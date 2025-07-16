«Лексиком» внедрил российскую PeopleOps‑платформу MainHero для управления развитием сотрудников

ИТ‑компания «Лексиком», разработчик решений для контакт‑центров и речевой аналитики, завершила трехмесячный цикл внедрения отечественной PeopleOps‑платформы MainHero. Новый продукт позволил компании интегрировать бизнес‑цели в ежедневную работу сотрудников и повысить эффективность команды за счет цифрового коуч‑трекинга и ИИ‑аналитики. Об этом CNews сообщили представители MainHero.

Что такое PeopleOps‑платформа

MainHero — это People Operations (PeopleOps)‑платформа, которая переводит стратегические цели бизнеса в конкретные задачи сотрудников и контролирует их выполнение. В отличие от традиционных HR‑систем, PeopleOps‑подход объединяет аналитику, автоматизацию и индивидуальные треки развития для каждого специалиста, чтобы максимально быстро адаптировать команду к изменениям и задачам бизнеса.

Результаты внедрения

Цели компании были интегрированы в ежедневные задачи сотрудников, что повысило управляемость и прозрачность процессов. Ускорено выполнение KPI и развитие новых направлений, благодаря цифровому трекингу задач и автоматической корректировке приоритетов.

Сроки адаптации новых сотрудников сокращены с двух с половиной месяцев до пяти недель. Ключевые специалисты усилили вовлеченность и расширили зоны ответственности.

ROI внедрения превысил 200% — за счет роста отдачи от сотрудников и сокращения затрат на неэффективные процессы. Стоимость участия — 35 тыс. руб. на человека в месяц, окупаемость — менее полугода.

Константин Вощев, генеральный директор «Лексиком»: «Внедрение PeopleOps‑платформы позволило нам сделать развитие сотрудников управляемым и предсказуемым бизнес‑процессом. Мы видим, как задачи компании становятся частью ежедневной работы команды и приносят реальный результат».

Роман Тетюркин, CEO MainHero: «MainHero — это платформа нового поколения, где цифровой коуч‑трекинг и ИИ‑аналитика превращают сотрудников в источник роста выручки. Результаты «Лексикома» показывают, как PeopleOps‑подход меняет логику работы бизнеса».