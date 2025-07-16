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Индексная книга (каталог) CNews*
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Вощев Константин


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 «Лексиком» внедрил российскую PeopleOps‑платформу MainHero для управления развитием сотрудников 1
30.08.2022 InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с Lexicom Voice DLP 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Вощев Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Lexicom - Лексиком 2 1
InfoWatch - Инфовотч 1052 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4135 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21322 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25069 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 750 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69344 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8333 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29654 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7146 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5639 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4279 1
Lexicom Voice DLP 1 1
Lexicom Omnichannel Platform 1 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 195 1
Фаррахов Рустам 12 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6558 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9382 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371976, в очереди разбора - 749859.
Создано именных указателей - 178414.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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