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Тетюркин Роман
УПОМИНАНИЯ
|16.07.2025
|«Лексиком» внедрил российскую PeopleOps‑платформу MainHero для управления развитием сотрудников 1
|24.09.2024
|MAS Platform и «Кросс технолоджис» помогут российским компаниям контролировать цифровой путь документов 1
Тетюркин Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Фисенко Лев 41 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371932, в очереди разбора - 749931.
Создано именных указателей - 178391.
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