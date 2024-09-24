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MAS Platform и «Кросс технолоджис» помогут российским компаниям контролировать цифровой путь документов

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и разработчик программного обеспечения MAS Platform заключили соглашение о сотрудничестве. Главной задачей партнерства станет обеспечение российского бизнеса надежным и безопасным программным обеспечением для борьбы с киберугрозами, при этом фокус партнерства – на мониторинге и аналитике цифрового пути документов внутри организации.

Компания MAS Platform имеет в своем портфеле продуктов решение reTributor для определения источника утечки данных и предотвращения инцидентов. Партнерство с «Кросс технолоджис» поможет внедрить решение в большем количестве компаний и будет способствовать улучшению защиты ИТ-инфраструктуры бизнеса, минимизации репутационных и финансовых рисков для российских компаний, и все – в максимально дружелюбном и экологичном для пользователя формате.

reTributor – это программное решение для автоматизации и оптимизации процесса защиты конфиденциальной информации. С его помощью компании могут отследить источник утечки информации, а также благодаря маркировке каждой копии документа, которая остается незаметной для пользователя. Для проведения расследования достаточно фрагмента — от 15% от всей страницы.

При загрузке в чат любого документа оригинал этого файла автоматически заменяется на ссылку, по которой каждый пользователь получает персонифицированную маркированную копию документа. Процесс полностью автоматизирован и доступен в режиме реального времени.

reTributor упрощает обнаружение источника утечки конфиденциальных данных через каналы, которые не всегда контролируются DLP-системами. Идентифицировать нарушителя можно при наличии распечатанного файла, электронной версии документа или его фотографии, даже если сотрудник делает скриншот или снимок экрана рабочего устройства на смартфон.

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Кроме того, в портфеле вендора есть продукты для защиты от утечек данных в голосовых каналах и мониторинга и управления рисками.

«Мы рады сообщить о достижении нового уровня развития нашего канала на рынке РФ. Миссия reTributor – помогать персоналу не совершать ошибки, которые дорого обойдутся им и компании, и конечно, на этом пути нам помогают эксперты рынка и отрасли, такие как компания «Кросс технолоджис», которая стала нашим уважаемым партнером», – сказал генеральный директор и основатель reTributor Роман Тетюркин.

«Всем компаниям важно понимать, что источником передачи, а значит и возможной утечки конфиденциальных или просто важных для бизнеса сведений может быть отправка файлов в рабочих чатах и в личных мессенджерах. Решение от компании MAS Platform – reTributor Messenger DLP значительно снижает риск такой утечки и значительно облегчает выявление причин инцидента, так как все документы, видео, картинки, презентации, которые пересылают сотрудники в общем чате будут промаркированы. Применение такого решения делает обмен файлами и документами между сотрудниками более безопасным. Мы уверены, что решение будет пользоваться большим спросом у российских компаний», – сказал исполнительный директор «Кросс технолоджис» Лев Фисенко.

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