровня защиты ИТ-инфраструктуры российских организаций, минимизации их финансовых и репутационных рисков. Об этом CNews сообщили представители Softline.

reTributor упрощает обнаружение источника утечки конфиденциальных данных через каналы, которые не всегда контролируются DLP-системами. Идентифицировать нарушителя можно при наличии распечатанного файла, электронной версии документа или его фотографии, даже если сотрудник делает скриншот или снимок экрана рабочего устройства на смартфон. Продукт создает уникальную маркировку для каждой копии файла и позволяет быстро установить работника, который допустил потерю информации. Для проведения расследования достаточно фрагмента — от 15% от всей страницы. reTributor наносит невидимую обычному пользователю разметку в редактируемых, нередактируемых и архивных файлах, web-формах, текстах в картинках.

Источником передачи чувствительных данных часто выступает пересылка документов через рабочие чаты в мессенджерах. Решение reTributor Messenger DLP позволяет безопасно обмениваться документами с помощью корпоративных мессенджеров, так как все файлы в общем чате будут индивидуально промаркированы. При загрузке в чат любого документа оригинал этого файла автоматически заменяется на ссылку, по которой каждый пользователь получает персонифицированную маркированную копию документа. Процесс полностью автоматизирован и доступен в режиме реального времени.

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«Мы рады сообщить, что ГК Softline включает в свой портфель решения, которые помогут нашим клиентам усилить контроль за распространением информации с рабочих устройств. В условиях постоянного увеличения каналов коммуникаций reTributor становится эффективным инструментом для быстрого расследования инцидентов и формирования более точных правил для DLP-систем», — сказала Ксения Гладько, руководитель центра компетенций DAG/DCAP ГК Softline.

«Уверены, что сотрудничество с ГК Softline будет способствовать расширению нашего присутствия на рынке. Экспертиза партнера и накопленный нами опыт откроют заказчикам новые возможности для обеспечения безопасности корпоративных процессов и предотвращения нарушений в использовании конфиденциальных данных», — отметила Анна Дудина, директор по развитию бизнеса компании MAS Platform.

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