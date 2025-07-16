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Вощев Константин
УПОМИНАНИЯ
|16.07.2025
|«Лексиком» внедрил российскую PeopleOps‑платформу MainHero для управления развитием сотрудников 1
|30.08.2022
|InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с Lexicom Voice DLP 1
Вощев Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Lexicom - Лексиком 2 1
|InfoWatch - Инфовотч 1052 1
|Lexicom Voice DLP 1 1
|Lexicom Omnichannel Platform 1 1
|InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 195 1
|Фаррахов Рустам 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371976, в очереди разбора - 749859.
Создано именных указателей - 178414.
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